Zapaľujete si doma vonné tyčinky? Odborníčka upozorňuje, na čo si dať pozor, a ponúka bezpečnejšiu alternatívu

Vonné tyčinky patria už desaťročia k obľúbeným spôsobom, ako prevoňať domácnosť a vytvoriť si príjemnú atmosféru. Napriek tomu, že ich vnímame ako niečo neškodné, pri ich spaľovaní sa uvoľňujú látky, ktoré môžu pri dlhodobej expozícii alebo v zle vetraných miestnostiach zhoršovať kvalitu vzduchu. Architektka zaoberajúca sa zdravým bývaním upozorňuje, že je dobré vedieť, čo presne doma pálime — a zároveň ponúka jednoduchý návod, ako si vyrobiť prírodnú alternatívu.
Prečo sa o tom hovorí: čo sa pri horení uvoľňuje
Pálenie vonných tyčiniek nie je novinka — používali sa v Ázii, na Blízkom východe aj v starovekom Egypte. Dnes ich zapíname najmä kvôli relaxácii. Málokto však pozná ich presné zloženie.
Čo môže byť problémom:
- Niektoré tyčinky obsahujú syntetické parfumy alebo spojivá, ktoré pri horení vytvárajú chemické zlúčeniny.
- Spaľovanie akéhokoľvek organického materiálu (drevo, byliny, živice) prirodzene produkuje jemné prachové častice (PM).
- Niektoré tyčinky môžu pri horení uvoľňovať prchavé organické látky (VOC) — ich množstvo závisí od kvality surovín, výroby a ventilačných podmienok.
Tieto látky sú bežnou súčasťou interiérov (pochádzajú napr. z niektorých farieb či čistiacich prostriedkov), no ak je ich v domácnosti priveľa, môžu zhoršovať kvalitu vzduchu. Preto odborníci odporúčajú tyčinky používať s mierou a miestnosť vždy dobre vyvetrať.
Domáce alternatívy: keď chcete vedieť, čo presne spaľujete
Architektka odporúča ľuďom, ktorí majú radi prírodné vône, jednoduché riešenie: vyrobiť si vlastné malé „františky“ alebo tyčinky z čisto prírodných surovín.
Najväčšou výhodou je, že máte úplnú kontrolu nad tým, čo použijete, a vyhnete sa syntetickým parfumom či spojivám.
Výhody domácej výroby:
- Kontrola nad zložením – použijete iba byliny a prírodné materiály.
- Možnosť vytvoriť vôňu podľa seba – kombinácie si prispôsobíte vlastným preferenciám.
Návod na výrobu prírodných vonných kužeľov
Suroviny:
- 5 g sušeného rozmarínu
- 5 g sušených ružových lístkov
- 5 g levanduľových kvetov
- 2,5 g mletej škorice
- 3 g medu
- 5–10 ml vody
Postup:
- Sušené bylinky rozdrvte v mažiari na jemný prášok.
- Presypte do misky a postupne primiešavajte med a vodu, kým nevznikne tvárna hmota.
- Vytvarujte malé kužeľky alebo valčeky.
- Nechajte ich niekoľko dní schnúť na suchom, dobre vetranom mieste.
- Po vysušení ich môžete používať rovnako ako bežné františky.
- Aj pri prírodných výrobkoch však platí: používajte ich s mierou a vždy vetrajte, aby sa z priestoru odviedli produkty horenia.
Druhá možnosť: voňavý bylinkový zväzok
Táto alternatíva je ešte jednoduchšia. Používajú sa čerstvé byliny, ktoré sa nechajú vyschnúť v podobe dekoratívneho zväzku. Po vyschnutí ich môžete použiť ako jemnú prírodnú vonnú alternatívu.
Potrebujete:
- čerstvú ružu
- vetvičky levandule
- rozmarín
- tymian
- listy šalvie
- tenkú kuchynskú niť alebo prírodný povrázok
Postup:
- Ružu s levanduľou omotajte niťou.
- Pridajte rozmarín a tymian a zväzok spevnite ďalším omotaním.
- Nakoniec pridajte listy šalvie a zaviažte.
- Zaveste a nechajte približne týždeň vyschnúť.
- Po vysušení môžete zväzok zapáliť na nehorľavej podložke.
Pozor: Akýkoľvek horľavý materiál nechávajte horieť iba pod dohľadom.
Zhrnutie
- Spaľovanie vonných tyčiniek môže zhoršovať kvalitu vzduchu v interiéri — najmä ak sú nekvalitné alebo vo zle vetranom priestore.
- Neznamená to však, že ich nemožno používať. Dôležitá je mierna frekvencia a vetranie.
- Prírodné domáce alternatívy sú spôsob, ako sa vyhnúť syntetickým zložkám a zároveň si dopriať vôňu, ktorú máte radi.
- Pri akomkoľvek spaľovaní treba dbať na bezpečnosť a nechať priestor dobre vyvetrať.