Zapaľujete si doma sviečky? Možno spolu s atmosférou vdychujete aj neviditeľné riziko. Takto si vybrať tú zdravšiu

Zapálená sviečka na stole, tlmené svetlo a pokojná atmosféra. Pre mnohých ľudí je to symbol oddychu a spomalenia po náročnom dni. Sviečky si spájame s teplom domova, relaxom a pocitom pohody. Len málokto sa však zamýšľa nad tým, z čoho je sviečka vyrobená a čo sa pri jej horení uvoľňuje do vzduchu, ktorý doma dýchame.
Odpoveď nie je čierno-biela. Záleží na type sviečky, spôsobe používania aj na tom, ako často a kde ju zapálime.
Prečo nás plameň sviečky upokojuje
Upokojujúci účinok ohňa nie je mýtus. Oheň sprevádza človeka tisíce rokov a náš mozog naň reaguje podobne ako naši predkovia. Výskumy potvrdzujú, že sledovanie plameňa môže viesť k zniženiu stresu a miernemu poklesu krvného tlaku.
Antropologické aj neurovedecké štúdie ukazujú, že pri pozorovaní ohňa sa mozog dostáva do uvoľnenejšieho stavu, spomaľujú sa stresové reakcie a objavujú sa mozgové vlny typické pre relaxáciu. V tomto zmysle možno povedať, že sviečka skutočne môže prispieť k psychickej pohode.
Z čoho sa vyrábajú bežné sviečky
Sviečka však nie je len plameň. Je tvorená voskom, knôtom a často aj farbivami či parfumáciou. Najrozšírenejším materiálom je parafín, ktorý vzniká ako vedľajší produkt spracovania ropy. Dôvod je jednoduchý – je lacný, ľahko sa spracúva a dobre viaže farby aj vône.
Okrem parafínu existujú aj sviečky z prírodných voskov, napríklad zo sójového, včelieho, kokosového alebo konopného vosku.
Čo sa pri horení sviečky uvoľňuje do vzduchu
Pri horení akejkoľvek sviečky vznikajú jemné častice a plyny, podobne ako pri každom spaľovaní. Výskumy ukazujú, že pri horení parafínových sviečok sa môžu do ovzdušia uvoľňovať prchavé organické látky (VOC), napríklad toluén alebo benzén, prípadne malé množstvá formaldehydu.
Dôležité však je zdôrazniť niekoľko faktov:
- Množstvá týchto látok sú pri bežnom používaní väčšinou veľmi nízke
- Vo väčšine domácností nedosahujú koncentrácie, ktoré by prekračovali hygienické limity
- Riziko rastie najmä pri dlhodobom horení viacerých sviečok v malom, nevetranom priestore
Odborníci sa zhodujú, že občasné zapálenie sviečky v dobre vetranej miestnosti nepredstavuje pre zdravého človeka významné riziko. Zvýšenú pozornosť by mali venovať najmä ľudia s astmou, citlivými dýchacími cestami, alergiami, malé deti a tehotné ženy.
Parafín vs. prírodné vosky: je medzi nimi rozdiel?
Niektoré štúdie naznačujú, že sviečky z prírodných voskov môžu pri horení produkovať menej nežiaducich látok než parafínové. Zároveň často horia pri nižšej teplote a pomalšie.
Treba však dodať, že:
- ani prírodné sviečky nie sú úplne „bez emisií“
- výsledná kvalita vzduchu závisí aj od knôtu, pridaných vôní a spôsobu horenia
Rozdiely teda existujú, no nejde o dramatický kontrast medzi „zdravými“ a „nebezpečnými“ sviečkami, ako sa niekedy prezentuje.
Ako sviečky používať rozumne
Ak chcete minimalizovať možné riziká, odborníci odporúčajú:
- vetrať miestnosť, najmä pri dlhšom horení sviečky
- nenechávať horieť viacero sviečok naraz v malom priestore
- skracovať knot, aby sviečka nečadila
- uprednostniť sviečky s jednoduchým zložením a bez silnej parfumácie
Záver: sviečky nie sú hrozba, ak sa používajú s mierou
Sviečky majú svoje miesto v domácnosti a ich pozitívny vplyv na psychickú pohodu potvrdzuje aj veda. Nie sú automaticky škodlivé ani toxické, ako sa niekedy zjednodušene tvrdí. Riziko vzniká až pri nadmernom a nesprávnom používaní v nevhodných podmienkach.
Atmosféra, ktorú sviečka vytvára, má svoju hodnotu. Rovnako dôležité je však aj vedomé používanie a zdravý rozum. Pri rozumnej miere a dobrom vetraní zostáva zapálená sviečka skôr príjemným doplnkom než problémom.