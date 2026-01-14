Zápach z čerstvo vypraného prádla? Na vine býva bubon práčky. Takto ho jednoducho vyčistíte!

Vyberiete prádlo z práčky a namiesto sviežej vône vás udrie nepríjemný zatuchnutý zápach – hoci ste použili voňavú aviváž? Príčina je vo väčšine prípadov priamo v práčke.
Dobrou správou je, že jej čistenie a údržbu zvládnete aj sami, bez servisného technika. Stačí vedieť, na čo sa zamerať.
Práčka je neodmysliteľnou súčasťou domácnosti. Šetrí čas aj energiu a pri správnej starostlivosti zabezpečí čisté a voňavé prádlo.
Ak sa však zanedbá jej údržba, rýchlo sa v nej začnú hromadiť plesne, baktérie, zvyšky pracieho prášku, usadená aviváž, mastnota a vodný kameň. Výsledkom je nepríjemný zápach, ktorý sa prenesie aj na oblečenie.
Video s praktickým postupom čistenia práčky si môžete pozrieť tu:
Pravidelnosť je základ úspechu
Aby práčka fungovala správne a dlhodobo, potrebuje pravidelnú starostlivosť rovnako ako iné spotrebiče.
Ak sa chcete vyhnúť agresívnej chémii a zároveň zvoliť ekologickejší prístup, výbornými pomocníkmi sú bežne dostupné suroviny. Jedlá sóda a ocot dokážu účinne bojovať proti plesniam a usadeninám – často lepšie než drahé čistiace prostriedky.
Najrizikovejšie miesto? Tesnenie dvierok
Čistenie vždy začnite tesnením. Práve tu sa hromadí najviac nečistôt – zvyšky pracích prostriedkov, vlasy, drobnosti zabudnuté vo vreckách či roztrhané papierové vreckovky.
Po každom praní je ideálne tesnenie aspoň pretrieť vlhkou handričkou. Na dôkladnejšie čistenie môžete použiť ocot alebo peroxid vodíka.
Pripravte si roztok, namočte doň textilnú utierku, vložte ju po celom obvode tesnenia a nechajte pôsobiť približne hodinu. Potom všetko dôkladne zotrite čistou vlhkou handričkou a vysušte.
Bubon a odtoková hadica si zaslúžia pozornosť
Rovnako starostlivo vyčistite aj vnútorné steny bubna. Omyte ich podobne ako tesnenie a následne utrite dosucha. Skontrolujte aj odtokovú hadicu – nemala by byť zalomená ani skrútená.
Práve v ohyboch sa totiž nečistoty a usadeniny tvoria najčastejšie. Ideálne je, ak má hadica voľný spád.
Nezabúdajte na zásuvku na prací prášok
Veľké množstvo usadenín sa nachádza aj v priehradkách na prací prášok a aviváž. Najjednoduchšie je zásuvku úplne vybrať a opláchnuť ju pod tečúcou vodou, ideálne v sprche.
Pomôže aj ocot alebo peroxid vodíka. Na zaschnuté zvyšky použite starú zubnú kefku a nezabudnite vyčistiť aj samotný otvor, do ktorého sa zásuvka vkladá.
Tip na hĺbkové čistenie takmer bez námahy
Zmiešajte 100 ml citrónovej šťavy alebo 100 g kyseliny citrónovej s 200 ml octa. Zmes nalejte priamo do bubna aj do priehradiek na prací prášok a aviváž.
Práčku zapnite na dlhý prací cyklus pri teplote 90 až 95 °C a nechajte program prebehnúť celý, ako pri bežnom praní – len bez bielizne.
Prevencia je najlepšia ochrana
Pre dlhodobú čistotu práčky môžete občas pridať k prádlu 2 polievkové lyžice jedlej sódy do každej dávky.
Sóda zmäkčuje vodu, neutralizuje pachy, zvyšuje účinok pracieho prostriedku a zároveň pomáha udržiavať práčku čistú. Navyše zabraňuje tvorbe vodného kameňa a biele prádlo krásne rozjasní.
Prádlo vyberajte hneď po doprání
Jednou z hlavných príčin množenia baktérií a plesní je ponechanie mokrého prádla v zatvorenej práčke. Vlhké prostredie je pre ne ideálne, preto prádlo vyberte čo najskôr po skončení programu.
Doprajte práčke dostatok vzduchu
Po každom praní nechajte otvorené dvierka aj zásobníky na pracie prostriedky. Práčka tak môže dôkladne vyschnúť, čím výrazne znížite riziko vzniku plesní, zápachu a hnilobných procesov v jej vnútri.
Ak tieto jednoduché kroky zaradíte do bežnej rutiny, vaša práčka sa vám odvďačí sviežo voňajúcim a skutočne čistým prádlom.