Zamknuté dvere nemusia vždy znamenať väčšie bezpečie. V niektorých prípadoch je to presný opak

Zamknúť vchodové dvere pri odchode z domu považujeme za úplnú samozrejmosť. Je to dlhoročný návyk, ktorý vznikol z potreby ochrániť súkromie a majetok. No pri bytových domoch existuje ešte jedna dôležitá rovina, o ktorej sa hovorí len zriedkavo – spoločné vchodové dvere sú zároveň súčasťou únikovej cesty. A to zásadne mení spôsob, akým by mali byť zabezpečené.
Video: Ako bezpečne zabezpečiť byt či dom
Spoločnosť Square One Insurance Services pripravila video, v ktorom vysvetľuje zásady domového zabezpečenia a pripomína, že bezpečnosť nie je len o zámkoch, ale aj o tom, aby dvere v prípade požiaru umožnili rýchly únik.
Dvere bytového domu nie sú obyčajné dvere
Hoci na prvý pohľad vyzerajú rovnako ako akékoľvek iné dvere, v skutočnosti majú špecifickú funkciu – musia umožniť okamžitý a voľný únik osôb pri požiaroch a iných núdzových situáciách.
Požiarne predpisy a technické normy používajú jasný princíp:
👉 Únikové dvere musia byť z vnútornej strany otvoriteľné bez kľúča.
Dôvod je jednoduchý. Pri požiari je priestor často zadymený, ľudia sú v strese a každá sekunda rozhoduje. Nie je reálne očakávať, že obyvatelia budú v panike hľadať kľúče alebo že si ich vôbec stihnú vziať so sebou.
Ak sú spoločné dvere uzamknuté spôsobom, ktorý znemožňuje rýchle otvorenie zvnútra, môžu sa stať nebezpečnou prekážkou, ktorá spomalí alebo úplne zastaví evakuáciu.
Prečo uzamykanie spoločných dverí môže byť problém
Nie je pravda, že spoločné dvere sa nesmú nikdy zamykať. Zamknutie zvonka je možné, no len vtedy, ak dvere:
- sa dajú zvnútra otvoriť jednoduchým stlačením kľučky (bez kľúča)
- sú vybavené panikovým kovaním alebo antipanikovým mechanizmom
- nespomaľujú zásah hasičov a záchranárov
Teda problém nie je samotné zamykanie, ale nevhodný spôsob uzamknutia, ktorý ohrozuje bezpečnosť.
Čo hovoria predpisy?
Požiarna legislatíva aj technické normy, ktoré sa používajú v EÚ aj na Slovensku, definujú dve kľúčové požiadavky:
- Úniková cesta musí byť stále voľne priechodná.
- Dvere na tejto trase nesmú vyžadovať kľúč na otvorenie zvnútra.
Ak bytový dom používa bežný zámok, ktorý treba odomknúť zvnútra kľúčom, môže to byť v rozpore s bezpečnostnými požiadavkami a v krizovej situácii reálne ohroziť životy.
Ako skombinovať ochranu majetku s bezpečnou evakuáciou
Najlepším riešením je moderné panikové kovanie. Funguje takto:
- zvonka pôsobí ako štandardný zamykací systém
- zvnútra stačí stlačiť kľučku alebo madlo
- dvere sa ihneď otvoria, bez otáčania kľúčom či manipulácie so zámkom
Tento spôsob je v súlade s bezpečnostnými normami a zároveň poskytuje ochranu pred cudzími osobami.
Čo NEODPORÚČAJÚ hasiči?
- uzamykanie spoločných dverí klasickým zámkom
- odkladanie kľúča na miesto, kde si ho majú obyvatelia v prípade núdze hľadať
- používanie dverí, ktoré sa dajú otvoriť zvnútra iba pomocou čipu, kartičky či kľúča
V panike je technická prekážka často rovnako nebezpečná ako samotný oheň.
Ako sa správať pri úniku z budovy
Dobrovoľní hasiči opakovane pripomínajú základné pravidlá:
- pohybujte sa pri zemi, kde je vzduch menej zadymený
- konajte rýchlo, ale nepanikárte
- nikdy sa nevracajte po osobné veci
- k východu choďte najkratšou a najbezpečnejšou trasou
V takejto situácii môže byť aj niekoľkosekundová prekážka doslova rozhodujúca.
Prečo myšlienka „nezamkýnať dvere tradičným spôsobom“ dáva zmysel
Na prvý pohľad to môže pôsobiť zvláštne. V praxi však ide o spojenie dvoch záujmov:
- ochrana majetku – aby sa dovnútra nedostali nepovolané osoby,
- ochrana života – aby mal každý obyvateľ možnosť okamžite opustiť budovu.
Moderné systémy dokážu splniť oba tieto požiadavky. A práve preto dnes odborníci zdôrazňujú:
Nebezpečné nie je zamykanie ako také, ale nesprávny typ uzamknutia, ktorý bráni úniku.