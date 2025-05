Zalievajte sadenice jódom: Kedy a ako začať, aby ste dosiahli najlepšie výsledky?

Vedeli ste, že obyčajný jód, ktorý máme väčšinou doma v lekárničke ako dezinfekciu na rany, môže byť prospešný aj pre vaše rastliny? Možno sa to na prvý pohľad zdá zvláštne, no aj rastliny potrebujú na zdravý rast a vývoj dostatok jódu. Ako však tento zázračný prvok správne používať, aby to rastlinám skutočne prospelo?