Základná škola v 80. rokoch a dnes. Faktické porovnanie bez nostalgie a nadsádzky

Základné školy v období 80. rokov v bývalom Československu fungovali v úplne inom spoločenskom, politickom aj materiálnom kontexte, než v akom pôsobia školy dnes. Nasledujúce kapitoly poskytujú vecný prehľad najvýraznejších rozdielov.

Pionierska organizácia a ideologická výchova

V 80. rokoch bola súčasťou školských aktivít aj účasť žiakov na Pionierskej organizácii Socialistického zväzu mládeže. Členstvo nebolo právne povinné, ale v praxi bolo masové a považovalo sa za súčasť spoločenskej normy. Ceremónia prijatia zahŕňala:

  • recitáciu pionierskeho sľubu
  • odpoveď na heslo „K budovaniu a obrane vlasti – pripravený!
  • odovzdanie červenej šatky ako symbolu členstva

Tento prvok školského života po roku 1989 úplne zanikol.

Školská jedáleň v 80. rokoch

Stravovacie podmienky

  • Jedálne fungovali podľa centrálne stanovených noriem pre školské stravovanie.
  • Vyhadzovanie jedla sa považovalo za nežiadúce, hoci žiakov dojedanie nebolo oficiálne prikázané žiadnym predpisom. V niektorých školách však personál neformálne žiadal, aby deti nechávali čo najmenej zvyškov.

Dnes

  • Dieťa nemôže byť nútené jedlo dojesť.
  • Receptúry sa orientujú na zásady zdravej výživy a na zvýšený podiel zeleniny a celozrnných príloh.
  • V niektorých školách sa vyhadzuje výrazne viac jedla, keďže deti odmietajú jedlá, ktoré im nechutia.

Disciplína, telesné tresty a prístup učiteľov

80. roky

  • Telesné tresty boli úradne zakázané počas celého obdobia socializmu.
  • Napriek zákazu sa v niektorých školách mohli ojedinele vyskytnúť, zvyčajne neoficiálne a bez možnosti verejnej kontroly.
  • Autorita učiteľa bola výrazne vyššia než dnes a žiaci mali povinnosť bez diskusie rešpektovať pokyny.

Súčasnosť

  • Telesné tresty sú zákonom prísne zakázané.
  • Dôraz sa kladie na partnerský prístup a na psychologické a pedagogické postupy pri riešení konfliktov.
  • Učitelia majú často slabšiu autoritu, čo pripisujú odborníci kombinácii faktorov: digitalizácii, zmenám vo výchove, aj väčším právam žiakov.

Zosmiešňovanie žiakov v minulosti a dnes

V minulosti

  • V pedagogickej praxi 80. rokov sa kládol menší dôraz na psychologické aspekty výchovy ako v súčasnosti.
  • V niektorých školách mohli učitelia používať nevhodné poznámky či verejnú kritiku, ktorá by dnes bola považovaná za neetickú.
  • Neboli však k dispozícii výskumy ani školenia v oblasti prevencie šikany, aké poznáme dnes.

Dnes

  • Zákon a interné smernice škôl kladú dôraz na ochranu ľudskej dôstojnosti.
  • Učitelia majú povinnosť postupovať tak, aby neponižovali žiakov.
  • Zároveň je zdokumentované, že v súčasnosti sa môže objavovať aj opačný jav – agresivita alebo posmech zo strany žiakov voči učiteľom.

Branná výchova v 80. rokoch

Branná výchova bola súčasťou školských osnov. Jej cieľom bolo pripraviť žiakov na mimoriadne situácie civilnej obrany. Zahŕňala:

  • používanie cvičných plynových masiek
  • nácvik jednoduchých ochranných opatrení proti chemickým látkam
  • pochody a cvičenia v teréne
  • základné orientačné a zdravotnícke zručnosti

Materiálové podmienky

  • Nie všetky školy mali k dispozícii kompletné vybavenie, preto sa používali aj improvizačné pomôcky, napríklad pláštenky alebo jednoduché obaly na ruky.

Dnes

  • Branná výchova ako samostatný predmet zanikla po roku 1989.
  • Niektoré prvky civilnej ochrany sa presunuli do predmetu „výchova k občianstvu“ alebo do projektových dní.
  • Školy dnes absolvujú aj školenia o postupe pri mimoriadnych udalostiach ako sú požiare, evakuácie či teroristické útoky, ale v inej, modernejšej podobe.

Učitelia a záťaž povolania dnes

  • Moderné školstvo kladie na učiteľov vysoké nároky: administratíva, komunikácia s rodičmi, práca s digitálnymi technológiami, inkluzívne vzdelávanie či práca s problémovým správaním žiakov.
  • Niektorí pedagógovia odchádzajú pre vysoký stres alebo nedostatočné podmienky.
  • V školách dlhodobo chýbajú učitelia, najmä mladí, čo potvrdzujú aj pedagogické fakulty a ministerské štatistiky.

Záver

Generácia, ktorá prežila základnú školu v 80. rokoch, vyrastala v systéme, ktorý bol prepojený so socialistickou ideológiou, autoritárskou výchovou a iným pohľadom na disciplínu. Dnešné školstvo funguje v prostredí demokratických pravidiel, psychologických poznatkov, digitalizácie a dôrazu na individuálne potreby žiakov.

Obe obdobia mali svoje silné aj slabé stránky, no pre porovnanie je dôležité držať sa overiteľných faktov – a tie ukazujú, že školy sa za posledných 40 rokov zásadne zmenili po všetkých stránkach: obsahovo, materiálne, pedagogicky aj hodnotovo.

