Základná škola v 80. rokoch a dnes. Faktické porovnanie bez nostalgie a nadsádzky

Základné školy v období 80. rokov v bývalom Československu fungovali v úplne inom spoločenskom, politickom aj materiálnom kontexte, než v akom pôsobia školy dnes. Nasledujúce kapitoly poskytujú vecný prehľad najvýraznejších rozdielov.
VIDEO – dokument dobovej brannej prípravy
Pionierska organizácia a ideologická výchova
V 80. rokoch bola súčasťou školských aktivít aj účasť žiakov na Pionierskej organizácii Socialistického zväzu mládeže. Členstvo nebolo právne povinné, ale v praxi bolo masové a považovalo sa za súčasť spoločenskej normy. Ceremónia prijatia zahŕňala:
- recitáciu pionierskeho sľubu
- odpoveď na heslo „K budovaniu a obrane vlasti – pripravený!
- odovzdanie červenej šatky ako symbolu členstva
Tento prvok školského života po roku 1989 úplne zanikol.
Školská jedáleň v 80. rokoch
Stravovacie podmienky
- Jedálne fungovali podľa centrálne stanovených noriem pre školské stravovanie.
- Vyhadzovanie jedla sa považovalo za nežiadúce, hoci žiakov dojedanie nebolo oficiálne prikázané žiadnym predpisom. V niektorých školách však personál neformálne žiadal, aby deti nechávali čo najmenej zvyškov.
Dnes
- Dieťa nemôže byť nútené jedlo dojesť.
- Receptúry sa orientujú na zásady zdravej výživy a na zvýšený podiel zeleniny a celozrnných príloh.
- V niektorých školách sa vyhadzuje výrazne viac jedla, keďže deti odmietajú jedlá, ktoré im nechutia.
Disciplína, telesné tresty a prístup učiteľov
80. roky
- Telesné tresty boli úradne zakázané počas celého obdobia socializmu.
- Napriek zákazu sa v niektorých školách mohli ojedinele vyskytnúť, zvyčajne neoficiálne a bez možnosti verejnej kontroly.
- Autorita učiteľa bola výrazne vyššia než dnes a žiaci mali povinnosť bez diskusie rešpektovať pokyny.
Súčasnosť
- Telesné tresty sú zákonom prísne zakázané.
- Dôraz sa kladie na partnerský prístup a na psychologické a pedagogické postupy pri riešení konfliktov.
- Učitelia majú často slabšiu autoritu, čo pripisujú odborníci kombinácii faktorov: digitalizácii, zmenám vo výchove, aj väčším právam žiakov.
Zosmiešňovanie žiakov v minulosti a dnes
V minulosti
- V pedagogickej praxi 80. rokov sa kládol menší dôraz na psychologické aspekty výchovy ako v súčasnosti.
- V niektorých školách mohli učitelia používať nevhodné poznámky či verejnú kritiku, ktorá by dnes bola považovaná za neetickú.
- Neboli však k dispozícii výskumy ani školenia v oblasti prevencie šikany, aké poznáme dnes.
Dnes
- Zákon a interné smernice škôl kladú dôraz na ochranu ľudskej dôstojnosti.
- Učitelia majú povinnosť postupovať tak, aby neponižovali žiakov.
- Zároveň je zdokumentované, že v súčasnosti sa môže objavovať aj opačný jav – agresivita alebo posmech zo strany žiakov voči učiteľom.
Branná výchova v 80. rokoch
Branná výchova bola súčasťou školských osnov. Jej cieľom bolo pripraviť žiakov na mimoriadne situácie civilnej obrany. Zahŕňala:
- používanie cvičných plynových masiek
- nácvik jednoduchých ochranných opatrení proti chemickým látkam
- pochody a cvičenia v teréne
- základné orientačné a zdravotnícke zručnosti
Materiálové podmienky
- Nie všetky školy mali k dispozícii kompletné vybavenie, preto sa používali aj improvizačné pomôcky, napríklad pláštenky alebo jednoduché obaly na ruky.
Dnes
- Branná výchova ako samostatný predmet zanikla po roku 1989.
- Niektoré prvky civilnej ochrany sa presunuli do predmetu „výchova k občianstvu“ alebo do projektových dní.
- Školy dnes absolvujú aj školenia o postupe pri mimoriadnych udalostiach ako sú požiare, evakuácie či teroristické útoky, ale v inej, modernejšej podobe.
Učitelia a záťaž povolania dnes
- Moderné školstvo kladie na učiteľov vysoké nároky: administratíva, komunikácia s rodičmi, práca s digitálnymi technológiami, inkluzívne vzdelávanie či práca s problémovým správaním žiakov.
- Niektorí pedagógovia odchádzajú pre vysoký stres alebo nedostatočné podmienky.
- V školách dlhodobo chýbajú učitelia, najmä mladí, čo potvrdzujú aj pedagogické fakulty a ministerské štatistiky.
Záver
Generácia, ktorá prežila základnú školu v 80. rokoch, vyrastala v systéme, ktorý bol prepojený so socialistickou ideológiou, autoritárskou výchovou a iným pohľadom na disciplínu. Dnešné školstvo funguje v prostredí demokratických pravidiel, psychologických poznatkov, digitalizácie a dôrazu na individuálne potreby žiakov.
Obe obdobia mali svoje silné aj slabé stránky, no pre porovnanie je dôležité držať sa overiteľných faktov – a tie ukazujú, že školy sa za posledných 40 rokov zásadne zmenili po všetkých stránkach: obsahovo, materiálne, pedagogicky aj hodnotovo.