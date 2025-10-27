Záhradný zázrak za málo peňazí. Staré strešné tašky patria medzi najmúdrejšie vychytávky

Na prvý pohľad sú to len nepotrebné kusy stavebného materiálu. No staré pálené či betónové strešné tašky môžu mať v záhrade prekvapivo široké využitie. Ak sú v dobrom stave a nepochádzajú z azbestocementu, môžu poslúžiť ako ohraničenie záhonov, podložky pod črepníky, alebo dokonca ako jednoduchá pomôcka, ktorá znižuje množstvo slimákov v blízkosti rastlín.
Druhý život zabudnutých tašiek
Recyklácia v záhrade neznamená len kompostovanie či použitie starých paliet. Veľa užitočných vecí sa dá nájsť aj medzi stavebným odpadom. Ak máte na dvore staré pálené (hlinené) alebo betónové tašky, môžete ich bez obáv znovu použiť – neobsahujú nebezpečné látky a sú veľmi odolné.
Naopak, azbestocementové tašky (často šedé, hladké a ľahšie ako betón) nikdy nepoužívajte. Obsahujú vlákna azbestu, ktoré sú zdraviu škodlivé a pri manipulácii sa môžu uvoľňovať do vzduchu. Takéto tašky treba odovzdať na zberné miesto určené pre nebezpečný odpad.
Tašky ako obruba záhonu a pomoc pri zadržiavaní vlahy
Staré tašky sa často využívajú ako pevná obruba záhonov. Stačí ich zastrčiť do zeme približne do polovice výšky. Vznikne tak stabilná hranica, ktorá bráni splavovaniu pôdy a zároveň oddelí záhon od trávnika či cesty.
Ak tašky uložíte v jemnom oblúku, výsledok pôsobí upravene a prirodzene. Okrem toho, ak okolie mierne vyhĺbite, môže sa pri väčšom daždi zachytiť voda, ktorá sa potom postupne vsakuje do pôdy. Takto sa zlepší zadržiavanie vlhkosti, najmä počas suchých období. Samozrejme, nejde o skutočný zásobník vody, ale o drobné zlepšenie mikroklímy v pôde.
Bariéra proti slimákom – prirodzená, ale nie zázračná
Niektorí záhradkári si pochvaľujú tašky aj ako pomoc pri ochrane pred slimákmi. Suchý, tvrdý a nerovný povrch je pre tieto mäkkýše nepríjemný, preto cezň často nechcú preliezať. Ak vytvoríte úzky pás tašiek okolo záhonu, slimáky to môže odradiť.
Treba však povedať, že nejde o spoľahlivú ochranu – pri vlhkom počasí alebo ak sú tašky zarovnané so zemou, slimáky ich môžu ľahko obísť. Účinnosť sa dá zvýšiť, ak medzi ne nasypete jemný piesok, popol alebo piliny, ktoré slimáky obvykle neznášajú.
Podložky pod črepníky a ochrana pred vlhkosťou
Staré tašky sa osvedčili aj ako podložky pod kvetináče. Zabránia prenikaniu vlhkosti z pôdy, čím chránia dno nádoby pred plesňou a hlinou. Navyše pomáhajú udržať stabilitu kvetináčov na nerovnom povrchu a zabraňujú prerastaniu buriny pod nimi.
Ich výhodou je, že sa dajú ľahko premiestňovať, nič nestoja a vydržia celé roky bez údržby. Ak sa zašpinia, stačí ich opláchnuť vodou.
Záver: Recyklácia, ktorá má zmysel
Používanie starých pálených alebo betónových tašiek v záhrade je ekologické, ekonomické a praktické. Pomáha znížiť množstvo odpadu, šetrí peniaze a záhrade dodá originálny vzhľad.
Dôležité je len overiť pôvod a materiál tašiek – ak ide o bezpečný typ, môžu vám ešte dlhé roky dobre slúžiť. Skôr než ich teda odnesiete na skládku, zamyslite sa, či by sa práve u vás na záhrade nenašlo miesto, kde by mohli opäť ožiť – tentoraz nie na streche, ale medzi rastlinami.