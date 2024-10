Záhradník 30 rokov tajil tajomstvo na dvojnásobnú úrodu paradajok. Teraz sa prezradil, je to úplne jednoduché

Ak chcete zo svojich paradajok vyťažiť čo najviac, dôležité je zabezpečiť kvalitné opelenie kvetov už na začiatku. Ak máte dostatok trpezlivosti, môžete tento proces podporiť a pomôcť rastlinám jednoduchou metódou. Potrebujete len štetec!

Staňte sa na chvíľu „včelou“

V prírode opeľovanie zabezpečuje vietor a hmyz. Ak však chcete zaručiť, že sa paradajkám bude dariť, môžete im pomôcť. Stačí si vziať jemný štetec a manuálne opeľovať kvety.

Keď sa kvety začnú otvárať, jemne vezmite peľ z jedného kvetu a pomocou štetca ho preneste na ďalšie. Tento postup zopakujte pri všetkých kvietkoch na rastline a celý proces vykonávajte počas niekoľkých dní po sebe.

Týmto spôsobom zvýšite šancu na úspešné opelenie a zabezpečíte si omnoho vyššiu úrodu, než keby ste to nechali len na prírodné sily. Síce to bude vyžadovať trochu trpezlivosti, no výsledkom bude dvojnásobný zber paradajok.

Na čo si dávať pozor?

Paradajkové kvety sú veľmi jemné, takže pri opeľovaní musíte byť mimoriadne opatrní, aby ste ich nepoškodili. Pozor aj na to, aby ste pri manipulácii nezlomili žiadny výhonok, čo by mohlo rastlinu oslabiť.

Dôležité je kvety opeľovať v suchom počasí. Vyhnite sa práci po daždi alebo zálievke, keď sú kvety ešte vlhké. Najvhodnejšie je slnečné popoludnie, keď sú kvety otvorené a suché. Vtedy je ten správny čas začať s opeľovaním.

Ako dosiahnuť čo najlepšiu úrodu paradajok?

Paradajky milujú slnko a teplo, preto ich umiestnite na miesto, kde budú mať dostatok svetla. Dávajte pozor, aby im netienili iné rastliny, budovy alebo stromy. Paradajky saďte s dostatočným rozostupom, aby mali každá rastlina dostatok priestoru (približne 40 cm).

Hnojenie je tiež kľúčové – môžete použiť prírodný hnoj, kompost alebo drevený popol. Paradajkám často chýbajú prvky ako fosfor, dusík a vápnik, ktoré môžete získať z popola alebo zo špeciálnych hnojív. Tieto živiny podporia ich rast a zvýšia úrodu.

S týmto jednoduchým postupom môžete získať bohatú úrodu paradajok, ktorá vás prekvapí množstvom aj kvalitou.