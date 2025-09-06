Záhradníci varujú. Týchto sedem rastlín na jeseň nestrihajte, inak ich môžete zničiť

Každá rastlina na záhrade potrebuje starostlivosť – polievanie, správne stanovište a pravidelné prerezávanie, ktoré jej pomáha rásť silnejšie, zdravšie a odolnejšie. Strihanie navyše zabezpečí lepšie prúdenie vzduchu medzi vetvami a znižuje riziko chorôb či škodcov. No hoci sa môže zdať, že s nožnicami v ruke nič nepokazíte, opak je pravdou.
Aj prerezávanie má totiž svoje pravidlá a najmä správne načasovanie. Pri niektorých rastlinách je jesenný rez doslova nevhodný – namiesto prospechu im môže výrazne uškodiť. Buď prídete o kvety na ďalšiu sezónu, alebo oberiete vtáctvo a hmyz o cenný zdroj potravy a útočisko na zimu.
Pozrite sa, pri ktorých siedmich obľúbených druhoch by ste mali v septembri nechať záhradnícke nožnice radšej odložené.
1. Rozmarín
Rozmarín je obľúbená bylinka s výraznou arómou, ktorá sa dá používať čerstvá priamo zo záhrady. Ak si v septembri odstrihnete pár vetvičiek do kuchyne, rastline to neuškodí. Čo by ste však určite robiť nemali, je radikálne skracovanie alebo omladzovací rez. Ten sa robí až koncom jari či na začiatku leta, keď je ker v plnej sile a dokáže si rýchlo vytvárať nové výhonky. Jesenným zásahom by ste ho iba oslabili.
2. Vilín čínsky
Tento okrasný ker je známy nielen fialovými kvetmi, ale aj neopadavými listami, vďaka ktorým zdobí záhradu počas celej sezóny. Ak ho však začnete strihať v septembri, pripravíte sa o jeho bohaté kvitnutie na budúci rok. Najvhodnejší čas na rez je až na jar po odkvitnutí. Pred zimou je možné iba mierne skrátenie výhonkov, nie hlboké zásahy.
3. Astry
Astry patria medzi stálice slovenských záhrad. Ich pestré kvety sú nielen ozdobou, ale aj dôležitým zdrojom potravy pre včely a ďalší hmyz. V závere sezóny sa navyše v ich dutých stonkách ukrývajú drobné živočíchy, ktoré by inak nemali kde prezimovať. Zatiaľ čo počas roka môžete priebežne odstraňovať odkvitnuté hlavičky, na jeseň je lepšie nechať rastliny tak. Včely aj iný užitočný hmyz vám to oplatia.
4. Orgovány
Orgovány dokážu dorásť do poriadnej veľkosti a neraz sa z nich stane dominantný ker v záhrade. Mnohí záhradkári majú tendenciu ich skracovať aj na jeseň, čo je však chyba. V tomto období si totiž zakladajú puky na jarné kvitnutie. Ak by ste ich teraz ostrihali, pripravili by ste sa o nádherné súkvetia aj typickú vôňu. Správny čas na rez je hneď po odkvitnutí, teda v máji alebo začiatkom júna.
5. Hortenzie
Nie všetky druhy hortenzií znášajú jesenný rez. Veľkolisté a dubolisté hortenzie si práve teraz zakladajú kvetné puky, ktoré majú vykvitnúť budúcu jar. Ak by ste ich ostrihali, ostane vám len holý ker bez jedinej kvetiny. Ak sa rozhodnete hortenzie tvarovať, uistite sa najprv, aký druh pestujete. Rez niektorých kultivarov sa totiž robí na jar, iné znášajú zásahy až po odkvitnutí.
6. Krásnoplod
Tento dekoratívny ker s fialovými bobuľami je príbuzný hluchavkovitým rastlinám a dokáže dorásť až do dvojmetrovej výšky. Jeho plody nie sú vhodné na konzumáciu v surovom stave, no dajú sa spracovať na džem či sirup. Ešte dôležitejšie je, že bobule krásnoplodky sú významným zdrojom potravy pre vtáctvo počas jesene a zimy. Preto by ste ju mali strihať až vo vegetačnom pokoji – v zime alebo na začiatku jari.
7. Okrasné trávy
Vysoké okrasné trávy pôsobia na záhrade elegantne a ich šuchotanie vo vetre má svoje čaro. Zároveň však poskytujú bezpečný úkryt drobnému hmyzu a v zime aj semienka ako potravu pre vtáky. Z tohto dôvodu sa ich neoplatí radikálne skracovať na jeseň. Stačí ich len jemne vytvarovať a k väčšiemu rezu pristúpiť až skoro na jar, keď sa príroda začína prebúdzať.
Záver
Jesenný rez má svoje miesto, ale nie pri všetkých rastlinách. Kým niektorým druhom pomôže pripraviť sa na ďalšiu sezónu, iným môže spôsobiť nenapraviteľné škody. Ak si nie ste istí, kedy je správny čas na prerezávanie, vždy je lepšie počkať do jari alebo si vopred overiť odporúčania pre konkrétnu rastlinu.
Správne načasovaná starostlivosť sa vám vráti v podobe bohatej úrody kvetov aj zdravej záhrady plnej života.