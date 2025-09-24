Záhradníci prezrádzajú trik. Ako pripraviť oleander na zimu, aby prežil bez ujmy a rozkvitol ako nikdy predtým?

Jeseň je obdobím, keď už väčšina ľudí upriamuje pozornosť na zazimovanie záhrady či prípravu domu na chladné mesiace. No nemali by sme zabúdať ani na rastliny, ktoré počas leta zdobili naše terasy a balkóny. Jednou z nich je oleander (Nerium oleander) – stredomorská kráska s tmavozelenými, kožovitými listami a veľkolepými kvetmi rôznych farieb. Aby sa aj v ďalšej sezóne ukázal vo svojej plnej paráde, potrebuje na jeseň správnu starostlivosť. Tá rozhodne nie je zložitá, no dokáže urobiť veľký rozdiel medzi slabým prezimovaním a bujným kvitnutím na jar.
Prečo je jesenná starostlivosť taká dôležitá?
Mnohí pestovatelia si myslia, že stačí oleander v lete pravidelne polievať a hnojiť, a na jar sa opäť rozkvitne. Pravdou však je, že kľúčom k úspechu je práve obdobie pokoja, ktoré prichádza s jeseňou a zimou. Rastlina potrebuje načerpať silu a oddýchnuť si. Ak jej vytvoríte vhodné podmienky, odmení sa vám zdravými listami a bohatým kvetenstvom už s prvými teplými lúčmi.
Video návod: Ako pestovať oleander
Strihanie a kontrola rastliny
Ešte predtým, než oleander presuniete zo záhrady alebo balkóna, venujte mu trochu pozornosti. Prezrite všetky konáre a odstráňte suché, poškodené či choré časti. Mladšie a zdravé výhonky ponechajte – práve na nich sa budú tvoriť nové kvety. Strih zároveň pomôže udržať kompaktnejší tvar rastliny, aby sa nevyťahovala do výšky a nepôsobila riedko.
Správne zimovanie oleandra v nádobe
Oleander pestovaný v črepníku je citlivý na mráz, preto je potrebné ho pred prvými chladmi premiestniť. Ideálne je svetlé a chladné miesto, kde teplota neklesne pod 5 °C. Nie je vhodné ho prezimovať v tmavej pivnici, pretože rastlina aj počas zimy potrebuje svetlo.
Zálievku v tomto období výrazne obmedzte – substrát udržujte iba mierne vlhký, rozhodne nenechávajte zeminu premokrenú. Práve nadmerná voda je častou chybou, ktorá môže viesť k hnilobe koreňov.
Pôda a hnojenie počas jesene
Ak chcete, aby mal oleander dobrý štart do novej sezóny, doprajte mu aj ľahkú a vzdušnú pôdu. Do črepníka môžete pridať trochu čerstvého kompostu, ktorý dodá základné živiny. Naopak, hnojenie priame hnojivami už na jeseň nie je potrebné – rastlina prechádza do obdobia pokoja a vysoký prísun živín by jej skôr uškodil ako prospieval.
Presádzanie oleandra
Odborníci odporúčajú oleander presádzať približne každé 2–3 roky, a to najlepšie práve na jeseň. Nový črepník by mal byť iba o niečo väčší – približne o 2 cm po obvode. Ak by bol príliš veľký, rastlina sa sústredí na rast koreňov a kvitnutie sa oddiali. Až po dôkladnom prerastení koreňového balu začne tvoriť nové puky.
Ochrana oleandra pestovaného vonku
Niektorí pestovatelia nechávajú oleandre aj v záhradách či vo veľkých nádobách vonku. V takom prípade je nevyhnutné chrániť ich pred mrazom. Kmeň môžete obaliť netkanou textíliou a koreňovú časť mulčovať, napríklad kôrou alebo lístím. Najistejším riešením je však presun rastliny do priestorov, kde teplota neklesá pod nulu.
Odmena na jar
Ak sa o svoj oleander postaráte počas jesene správne, na jar vás privíta sviežimi listami a množstvom kvetov. Nebude potrebovať dlhý čas na zotavenie, pretože zimu prežije v dobrej kondícii. Stačí mu potom dopriať viac vody, svetla a postupne začať s prihnojovaním.
Starostlivosť, ktorú mu venujete teraz, sa vám mnohonásobne vráti v podobe bohatej a zdravej rastliny, ktorá sa opäť stane ozdobou vašej terasy či záhrady.