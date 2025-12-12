Záhradníčenie podľa Mesiaca: Čo všetko sa dá stihnúť do polovice decembra!

Začal sa posledný mesiac roka, zimné obdobie je predo dvermi. Spolu s ním prichádzajú aj Vianoce a zimný slnovrat – moment, ktorý symbolizuje nový začiatok.
Od tohto bodu začne svetla pomaly pribúdať. Slnko je zdrojom všetkého života, no i jemný mesačný rytmus má svoju moc.
Dokáže rozhýbať oceány – a rovnako vplýva aj na dianie v prírode. Ako sa jeho cyklus premieta do prvých decembrových dní?
1. december
Mesiac rastie a prechádza znamením Rýb, ktoré v zverokruhu prináleží vodnému živlu. Toto obdobie je vhodné na starostlivosť o záhradné jazierko.
Z hladiny aj zo dna vyberte spadnuté listy a odumreté časti rastlín, ktoré sa vo vode rozkladajú a na jar by mohli narušiť jej prirodzenú čistotu.
Nie je však potrebné odstraňovať všetko – naopak, menšia vrstva lístia poslúži larvám vážok ako zimný úkryt.
Suché steblá vyčnievajúce nad hladinu nechajte tiež na mieste, najmä kvôli výmene plynov v období, keď voda zamrzne.
2. – 4. december
Mesiac sa presúva do ohnivého Barana, ktorý súvisí so zrelosťou plodov. Aj v zime sa dá dopestovať či pozbierať chutné ovocie, ak máte vhodné dreviny.
Mišpule získavajú najlepšiu chuť až po premrznutí. Rovnako je to s trnkami či drieňom. A kto pestuje rakytník, vie, že jeho zmrznuté bobule sa zbierajú podstatne jednoduchšie.
5. – 6. december
Rastúci Mesiac sa ocitá v znamení Býka, ktoré podporuje najmä koreňový systém rastlín. Keďže sa blíži spln, korene majú v tomto čase najsilnejší liečivý potenciál.
Ide teda o výbornú – a často poslednú – príležitosť vykopať ich, uskladniť alebo usušiť.
V kuchyni aj domácej prírodnej lekárni teraz oceníte najmä křen. Rovnako však aj koreň púpavy či podzemok pýru, ktoré podporujú činnosť pečene a celkové prečistenie organizmu.
7. – 8. december
Mesiac vstupuje do znamenia Blížencov a 8. decembra vrcholí spln – uzavretie lunárneho cyklu. Spln pôsobí na rastliny mimoriadne intenzívne, no ovplyvňuje aj nás samotných.
Energia Blížencov pritom prehlbuje vnímavosť voči záhrade, pôde i jej obyvateľom.
Ak vám to počasie umožní, prejdite sa po záhrade po zotmení bez umelého osvetlenia. Mesiac v splne dokáže pôsobiť prekvapivo jasne a odhalí atmosféru, ktorú za denného svetla nevnímate.
9. – 11. december
Ubúdajúci Mesiac prechádza vodným znamením Raka, ktoré ovplyvňuje najmä listy.
Hoci väčšina lístia už opadla, mladé vždyzelené dreviny môžu v zime trpieť nedostatkom vlahy.
Rododendrony, buxusy, skalníky, aukuby, hlošiny aj cezmíny preto počas bezmrazových dní zalejte – ale poriadnou dávkou vody, aby sa dostala až ku koreňom.
12. – 13. december
Mesiac, ktorý stále ubúda, vstupuje do ohnivého znamenia Leva. Aj ono súvisí s plodmi, no tentoraz vás nabáda skontrolovať zásoby ovocia v pivnici.
Všetky napadnuté kusy rýchlo odstráňte, aby sa kazenie nerozšírilo. A keďže sme v období, ktoré praje podpore imunity, môžete si pripraviť napríklad voňavý šípkový čaj.
14. – 16. december
Mesiac prechádza znamením Panny – zemským živlom spojeným s koreňmi rastlín.
Ak ste na záhonoch ponechali odolnú zimnú zeleninu, ako mrkvu či pastinák, doprajte jej ochrannú vrstvu mulču. Najlepšie poslúži lístie, ktorého je v tomto období dostatok.