Záhradné práce v marci. Nezabudnite na dôležité úlohy, ktoré vám pomôžu pripraviť záhradu na novú sezónu

Marec je tu a s ním prichádza nielen viac slnečných dní, ale aj bohatý zoznam prác, ktoré by ste vo svojej záhrade rozhodne nemali odkladať. Ak ste doteraz netušili, do čoho sa pustiť ako prvé, nasledujúci prehľad vám pomôže sústrediť sa na najdôležitejšie kroky, ktoré vám zabezpečia úspešný štart do novej záhradnej sezóny.

Začnite s dôkladným uprataním záhrady

Ak ste si v závere zimy nenašli čas na predbežné upratovanie, v marci to rozhodne napravte. Odstráňte všetky zvyšky zimnej ochrany rastlín, napríklad čečinu alebo netkanú textíliu, ktorá pomáhala chrániť korene a výhonky pred mrazom. Následne skontrolujte, či sa vám mulč, ktorým ste záhony prikrývali, nerozložil natoľko, že ho možno zapraviť rovno do pôdy. Takto prirodzene dodáte pôde živiny a zlepšíte jej štruktúru.

Ešte predtým, ako sa pustíte do hlbšej úpravy pôdy, zbavte záhradu popadaného lístia, konárikov či iných zvyškov. Vyčistená plocha vám poskytne lepší prehľad o stave záhonov. Ak na niektorých miestach nájdete trsy buriny, ihneď ich odstráňte – práve teraz je ideálny čas, pretože burina je ešte slabá a jej korene sa dajú ľahko vytiahnuť.

Rýľovanie a príprava pôdy

Len čo vrchná vrstva pôdy povolí a prestane byť zamrznutá, prichádza na rad rýľovanie. Pokiaľ ste záhony rýľovali už na jeseň, väčšinou postačí pôdu len prekypriť a zarovnať hrabľami. Vyčistenie aj jemné urovnanie zeme vytvoria vhodný podklad na budúcu výsadbu a vy si zároveň uľahčíte boj proti burine.

Nezabudnite pôde dodať dostatok živín pomocou organického hnojiva – môže ísť o kompost, vyzretý maštaľný hnoj či rôzne prírodné substráty. Tieto hnojivá zabezpečia pôde potrebnú výživu, podporia rast koreňov a zabezpečia kvalitnejšiu úrodu. Ak ste sa rozhodli preryť do pôdy aj zvyšky mulču, je to skvelý spôsob, ako pôdu organicky obohatiť.

Príprava nádob a predpestovanie zeleniny

Ak plánujete predpestovávať zeleninu, napríklad papriky, rajčiny či zeler, je dôležité, aby ste mali vhodne pripravené všetky nádoby a kvetináče. Určite ich vydezinfikujte, aby ste zamedzili šíreniu prípadných chorôb a plesní. Overeným spôsobom je opláchnutie roztokom vody a Sava v pomere 1 : 10. Po dôkladnom umytí nechajte všetko dobre vyschnúť a až potom naplňte substrátom.

Predpestovaná zelenina vám umožní získať rastliny v plnej sile už na začiatku hlavnej sezóny, čo vám v konečnom dôsledku môže priniesť bohatšiu a skôr dozrievajúcu úrodu. Nezabudnite, že semienka potrebujú dostatok svetla a primeranú vlhkosť – ak máte k dispozícii parapet s dostatkom denného svetla alebo skleník, ste na najlepšej ceste.

Starostlivosť o ovocné stromy a kríky

Marec je kľúčový čas na rez ovocných stromov, kým nezačali pučať nové púčiky. Ak by ste to nechali na neskôr, mohli by ste strom zbytočne vyčerpávať a spomaliť jeho regeneráciu. Odporúča sa zamerať najmä na jablone a hrušky – udržiavací rez im zabezpečí dostatočne presvetlenú korunu. Tá je nevyhnutná na bohatú úrodu, lebo do nej prúdi viac svetla a vzduchu, čo znižuje aj riziko napadnutia hubovými chorobami.

Broskyne je vhodné ošetriť meďnatým prípravkom proti kučeravosti a iným hubovým ochoreniam hneď, ako sa teploty vonku stabilne udržia na úrovni 7 °C počas niekoľkých dní. Neskorší postrek by už nemusel mať požadovaný účinok.

Okrem rezu skontrolujte aj stav kôry mladých stromčekov, oporné kolíky a úväzy. Uvoľnite príliš tesné popruhy, aby sa nezarezávali do kôry a neohrozili tak zdravý rast. Okolie kmeňa nezabudnite prekypriť, aby do pôdy lepšie prenikala voda z jarných zrážok a aby ste eliminovali burinu. Podobnú starostlivosť venujte aj ružiam – odstráňte suché alebo poškodené výhonky, aby ste podporili rast nových a silných stoniek. Následné prihnojenie im dodá potrebnú silu na jarné obdobie.

Jahodníky, maliníky, ríbezle a egreše

Po zime sa často stáva, že mráz povytiahne niektoré jahodníky zo zeme, preto ich jemne usaďte späť do pôdy a prihrňte. Je dôležité odstrániť staré listy, ktoré by mohli byť zdrojom plesní. Rovnako tak nezabudnite prihnojiť rastliny vhodným minerálnym alebo prírodným hnojivom. Jahodníky vďaka tomu získajú optimálne podmienky pre bohatú úrodu už na začiatku leta.

Ak pestujete maliníky, zbavte ich suchých, tenkých a poškodených výhonkov. Obzvlášť dôležité je odstránenie dvojročných prútov, ktoré už odplodili. Následné prihnojenie urýchli tvorbu nových výhonkov a zabezpečí chutnú úrodu malín.

Pri egrešoch býva častým problémom americká múčnatka (americké padlie), takže ak spozorujete biely povlak či iné znaky napadnutia, konajte rýchlo. Napadnuté časti odstrihnite a spáľte, aby ste zamedzili šíreniu choroby. Potom aplikujte vhodný postrek proti hubovým ochoreniam. Čo sa týka ríbezlí, tie môžu byť napadnuté roztočom vlnovníkom – ak nájdete deformované púčiky alebo iné príznaky, napadnuté výhonky odstráňte a tiež použite prostriedok na ošetrenie.

Výsadba a výsev v marci

Marec je ideálny na predpestovanie teplomilných rastlín, ako sú paradajky, papriky, zeler či rôzne bylinky. Ak máte k dispozícii vyhrievaný skleník alebo aspoň dostatok svetla na parapete, smelo sa do toho pustite. Semienka neprelejte a nezabudnite na pravidelné vetranie, aby sa nevytvárali plesne.

Do voľnej pôdy už môžete vysievať či vysádzať chladnomilnejšie druhy zeleniny. Medzi ne patria napríklad špenát, petržlen, paštrnák, mrkva, cibuľa, hrášok či reďkovka. V druhej polovici marca môžete vysádzať aj jarný cesnak a šalotku. Skorá výsadba zvýši šancu, že využijete jarnú vlahu a rastliny dobre zakorenia, čo sa neskôr prejaví na kvalite a veľkosti úrody.

Ak uvažujete o skorých zemiakoch, sadbu nechajte naklíčiť na svetlom a chladnejšom mieste, aby si zemiaky vytvorili kratšie, pevné klíčky. Takto pripravenú sadbu potom vysádzajte do vlažnej pôdy, keď už nehrozia silnejšie mrazy. Pokiaľ by bola pôda ešte premrznutá alebo príliš mokrá, s výsadbou radšej chvíľu počkajte.

Niekoľko užitočných tipov navyše

Kontrola náradia: Skôr než sa pustíte do všetkých záhradných prác, skontrolujte, či sú vaše lopaty, rýle a nožnice v dobrom stave. Nabrúsené a vydezinfikované náradie uľahčuje prácu a znižuje riziko prenášania chorôb medzi rastlinami.

Skôr než sa pustíte do všetkých záhradných prác, skontrolujte, či sú vaše lopaty, rýle a nožnice v dobrom stave. Nabrúsené a vydezinfikované náradie uľahčuje prácu a znižuje riziko prenášania chorôb medzi rastlinami. Voda ako poklad: Jarné dažde bývajú občas výdatné, preto premýšľajte o inštalácii nádrže na dažďovú vodu. Neskôr v lete, keď môžu prísť horúčavy a sucho, oceníte zásobu tejto prírodnej vlahy na zalievanie citlivých rastlín.

Jarné dažde bývajú občas výdatné, preto premýšľajte o inštalácii nádrže na dažďovú vodu. Neskôr v lete, keď môžu prísť horúčavy a sucho, oceníte zásobu tejto prírodnej vlahy na zalievanie citlivých rastlín. Neponáhľajte sa s citlivými rastlinami: Aj keď teploty môžu v marci vystúpiť pomerne vysoko, nezabudnite, že neskoré mrazy sú stále hrozbou. Ak plánujete sadiť rastliny citlivé na chlad, pozorne sledujte predpovede počasia a majte poruke netkanú textíliu alebo iné kryty.

Marec je mesiac veľkých záhradných príprav a hoci sa môže zdať, že práce je veľa, všetka táto námaha sa vám bohato vráti v podobe zdravej a bohatej úrody v nasledujúcich mesiacoch. Sústredením sa na poriadny jarný štart zaistíte rastlinám dobré podmienky a vy sa tak budete môcť tešiť na nádhernú záhradu plnú kvetov, voňavého ovocia a zdravej zeleniny.

Pokiaľ dodržíte tieto odporúčania a budete postupovať krok za krokom, na nič dôležité nezabudnete. Vaša záhrada sa vám následne odvďačí sýtymi farbami, rastlinnou vitalitou a radostným zhonom opeľujúceho hmyzu. Tešte sa na jar, ktorá vás v záhrade odmení príjemnou prácou na čerstvom vzduchu aj pocitom uspokojenia z dobre vykonanej úlohy.