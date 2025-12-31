Záhradkári varujú: Túto drevinu teraz nestrihajte, aj keď pôsobí bez života

Zimné mesiace bývajú v záhrade pokojné. Väčšina rastlín už odpočíva, skleníky ukrývajú citlivé druhy a všetko je pripravené na príchod mrazov. Možno máte pocit, že je vhodný čas zastrihnúť niektoré kríky – veď sú aj tak bez listov a pôsobia nepekne. Pri niektorých rastlinách však môže byť takýto zásah veľkou chybou. Jednou z nich je aj hortenzia. Ale pozor – nie všetky druhy platí strihať rovnako.
Kedy a ako správne strihať hortenzie?
Nie všetky hortenzie znášajú zimný rez
Hortenzie sú obľúbené okrasné kríky, ktoré dokážu oživiť záhradu bohatým a pestrofarebným kvitnutím. No ich starostlivosť si vyžaduje vedieť, aký druh hortenzie máte, pretože niektoré kvitnú na výhonkoch z predchádzajúceho roka (tzv. staré drevo), zatiaľ čo iné kvitnú na tohtoročných výhonkoch (nové drevo). A práve od toho závisí, kedy a ako ich môžete rezať.
Ktoré hortenzie nestriháme v zime?
Nestrihajte v zime tieto druhy:
- Hortenzia veľkolistá (Hydrangea macrophylla)
- Hortenzia pílovitá (Hydrangea serrata)
- Hortenzia dubolistá (Hydrangea quercifolia)
- Hortenzia Sargentova (Hydrangea sargentiana)
Tieto hortenzie zakladajú kvety už v lete predchádzajúceho roka – a teda kvitnú na starom dreve. V zime vyzerajú často ako suché, bez života, no skrývajú v sebe krehké púčiky budúcich kvetov. Ak ich teraz ostriháte, odstránite si kvety pre nasledujúcu sezónu.
Namiesto rezu je dôležité ich ochrániť pred mrazom – napríklad prikrytím netkanou textíliou, čečinou alebo vrstvou mulču pri koreňoch. Pomôžete tak rastline prežiť chladné obdobie bez poškodenia kvetných púčikov.
Ktoré hortenzie môžete rezať skoro na jar?
Tieto druhy kvitnú na novom dreve:
- Hortenzia metlinatá (Hydrangea paniculata)
- Hortenzia stromčekovitá (Hydrangea arborescens)
Tieto druhy si môžete dovoliť zostrihnúť aj koncom zimy alebo začiatkom jari, ešte predtým, než sa rastlina prebudí. Ich kvety sa zakladajú až v priebehu novej sezóny, takže zimný rez im neublíži – práve naopak, podporí rast silných výhonkov a bohaté kvitnutie.
Pri reze zastrihnite výhony zhruba na 1/3 až 1/2 dĺžky, podľa toho, aký tvar a výšku chcete dosiahnuť.
A čo rez veľkolistých hortenzií?
U hortenzií kvitnúcich na starom dreve platí pravidlo:
Nestrihať v zime.
Jemný rez až na jar, keď pominú posledné mrazy.
Odstraňujú sa len:
- suché alebo poškodené výhony
- staré odkvitnuté kvety (tesne nad prvým zdravým púčikom)
- výhony, ktoré sa krížia alebo zahusťujú krík
Zásadne sa nerežú celé výhonky až k zemi, inak by ste prišli o kvety. V lete, hneď po odkvitnutí, môžete urobiť tvarovací rez, ak je to potrebné – vtedy je ideálny čas, keďže rastlina ešte stíha založiť púčiky na budúci rok.
Zhrnutie pre záhradkárov:
✅ Poznajte druh hortenzie, ktorú pestujete.
✅ Hortenzie kvitnúce na starom dreve (veľkolisté, dubolisté…) v zime nestrihajte.
✅ Hortenzie kvitnúce na novom dreve (metlinaté, stromčekovité) môžete rezať skoro na jar.
✅ Na jar vždy počkajte, kým pominú mrazy.
TIP: Ak si nie ste istí, o aký druh hortenzie ide, radšej rez odložte a rastlinu len ochráňte pred zimou. Nestrihaná hortenzia síce môže pôsobiť neupravene, ale odmení sa vám krásnymi kvetmi.