Záhradkári prezrádzajú účinný trik, ako zabrániť mačkám používať vašu záhradu ako toaletu

V mnohých záhradách sa občas objavia mačky, ktoré si vyberú práve tieto miesta na vykonávanie svojich potrieb. Niektorí ľudia to považujú za menší problém, iní sa snažia nájsť ekologické a ohľaduplné spôsoby, ako tomu zabrániť. Nasledujúci prehľad všeobecných informácií a postupov môže pomôcť každému, kto má záujem ochrániť svoje záhony či trávnik pred nechcenými mačacími návštevami.

Mačací záchod ako dostupná alternatíva

Jedným z overených postupov, ako odlákať mačky od voľného venčenia v záhrade, je zriadenie mačacieho záchodu priamo na pozemku. Stačí obstarať krytú nádobu alebo špeciálnu bedničku, ktorá je k dispozícii v chovateľských obchodoch. Táto nádoba by mala byť vhodne umiestnená, aby do nej nepršalo, a mala by obsahovať mačaciu podstielku či piesok.

Nevýhoda: Pre majiteľa záhrady to znamená pravidelné čistenie tohto záchodu a dopĺňanie čerstvej podstielky.

Pokiaľ je priestor v záhrade väčší alebo sa tam pohybuje viac mačiek, môže byť potrebné rozmiestniť viac takýchto boxov, aby zvieratá neboli nútené vracať sa do tých istých miest, ktoré chcete ochrániť.

Prirodzené odstrašujúce prostriedky

Okrem inštalácie mačacieho záchodu je možné využiť aj rôzne prírodné odpudzujúce metódy, ktoré pôsobia vďaka silnému aromatickému pôsobeniu. Medzi najobľúbenejšie patria:

Citrusové šupky

Mačky má údajne odpudzovať prenikavá vôňa citrónov, pomarančov či grepov.

Šupky z týchto plodov stačí rozmiestniť na miesta, kde zvieratá najčastejšie vykonávajú potrebu.

Nevýhodou je, že citrusové kôry sa pomerne rýchlo rozkladajú a strácajú svoju arómu, preto je nutné ich pravidelne vymieňať.

Aromatické bylinky

Rozmarín, mäta, tymian či levanduľa vynikajú výraznou vôňou, ktorá je pre mačky často nepríjemná.

Niektorí pestovatelia odporúčajú vysádzať tieto bylinky do menších črepníkov, ktoré je možné ľubovoľne premiestňovať na kritické miesta v záhrade.

Vedľajším pozitívnym efektom je estetické spestrenie záhrady a možnosť využiť bylinky v kuchyni.

Doplňujúce rady a tipy

Vyhýbanie sa chemickým látkam : Niektorí sa snažia siahnuť po chemických repelentoch, avšak pri použití v záhrade môžu negatívne ovplyvniť aj iné živočíchy či rastliny. Preto je vhodné najskôr skúsiť prírodné a menej invazívne spôsoby.

Zabezpečenie hraníc pozemku : Ak sa mačky pravidelne dostávajú dnu cez plot či bránu, dá sa zvážiť drobná úprava oplotenia. Mačky sú však známe svojou šikovnosťou a dokážu sa vyšplhať do nečakanej výšky, takže táto možnosť môže byť menej spoľahlivá.

Pravidelné pozorovanie : Vhodné je sledovať, kde sa mačky najčastejšie pohybujú a upravovať podľa toho rozmiesťovanie odpudzujúcich prostriedkov alebo byliniek.

Možná spolupráca so susedmi: Ak je v okolí viac mačiek (domácich či túlavých), je praktické dohodnúť sa na spoločnom postupe. Spolupráca môže zvýšiť účinnosť pri ochrane susediacich pozemkov.

Vyhliadky do budúcnosti

Zavedenie jedného či viacerých z vyššie uvedených riešení často vedie k obmedzeniu nežiaduceho správania mačiek na záhrade. Niektoré z týchto metód sú okamžité, iné vyžadujú viac času a trpezlivosti. Základom je zvoliť šetrné postupy, ktoré mačku neohrozujú a nevedú k jej stresu či zraneniu.

V prípade, že sa na záhrade dlhodobo zdržiava túlavá mačka, mnohí ľudia odporúčajú zvážiť aj možnosti jej odchytu a odborného vyšetrenia, najmä pokiaľ hrozí, že by mohla mať zdravotné problémy alebo priniesť ďalšie mačatá.

Zhrnutie

Inštalujte mačací záchod – pre mnoho mačiek je prirodzeným riešením, ktoré zníži počet exkrementov na záhone. Skúste prírodné odpudzovače – citrusové šupky, aromatické bylinky či iné intenzívne vône často postačujú na odradenie mačiek. Dodržiavajte pravidelnosť – starostlivé dopĺňanie nových šupiek alebo byliniek, ako aj údržba mačacieho záchodu, sú nevyhnutné na dlhodobý úspech. Venujte pozornosť bezpečnosti zvierat – radikálne riešenia môžu mačkám ublížiť, preto uprednostnite humánne a ekologické prístupy.

Akékoľvek rozhodnutie by malo brať ohľad na to, že mačky si obyčajne len hľadajú bezpečné miesto so sypkou pôdou na zahrabanie. Cieľom zvolených metód je preto usmerniť ich správanie a udržať poriadok v záhrade bez zbytočného stresu pre všetky zúčastnené strany.