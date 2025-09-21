Záhradkári, pozor! Tento trik vás zbaví buriny raz a navždy. A nestojí vás takmer nič

Každý, kto má vlastnú záhradku alebo aspoň malý kúsok zelene pri dome, veľmi dobre pozná nekonečný boj s burinou. Objavuje sa všade – medzi kvetmi, v zeleninových záhonoch aj v trávniku, ktorý inak vyzerá ako zo záhradníckeho katalógu. Burina má často hlboké korene, rýchlo sa rozrastá a dokáže vytlačiť aj rastliny, o ktoré sa s láskou staráme. Nemusíte však hneď siahať po chemických prípravkoch. Existuje hneď niekoľko jednoduchých, lacných a ekologických trikov, ako ju odstrániť – a pritom si ani nezašpiníte ruky.
Jedlá sóda – nenahraditeľný pomocník nielen v kuchyni
Sódu bikarbónu väčšina domácností využíva na pečenie, čistenie či pohlcovanie pachov. No jej účinok v záhrade mnohých prekvapí. Stačí, ak ju nasypete priamo na miesta, kde vám burina najviac prekáža, a necháte pôsobiť. Sóda postupne zastaví jej rast a vy sa môžete tešiť na upravený záhon či chodník.
Ocot s vodou – silná a prírodná zbraň
Klasický kuchynský ocot je ďalšou nenápadnou, no účinnou zbraňou. Pripravte si roztok v pomere 1 diel octu a 3 diely vody a polejte ním miesta, kde rastie burina. Ocot prenikne až ku koreňom a rastliny rýchlo zoslabnú. Tento spôsob sa osvedčil najmä na chodníkoch, dlažbách či medzi škárami.
Vriaca voda – jednoduché, ale veľmi účinné riešenie
Možno to znie až príliš obyčajne, no horúca voda dokáže s burinou zázraky. Stačí, ak ju priamo polejete a rastlina odumrie. Dôležité je však dávať pozor, aby ste nezaliali aj tie rastliny, ktoré chcete zachovať – horúca voda nerozlišuje medzi „priateľmi a nepriateľmi“.
Kuchynská soľ – dvojitý účinok
Soľ je ďalším jednoduchým pomocníkom. Môžete postupovať dvomi spôsobmi:
- Priama aplikácia: burinu pri zemi odstrihnite alebo zrežte a miesto zasypte soľou.
- Soľný roztok: do dvoch litrov vody rozpustite jeden liter kuchynskej soli a vzniknutý roztok nalejte na problematické miesta.
Soľ nielenže burinu zničí, ale zároveň pôsobí aj preventívne, pretože bráni rastu nových rastlín.
Alkohol – netradičný, ale účinný recept
Burina podľahne aj alkoholu, konkrétne vodke. Pripravte si zmes z 3 decilitrov vody a 30 ml vodky, do ktorej pridajte pár kvapiek mydla. Touto tekutinou polejte neželané rastliny. Alkohol spôsobí, že burina stratí vodu, rýchlo vyschne a odumrie.
Mulčovanie – najlepšia prevencia
Okrem likvidácie existujúcej buriny sa oplatí myslieť aj na prevenciu. Skvelým spôsobom je mulčovanie. Mulčovacia kôra síce nie je najlacnejšia, no rovnaký efekt dosiahnete aj s prírodnými zvyškami zo záhrady – suchým lístím, posekanou trávou, pilinami či slamou. Stačí ich rozložiť medzi rastliny a burina bude mať výrazne sťažené podmienky. Navyše takto ekologicky využijete odpad, ktorý by inak skončil v komposte alebo v koši.
Boj s burinou nemusí byť nekonečný a náročný. Namiesto chemikálií, ktoré často zaťažujú pôdu aj životné prostredie, siahnite po jednoduchých domácich trikoch. Jedlá sóda, ocot, horúca voda, soľ či dokonca alkohol – všetky tieto prostriedky máte bežne doma. A keď k tomu pridáte mulčovanie ako prevenciu, môžete si užívať krásnu a čistú záhradu bez toho, aby ste trávili hodiny na kolenách vytrhávaním buriny.