Záhradkári, pozor. Jeden jednoduchý trik udrží vaše trávy krásne až do jari

Okrasné trávy si v posledných rokoch získali veľkú obľubu. Dodávajú záhrade ľahkosť, pôsobia prirodzene a dokážu meniť jej atmosféru počas celého roka. Ak ich pestujete aj vy, mali by ste vedieť, že práve jeseň je obdobím, keď sa s nimi nesmie zaobchádzať nesprávne. Mnohí záhradkári robia jednu chybu stále dookola a pritom netušia, že tým svojim rastlinám zbytočne škodia.
Jesenná krása trávy
Možno si hovoríte, že najkrajšie mesiace pre záhradu sú máj či jún, keď kvitnú ruže alebo pivonky. No práve okrasné trávy dokazujú, že aj jeseň má svoje čaro. Už v lete dokážu vytvoriť jemnú kulisu, no až s príchodom chladnejších dní vynikne ich ozajstná krása.
- Ozdobnica čínska vytvára nadýchané chocholy, ktoré sa vo vetre pohupujú ako hodváb.
- Proso prutnaté prináša sýto zafarbené metliny, ktoré oživia záhon.
- Kraslica sa v rannej rose ligoce ako posiata diamantmi.
- A ani suché klasy kavylu či perovníka nepôsobia smutne – naopak, s prvou inovaťou získajú čarovný zimný vzhľad.
Preto sa oplatí nechať trávy v záhrade aj počas zimy, namiesto toho, aby sme ich unáhlene odstrihli.
Najčastejšia chyba: jesenný rez
Mnoho záhradkárov sa snaží mať záhony na jeseň „upratané“ a trávy skráti hneď po odkvitnutí. Na prvý pohľad to možno pôsobí esteticky, ale v skutočnosti tým rastline uberú prirodzenú ochranu. Suché steblá a listy nie sú odpad – fungujú ako prikrývka, ktorá chráni srdiečko trsu pred mrazom a nadmernou vlhkosťou.
Ďalším problémom je premokrenie pôdy. Ak trávy rastú v ťažkej hline a dostanú priveľa vody, korene môžu začať hniť. Preto je dôležité polievať s mierou a na jeseň už zabudnúť na dusíkaté hnojivá. V tomto období sú vhodnejšie hnojivá s obsahom draslíka, ktoré spevňujú pletivá a pomáhajú rastlinám lepšie zvládnuť zimu.
Zásada, ktorú si treba zapamätať
Na jeseň sa trávy nestrihajú. Rez patrí až do jari. Najlepším termínom je marec alebo začiatok apríla, keď už nehrozia silné mrazy. Vtedy sa celý trs skráti asi na 10 až 20 cm nad zemou.
Na jeseň môžete odstrániť len zlomky – polámané alebo choré steblá. Inak je lepšie nechať trs tak, ako je. A aby ste im pomohli prežiť nápor snehu a vetra, vyššie druhy je vhodné zľahka zviazať.
Zazimovanie krok za krokom
Ideálny čas na prípravu travín na zimu je október až november, v závislosti od počasia. Keď sa objavia prvé nočné mrazy, trsy zviažte a ku koreňom prihrňte vrstvu mulča – napríklad kôru, lístie, slamu alebo chvojinu. Táto vrstva chráni nielen pred chladom, ale aj pred nadbytočnou vlhkosťou.
Pri chúlostivejších druhoch pestovaných v kvetináčoch sa odporúča nádoby obaliť izolačným materiálom alebo ich preniesť na chránené miesto.
Pozor na stálozelené druhy
Nie všetky trávy sa ošetrujú rovnako. Kostravy či ostrice zostávajú zelené aj cez zimu. Ak by ste ich na jar hlboko zrezali, vyzerali by veľmi zle a dlho by sa regenerovali. Preto ich na jar iba prečešte, odstráňte suché či poškodené listy, no inak ich nestrihajte.
Estetika a kreativita v zime
Okrasné trávy nemusia slúžiť len ako ochrana rastliny. Môžu sa stať aj originálnou dekoráciou. Zviazané do elegantných snopov pôsobia v záhrade upravene, a ak ste kreatívny typ, môžete z nich vytvárať rôzne tvary alebo ich zapliesť do copov.
Navyše, suché steblá a klasy sa dajú využiť aj v interiéri. Ozdobnica, proso či třeslica vyzerajú nádherne vo váze, kde vydržia dlhé týždne. Dajú sa kombinovať s jesennými konárikmi alebo použiť na výrobu vencov a zimných aranžmánov.
Ak chcete, aby vaše trávy robili radosť nielen na jeseň, ale aj počas zimy, zabudnite na rýchly rez a doprajte im prirodzenú ochranu. Jar je ten správny čas na omladenie, jeseň patrí skôr k obdivu ich krásy a k drobnej starostlivosti.