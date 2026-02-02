Záhrada, okno či mobil vo vrecku. Takto dnes ľudia pomáhajú vtákom

Vtáky patria medzi najcitlivejšie ukazovatele stavu prírody. Keď ich početnosť klesá alebo sa mení ich správanie, je to veľmi často dôsledok zásahov do krajiny, úbytku biotopov či klimatických zmien. Práve preto má význam pomáhať im — v konečnom dôsledku tým chránime životné prostredie, v ktorom žijeme aj my.
Zapojenie môže byť jednoduché: stačí mať záhradu, balkón, krmítko pri okne alebo mobil v ruke pri prechádzke.
Kto sa stará o vtáky na Slovensku?
Na našom území pôsobia odborníci a dobrovoľníci, ktorí dlhodobo sledujú výskyt vtákov, monitorujú ich populácie, chránia ohrozené druhy a starajú sa o dôležité vtáčie lokality.
Do ochrany sa však môže zapojiť každý – verejnosť na Slovensku zohráva výraznú úlohu najmä pri sčítaniach, nahlasovaní pozorovaní a starostlivosti o miestne biotopy.
Sčítavanie vtákov na Slovensku – možnosti pre verejnosť
Na Slovensku pravidelne prebiehajú monitorovacie projekty, do ktorých sa môže zapojiť aj bežný pozorovateľ:
● Sčítanie zimujúcich vodných vtákov
Každý rok v januári sa realizuje medzinárodné sčítanie vodného vtáctva. Sledujú sa kačice, potápky, labute či volavky na riekach a vodných nádržiach po celom Slovensku.
● Jarné terénne sčítania
V období hniezdenia sa monitorujú spevavce, dravce aj sovy. Skúsenejší dobrovoľníci pomáhajú s pravidelnými transektmi a zapisujú počty druhov podľa hlasov aj vzhľadu.
● Zapisovanie pozorovaní do databáz
Na Slovensku môžu ľudia využívať medzinárodné systémy, kde sa zhromažďujú údaje o výskyte vtákov.
Tieto dáta majú veľký význam – ukazujú trendy, posuny v populáciách a pomáhajú identifikovať ohrozené oblasti.
Zima – najlepší čas začať s pozorovaním
Keď opadne lístie a príroda je prehľadnejšia, vtáky sa pozorujú omnoho ľahšie.
Zimné podmienky spôsobujú, že:
- mnohé druhy prichádzajú bližšie k ľuďom
- vtáky sa zdržiavajú pri krmítkach
- menej druhov umožňuje jednoduchší začiatok pre nováčikov
Na Slovensko v zime často prilietajú aj „hosťujúce“ druhy zo severu – napríklad chochláče, krivonos či hýle, ktoré hľadajú potravu v nižších zemepisných šírkach.
- február je Svetový deň mokradí, ktorý pripomína význam území pri riekach, ramenách Dunaja, Záhorskej nížine či liptovských vodných nádržiach. Tieto lokality sú kľúčové pre zimovanie vodných vtákov.
Ohrozené druhy vtákov na Slovensku
● Sovy
Viaceré druhy sov, ako výr lesný či kuvik vrabčí, sú ohrozené najmä úbytkom starých lesov a sadov, kde nachádzali dutiny na hniezdenie.
● Horskí tetrovití – hlucháň a hoľniak
Tieto symboly karpatskej prírody sú veľmi citlivé na rušenie, ťažbu dreva a zmenu štruktúry lesov. Ich populácie dlhodobo klesajú.
● Dravce
Otravné látky, elektrické vedenia a nezákonné prenasledovanie ohrozujú sokoly, orliaky či myšiaky. Niektoré druhy sa však pri dobrej ochrane dokázali čiastočne obnoviť.
● Drop fúzatý
Tento druh u nás kedysi hniezdil v poľnohospodárskej krajine. Dnes sa na Slovensku trvalo nevyskytuje.
Ako môže pomôcť každý človek na Slovensku
1) Záhrada priateľská k vtákom
Z vedeckého hľadiska platí, že pestrá a menej „uprataná“ záhrada podporuje vysokú biodiverzitu.
Pomáha:
- výsadba kríkov a stromov s bobuľami (jarabina, baza, hloh, vtáčí zob, šípová ruža)
- ponechanie pár jabĺk na strome cez zimu – prilákajú drozdov a chochláčov
- nechávanie konárov a lístia pre hmyz, ktorý je potravou mnohých vtákov
- zamedzenie prístupu mačkám, ktoré patria k najväčším ohrozeniam mestských vtákov
2) Predchádzanie nárazom do okien
Kolízie so sklom sú jednou z najčastejších príčin úhynu vtákov v mestách.
Účinné riešenia:
- kontrastné nálepky
- tieniace fólie
- členené sklenené plochy
- závesy alebo rolety
3) Správne zimné prikrmovanie
Aby prikrmovanie pomáhalo a neškodilo, odporúča sa používať:
Vhodné krmivo:
- slnečnica
- lojové gule bez palmového tuku
- orechy
- kvalitné semenné zmesi
- jablká či namočené hrozienka
Nevhodné:
- pečivo
- solené či mastné výrobky
- plesnivá potrava
Krmítko treba pravidelne čistiť — predchádza sa tak šíreniu chorôb.
Prečo má zmysel zapojiť sa?
Každé pozorovanie vtáka, každý zaznamenaný druh, každé bezpečné krmítko alebo vysadený ker môže mať reálny dopad.
Údaje od verejnosti pomáhajú odborníkom sledovať:
- trendy v populáciách
- zmeny v krajine
- reakcie vtákov na klimatické výkyvy
- úspešnosť ochranných opatrení
Pomáhať vtákom znamená pomáhať prostrediu, ktoré tvorí prirodzenú súčasť nášho každodenného života.