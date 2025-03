Záhrada ako z rozprávky. Tri nevyhnutné jarné úlohy, ktoré stihnite ešte do konca marca

Marec je obdobím, kedy sa oficiálne začína záhradkársky rok. Keď sa však pozriete do kalendára a uvedomíte si, že už sa nachádzame za polovicou prvého jarného mesiaca, možno vás trošku prepadne neistota, či toho na vašej záhrade stíhate dosť. Napriek tomu nie je dôvod na paniku. V nasledujúcom texte sa dozviete, ktoré tri dôležité záhradnícke úlohy sú pre toto obdobie kľúčové a prečo by ste sa do nich mali pustiť čo najskôr.

Prečo je marec taký významný?

Marec je mesiac, počas ktorého sa príroda prebúdza zo zimného spánku a rastliny začínajú získavať novú energiu na rast, kvitnutie či formovanie plodov. Ak chcete dosiahnuť bohatú úrodu zeleniny a ovocia, no zároveň mať pestré záhony plné kvitnúcich trvaliek, okrasných tráv či kríkov, je potrebné položiť základ už v tomto období. Ak sa oneskoríte, môže sa stať, že vaša úroda bude menšia alebo oneskorená, kvetinové trvalky nebudú mať takú vitalitu a niektoré dreviny, ktoré ste si naplánovali vysadiť, vám budú v záhrade jednoducho chýbať.

Aké tri úlohy sú teda rozhodujúce?

Predpestujte si zeleninu a letničky Vysádzajte stromy a kríky Rozdeľte trvalky a trávy

Nižšie vám podrobne vysvetlíme, na čo presne sa pri každej úlohe zamerať, aby ste všetko zvládli správne a načas.

1. Predpestujte si zeleninu a letničky

Jedným z najkrajších potešení v záhradkárstve je sledovať, ako sa zo semienka stáva silná, zdravá sadenica. Možno už máte zasadené a prepikírované niektoré druhy teplomilnej zeleniny, ako sú paprika či baklažán (ľuľok), a koncom marca vás čaká výsev rajčiakov. Teraz je však ideálny čas aj na výsev póru, brokolice, karfiolu, kapusty či skorých odrôd kalerábu a kelu. Naproti tomu rýchlo klíčiace tekvice, cukety a uhorky môžete pokojne zasiať až v apríli, prípadne priamo do pôdy v čase, keď už nehrozia mrazy.

Pri letničkách, ktoré si vyžadujú dlhšiu vegetačnú dobu a sú náchylné na chlad, je dôležité začať s výsevom včas. Do tejto skupiny môžeme zaradiť napríklad černuchu, nevädzu, aksamietnicu (tagetes), astru čínsku, slamienku, kapucínku, gazániu, klinček čínsky či cínie. Ich semienka by ste mali vysiať do výsevného substrátu, nie do bežnej záhradnej zeminy, aby mali optimálne podmienky na klíčenie.

Tip na predpestovanie:

Použite sadbovač alebo miniparenisko, ktoré môžete umiestniť na slnečný okenný parapet.

Zistite si, či vaše semená vyžadujú na klíčenie svetlo, alebo ich treba jemne prikryť substrátom.

Semienka udržiavajte v primeranej vlhkosti a pri zavlažovaní používajte rozprašovač, aby ste ich nevyplavili.

Keď sadenice vyklíčia a začnú rásť, včas ich preložte do samostatných nádob (pikírujte).

Predchádzajte nadmernému „vytiahnutiu“ priesad – po prepikírovaní ich radšej umiestnite na chladnejšie miesto s dostatkom svetla. Ak je to možné, zaobstarajte si pestovateľské lampy, ktoré im pomôžu rásť rovnomerne.

So správnym predpestovaním získate silné a zdravé rastliny, ktoré sa po presadení na záhon bez problémov ujmú a prinesú vám odmenu v podobe bohatej úrody alebo pestrofarebných kvetov.

2. Vysádzajte stromy a kríky

Po jeseni je práve skorá jar druhým najlepším obdobím na výsadbu stromov a kríkov. Marec je ideálny najmä pre sadenie prostokorenných drevín, ktoré by sa mali dostať do zeme čo najskôr. Ale aj tie, ktoré máte v kontajneroch (v kvetináčoch), lepšie zakorenia, ak ich vysadíte v priebehu marca. Rastliny tak získajú viac času na adaptáciu a tvorbu koreňov ešte pred príchodom vysokých teplôt.

Tipy k výsadbe drevín:

S výsadbou neváhajte, najmä ak ste si vybrali chúlostivejšie druhy ako rododendron, vavrínovec či hortenzie. Tieto rastliny zvyknú zvládať zimné mesiace lepšie, ak sú v pôde už od jari.

Premyslite si, kam rastlinu umiestnite. Vyberte jej stanovište s ohľadom na veľkosť, ktorú v budúcnosti dosiahne, a na svetelné či vlhkostné podmienky.

Vykopte jamu aspoň dvakrát takú veľkú, ako je koreňový bal alebo priestor, v ktorom sa nachádzajú korene (pri prostokorenných).

Zlepšite pôdu v jame – zmiešajte ju s vyzretým kompostom či kvalitným záhradníckym substrátom v pomere 1 : 1.

Drevinu umiestnite tak, aby bola v správnej hĺbke. Vrchná časť koreňového balu by mala byť zhruba na úrovni okolitej pôdy.

Zeminu dôkladne utlačte, aby okolo koreňov neostali vzduchové medzery, a rastlinu výdatne polejte.

K mladým stromčekom upevnite oporu (kôl), aby sa nevyvrátili pri silnom vetre.

Nakoniec pôdu zamulčujte, čím znížite odpar vody a chránite korene pred vysychaním.

Keď dreviny takto vysadíte, venujte im v priebehu celej sezóny primeranú starostlivosť, pravidelne ich polievajte a sledujte, či sa správne ujali. Dobre zakorenené stromy a kríky vám totiž dokážu skrášliť záhradu na dlhé roky.

3. Rozdeľte trvalky a trávy

Marec je tiež ideálnym obdobím na zmladenie a rozmnoženie trvaliek, ktoré kvitnú počas leta alebo na jeseň – teda po tzv. svätojánskom dni (24. jún). Táto skupina zahŕňa množstvo obľúbených druhov, napríklad rozchodníky, echinacey či okrasné trávy, ktoré zvyknú kvitnúť koncom leta a na jeseň.

Prečo je delenie trvaliek dôležité?

Rastliny, ktoré rastú na jednom mieste niekoľko rokov, sa môžu vyčerpávať a tvoriť husté, prerastené trsy. Kvalita kvetov a celková vitalita rastlín sa tak postupne znižuje.

Pravidelné delenie (zhruba každé 3–4 roky) zaistí rastlinám lepšie podmienky na rast a obnovu, vďaka čomu si uchovajú bohaté kvitnutie.

Ako bonus získate z jedného starého trsu niekoľko nových rastlín, ktoré môžete presadiť na iné miesto, darovať susedom alebo využiť na zaplnenie prázdnych priestorov v záhrade.

Ako na to?

Celý trs najprv dôkladne obryte, aby ste vybrali celý koreňový bal. Ak sú korene veľmi kompaktné, použite ostrý rýľ alebo nôž, ktorým trs rozdelíte na menšie časti. Ideálna veľkosť je zhruba „na päsť“. V každom menšom trse by mali byť aspoň dva očká alebo výhony. Skontrolujte korene, odstráňte choré alebo suché časti. Ak je trs prerastený burinou, toto je príležitosť dôkladne ju vybrať, aby ste rastlinu zbavili konkurentov. Novovzniknuté trsy zasaďte do pripravenej, prekyprenej pôdy, dobre zalejte a môžete jemne zamulčovať.

Táto technika zmladzovania sa dá využiť aj pri okrasných trávach. Okrasné trávy vyžadujú podobný postup a práve na jar je ideálne obdobie, aby sa stihli rozrásť a do leta nadobudnúť krásny vzhľad.

Dodatočná rada: Boj proti burinám

Ak máte v záhrade problémy s vytrvalými burinami, ako je púpava alebo pýr, je vhodné využiť skorú jar na ich dôkladné odstránenie. Buriny, ktoré začínajú klíčiť, sa v tomto období likvidujú ľahšie, keďže pôda je ešte vlhká a korene sa dajú vybrať o čosi jednoduchšie. Námaha, ktorú teraz investujete, sa vám vráti v podobe čistejšej pôdy a zdravších rastlín, ktoré nebudú musieť bojovať o živiny a priestor.

Zhrnutie

Marec je pre záhradkárov mimoriadne dôležitý mesiac. Okrem toho, že užitočne využijete prvé teplejšie dni po zime, zároveň položíte pevné základy pre bohatú úrodu aj pre pestrú okrasnú záhradu. Postarajte sa o predpestovanie zeleniny a letničiek, vysaďte vhodné dreviny a zmladzujte trvalky s okrasnými trávami. Vďaka týmto trom krokom vám záhrada dokáže robiť radosť počas celého roka – či už v podobe zdravých plodov, alebo krásne kvitnúcich záhonov.

Ak sa rozhodnete pustiť do týchto záhradníckych úloh ešte v marci, nebudete na jar pociťovať stres, že niečo nestíhate, a vaša záhrada vás odmení vitalitou i bohatstvom farieb a chutí. Buďte trpezliví, dôkladní a užite si celý proces, pretože záhradkárčenie nie je len o výsledkoch, ale aj o radosti z toho, že môžete sledovať, ako rastliny ožívajú priamo pred vašimi očami.