Záhadný „mimozemský“ nápis pod mayskou pyramídou: Objav, ktorý môže zmeniť to, čo vieme o dejinách

V tieni hustého pralesa na mexickom polostrove Yucatán, v oblasti známej ako Cobá, narazili archeológovia na nález, ktorý svojím významom ďaleko presahuje hranice regiónu. Pri skúmaní jednej z monumentálnych stavieb odkryli nečakane rozsiahly kamenný blok pokrytý hieroglyfmi. Dnes ho odborníci nazývajú „Zakladajúci kameň“ a už prvé analýzy naznačili, že ide o jeden z najdôležitejších mayských textov, ktoré sa v posledných rokoch podarilo objaviť.
Starobylý kameň ukrýva príbeh starší než 1400 rokov
Objavený monolit má pôsobivé rozmery – viac ako tri metre na výšku aj šírku – a tvorí ho sústava panelov so starostlivo vytesanými nápismi. Predpokladá sa, že pôvodne bol zasadený do centrálnej časti stavby a plnil nielen reprezentatívnu, ale zrejme aj rituálnu či dynastickú funkciu. Časť textov poškodila erózia, no medzinárodnému tímu odborníkov z Mexika a USA sa podarilo identifikovať prekvapivo veľké množstvo informácií.
Do analýzy sa zapojili špecialisti na mayské písmo, ktorí roky pracujú na rekonštrukcii hieroglyfických textov. Výsledkom trpezlivého a mimoriadne náročného procesu bolo odhalenie doposiaľ neznámeho mena panovníčky, ktorá vládla Cobá približne v 6. storočí nášho letopočtu. Nápis spomína ženu menom Ix Ch’ak Ch’een – postavu, o ktorej historické pramene doteraz mlčali.
Prekvapivý dôkaz postavenia žien v mayskom svete
Zachované časti nápisu naznačujú, že Ix Ch’ak Ch’een nebola len formálnou vládkynou. Texty ju označujú titulom kaloomte’, čo bol jeden z najvyšších titulov, aký mohol maysky panovník vôbec získať. Tento titul používali výlučne najvplyvnejší vládcovia – a už samotná skutočnosť, že ho niesla žena, zásadným spôsobom mení zaužívané predstavy o moci v mayskej spoločnosti.
Podľa preložených úsekov bola panovníčka aktívne zapojená do vedenia politických aj vojenských záležitostí. Nápis spomína viaceré rituály, veľké stavebné projekty a udalosti, ktoré pravdepodobne ovplyvnili chod celého mesta. Jej vláda sa spája najmä s výstavbou nových častí ceremoniálneho centra a s rituálmi prepojenými s astronomickými cyklami – čo svedčí o tom, že Cobá v jej ére prechádzala obdobím prosperity a udržiavala kontakty s ďalšími významnými mestami regiónu.
Objav zároveň potvrdzuje, že ženy mohli v mayskej civilizácii dosahovať oveľa vyššie postavenie, než sa dlho predpokladalo. Hoci väčšina doteraz známych mayských vládcov boli muži, existencia panovníčky s takýmto titulom je veľmi vzácna a významná.
Cobá – mesto ciest a ambícií
Staroveká Cobá bola už v minulosti známa svojou unikátnou sieťou kamenných ciest sacbeob, ktoré spájali oblasti vzdialené desiatky kilometrov. Nové texty potvrdzujú, že už v 6. storočí išlo o pulzujúce centrum s vlastnou mocnou dynastiou, ktorá mala veľké ambície a pravdepodobne viedla aktívnu politiku smerom k ďalším mestám na Yucatáne.
Zakladajúci kameň prináša aj množstvo údajov o tom, ako Maya zaznamenávali čas a historické udalosti. Viaceré hieroglyfy sa podarilo presne priradiť ku konkrétnym dňom pomocou systému tzv. dlhého počítania, čo poskytuje cenný základ pre vytváranie presnej chronológie vývoja Cobá v sledovanom období.
Výskum pokračuje – a nové odhalenia môžu ešte prekvapiť
Napriek tomu, že archeológovia pokročili výrazne dopredu, časť panelov zostáva neúplná. Po tisíckach rokov pôsobenia vlhkosti a solí sú niektoré hieroglyfy tak poškodené, že ich možno skúmať iba pomocou pokročilých digitálnych technológií. Tím odborníkov preto pokračuje v digitalizácii povrchu kameňa s cieľom zrekonštruovať čo najviac chýbajúcich častí.
Už teraz však výskumníci tvrdia, že ide o jeden z najkomplexnejších a najobsiahlejších textov, aké sa v Cobá vôbec našli – a jeho význam môže byť ešte väčší, než sa predpokladalo.
Objav, ktorý mení náš pohľad na dejiny
Nález panovníčky Ix Ch’ak Ch’een otvára novú kapitolu v skúmaní mayskej civilizácie. Nejde len o ďalšie meno v zozname vládcov, ale o dôkaz, že ženy mohli stáť na vrchole politickej hierarchie a aktívne formovať dejiny svojich miest.
Zakladajúci kameň tak nepredstavuje len archeologický poklad – je to kľúč, ktorý nám pomáha pochopiť dynamiku jedného z najfascinujúcejších starovekých národov a zároveň naznačuje, koľko toho ešte o Mayoch nevieme.