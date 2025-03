Záhadné modré lekno. Staroegyptská „brána do mysli a tretieho oka"

Macerácia vo víne alebo oleji

Historizujúce teórie často hovoria o namáčaní okvetných lístkov do vína, čiže o macerácii, ktorá by uvoľnila účinné látky. Niektorí však tvrdia, že starovekí Egypťania mohli používať aj špeciálny olej, kde sa vďaka obsahu tukov alkaloidy lepšie rozpúšťali. Následne sa takáto olejová esencie mohla primiešať do nápojov.