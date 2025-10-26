Záhadná hora v Srbsku. Rtanj má liečivú energiu a tvar pyramídy ako v Egypte či Mexiku

Na východe Srbska, v oblasti pohoria Srbské Karpaty, sa dvíha hora s nezameniteľnou siluetou. Volá sa Rtanj a svojím pravidelným, trojuholníkovým tvarom pripomína obrovskú kamennú pyramídu. Práve tento vzhľad z nej urobil jedno z najznámejších a najzaujímavejších miest celého Balkánu.
VIDEO: Ako vyzerá výstup na „srbskú pyramídu“?
Pozrite si okolie hory Rtanj a výstup zo severnej strany prostredníctvom virtuálnej prechádzky. Video zachytáva atmosféru hory, jej krajinu a typický tvar, ktorý ju preslávil.
Tvar ako pyramída, no pôvod je prírodný
Z diaľky pôsobí Rtanj takmer dokonale symetricky, čo viedlo k vzniku množstva legiend o jej údajne nadprirodzenom pôvode. Niektorí ľudia ju považovali za starovekú pyramídu, iní za miesto so špeciálnou energiou. V skutočnosti však ide o prirodzený geologický útvar, ktorý vznikol pohybmi zemskej kôry a eróziou v priebehu miliónov rokov.
Najvyšší bod hory nesie názov Šiljak a dosahuje výšku 1565 metrov nad morom. Práve naň smeruje väčšina turistov, ktorí sa sem vydávajú za krásnymi výhľadmi a čistým horským vzduchom.
Obľúbený cieľ turistov
Výstup na Rtanj patrí k tým náročnejším, ale každý, kto sa na vrchol dostane, hovorí o nezabudnuteľnom zážitku. Cestou sa terén mení — zalesnené svahy prechádzajú do kamennej krajiny a výhľady sa postupne otvárajú do širokého okolia. Na trase sa nachádzajú oddychové miesta, táboriská aj pramene, ktoré spríjemňujú výstup.
Rtanj je zároveň chránenou prírodnou oblasťou so vzácnou flórou a faunou. Rastú tu viaceré endemické druhy rastlín, ktoré sa inde na svete nevyskytujú.
Liečivé byliny a známy „rtanjský čaj“
Medzi najznámejšie rastliny, ktoré v oblasti hory rastú, patrí saturejka horská (Satureja montana), známa aj ako rtanjski čaj. Ide o aromatickú bylinku, ktorá je obľúbená v ľudovom liečiteľstve. Používa sa na podporu trávenia, pri žalúdočných a črevných ťažkostiach, ale aj ako prírodné antiseptikum.
Saturejka horská sa vyskytuje aj v iných častiach Stredomoria, no práve oblasť Rtnja je jedným z miest, kde sa jej darí mimoriadne dobre. V Srbsku sa často suší a používa ako čaj, korenie či súčasť bylinných zmesí.
Ruiny kostola svätého Juraja
Na vrchole hory kedysi stál kamenný kostol zasvätený svätému Jurajovi. Dal ho postaviť Julijus Minh, majiteľ miestnej uhoľnej bane, ktorý zomrel v roku 1931. Kostol bol neskôr počas 20. storočia poškodený a vykradnutý, dnes z neho ostali len ruiny. Napriek tomu ide o významné historické miesto, ktoré navštevujú turisti i pútnici.
Chladná jaskyňa na južnom svahu
Zaujímavosťou Rtnja je aj tzv. Zamrznutá jaskyňa (v srbčine „Zamrznuta pećina“), ktorá sa nachádza na južnom svahu. Je dlhá približne 50 metrov a v jej vnútri sa aj počas horúceho leta udržiava nízka teplota. Tento jav má čisto prírodné vysvetlenie – jaskyňa je súčasťou krasového systému, v ktorom sa studený vzduch hromadí a neuniká von.
Miesto, ktoré inšpiruje vedu aj fantáziu
Hora Rtanj priťahuje nielen turistov, ale aj geológov, biológov či meteorológov. Pre vedcov je zaujímavým príkladom krasového a karpatského reliéfu, pre návštevníkov zas miestom s neopakovateľnou atmosférou.
Hoci sa o nej často hovorí ako o „srbskom Stonehenge“ alebo „pyramíde Balkánu“, zatiaľ sa nenašiel žiadny dôkaz, že by mala umelý pôvod či špeciálne energetické vlastnosti. Napriek tomu si svojou krásou a tvarom získala povesť mystickej hory a patrí medzi najnavštevovanejšie prírodné lokality Srbska.
Hora Rtanj je jedinečné miesto, ktoré spája pôsobivú prírodu, históriu a tradíciu. Je ideálnou voľbou pre milovníkov turistiky, byliniek aj netradičných výhľadov.
Zatiaľ čo legendy jej pripisujú nadprirodzené vlastnosti, pravda je jednoduchšia – Rtanj je dôkazom, aké nádherné a rozmanité útvary dokáže vytvoriť samotná príroda.