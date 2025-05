Záclony a závesy nestačí oprať len občas. Takto ich zbavíte alergénov a ochránite svoje zdravie

Pranie záclon a závesov býva častou nočnou morou. Sú to totiž veľké kusy látok, ktoré sú často z jemných materiálov a manipulácia s nimi je nepraktická a náročná. Aj napriek tomu sa však ich dôkladnému vyčisteniu z času na čas nevyhnete. Obzvlášť ak máte doma alergika alebo človeka s citlivými dýchacími cestami – v takom prípade by ste ich mali prať dokonca každý mesiac, najmä v alergicky náročných obdobiach roka, akými sú jar a začiatok leta.

Prečo pravidelne čistiť záclony a závesy?

Bytový textil ako záclony a závesy prináša do interiéru príjemnú atmosféru, estetiku, ale aj praktické výhody – chránia pred neželanými pohľadmi zvonku a regulujú množstvo svetla. Avšak hoci sa ich pravidelne nedotýkame, neznamená to, že sú úplne čisté. Na ich povrchu sa totiž pravidelne usadzuje prach, roztoče a na jar aj množstvo peľu. Ten nielen zafarbí záclony do žlta, ale môže vážne podráždiť sliznice a spôsobiť alergickú reakciu.

Záclony, ktoré sú najbližšie k oknu, prirodzene zachytia viac prachu a peľu, a preto je odporúčané ich prať minimálne raz za tri až šesť mesiacov, v závislosti od toho, v akom prostredí bývate a aké množstvo prachu sa vo vašom okolí vyskytuje. V rodinách s alergikmi však odborníci odporúčajú ešte kratšie intervaly – pranie každý mesiac je v tomto prípade ideálne.

Naopak, závesy sú voči znečisteniu odolnejšie. Väčšinou postačí, ak ich operiete alebo odborne vyčistíte dvakrát ročne.

Čo robiť ešte pred samotným praním?

„Aby ste predišli pokrčeniu, závesy aj záclony dávajte dolu až tesne pred vložením do práčky. Vždy odstráňte všetky kovové háčiky, spony či iné prvky, ktoré by mohli látku poškodiť alebo by mohli v práčke hrdzavieť. Plastové či nerezové pútka, ktoré nemožno odstrániť, zvyčajne nevadia. Ak máte možnosť, použite špeciálne sieťované vrecká na pranie, ktoré látku spoľahlivo ochránia,“ vysvetľuje odborníčka na bytový textil.

„Skôr než záclony či závesy vložíte do práčky, poriadne ich vytraste von z okna alebo balkóna. Takto odstránite najväčšiu časť povrchového prachu. Pred samotným praním sa postarajte aj o prípadné mastné fľaky, škvrny od kávy, vína alebo ovocia.“

Krajkové a šnúrkové záclony perte v ochrannom vrecúšku alebo v povlaku na vankúš. Nedávajte ich tam pokrčené, ale pekne zložené – zabránite tak zamotaniu a poškodeniu.

Automatická práčka alebo ručné pranie?

Väčšina záclon a závesov z polyesteru či bavlny dobre znáša jemné pranie v práčke. Ideálne je zvoliť šetrný program na jemnú bielizeň alebo vlnu s teplotou vody do 30 °C. Práčku však nikdy nenapĺňajte viac než do polovice, aby látky mohli počas prania voľne cirkulovať.

Ručné pranie je alternatívou najmä pri veľmi jemných alebo drahých materiáloch. Robí sa vo vani alebo vo veľkom lavóri s použitím jemného pracieho prostriedku.

Na biele záclony používajte špeciálny tekutý prací prostriedok s aktívnou zložkou proti zošednutiu – záclony budú opäť krásne žiarivé. Farebné závesy môžete prať v prášku či géle určenom na farebnú bielizeň. Aviváž ale nepoužívajte, pretože môže narušiť jemnú štruktúru vlákien.

Záclony a závesy bývajú väčšinou len ľahko zašpinené, preto postačia kratšie a šetrnejšie pracie cykly s jemným odstreďovaním na 400 až 600 otáčkach za minútu. Úsporné ECO programy nie sú vhodné, keďže môžu látky zbytočne pokrčiť. Namiesto nich radšej použite funkciu dodatočného plákania („voda plus“).

Ako správne vysušiť záclony a závesy?

„Záclony ani závesy nikdy nedávajte do sušičky. Hneď po vypraní ich zaveste na okná, pokiaľ sú ešte mierne vlhké. Vďaka vlastnej hmotnosti sa väčšina záhybov prirodzene vyrovná. Pomôcť si môžete špeciálnymi závažiami alebo kolíčkami na prádlo, ktoré urýchlia vyrovnanie,“ radí odborníčka.

Ak predsa len záhyby na látkach zostanú, môžete ich jemne prežehliť žehličkou nastavenou na nízku teplotu, pričom najlepší výsledok dosiahnete, ak sú ešte stále mierne vlhké.

Zásady, ktoré sa oplatí dodržiavať pri praní záclon a závesov:

Dávajte ich dole až tesne pred praním, predídete pokrčeniu.

Odstráňte všetky kovové a plastové diely.

Pračku napĺňajte maximálne do polovice objemu.

Voľte nízku teplotu vody a nízke otáčky odstreďovania.

Používajte jemné pracie prostriedky vhodné na biele či farebné textílie.

Aviváž nahraďte malým množstvom bieleho octu pre jemnosť a sviežosť.

Sušičku vynechajte a látky sušte prirodzene zavesené.

Pri jemných materiáloch uprednostnite ručné pranie.

Kedy je čas navštíviť čistiareň?

Niektoré materiály vyžadujú profesionálne chemické čistenie. Zistíte to podľa symbolu kruhu na etikete textílie. Preškrtnutý kruh znamená, že chemické čistenie nie je vhodné. Ak je povolené, odnesiete textíliu radšej do profesionálnej čistiarne, kde použijú špeciálne rozpúšťadlá, ako je tetrachlóretylén.

Chemické čistenie nikdy neskúšajte doma – záclony či závesy by ste mohli nenávratne poškodiť.

Ak tieto zásady budete dôsledne dodržiavať, vaše záclony a závesy vydržia dlhé roky krásne, zdravé a bez alergénov. Vaša domácnosť tak bude nielen estetickejšia, ale aj zdravšia pre všetkých členov rodiny.