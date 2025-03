Zachráňte vytiahnuté sadenice pomocou overených tipov a naučte sa nový trik na posilnenie ich rastu

Nepredbiehajte výsevné termíny:

Držte sa odporúčaných termínov výsevu pre jednotlivé druhy. Napríklad paradajky nie je vhodné vysievať uprostred februára. Začnú sa síce rýchlo naťahovať za svetlom, no kvôli nedostatku slnečného žiarenia zostanú oslabené a do výsadby vám nemusia vôbec vydržať. Ideálny čas na ich výsev je koncom marca.

Papriky, ktoré klíčia pomalšie, vysievajte v druhej polovici februára alebo v prvej časti marca. Uhorky, cukety a ďalšie rýchlo klíčiace plodiny (tzv. „šprintéri“) zase pokojne až v apríli – alebo ich dokonca môžete vysiať priamo do záhonov, keď sa oteplí.