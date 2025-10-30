Zachráňte svoj rozmarín pred zimou! Overené triky, ako ho udržať pri živote až do jari

Rozmarín síce pochádza z teplých krajín, no pri správnej starostlivosti dokáže prežiť aj slovenskú zimu. Potrebuje len chránené miesto, primeranú zálievku a trochu pozornosti. Ak mu doprajete, čo potrebuje, odmení sa vám svojou nádhernou vôňou a chuťou aj ďalšie roky – ako malý kúsok Stredomoria priamo za oknom.
Vôňa leta uprostred zimy
Rozmarín lekársky (Rosmarinus officinalis) je bylinka, ktorá si získala svoje miesto v kuchyni aj na záhrade. Jeho ihličkovité lístky dodávajú jedlám typickú stredomorskú chuť a arómu, ktorú poznáme z talianskych či gréckych pokrmov. V južných krajinách prečká rozmarín zimu bez problémov priamo v pôde, no v našich podmienkach je to o niečo náročnejšie. Napriek tomu sa dá rastlina udržať pri živote – ak jej zabezpečíte teplo, svetlo a rozumnú starostlivosť.
Pestovanie vonku: len tam, kde zima nehryzie
Rozmarín je stále zelený kríček, no na mráz reaguje veľmi citlivo. V teplejších oblastiach Slovenska, napríklad na juhozápade či v nížinách, dokáže prežiť zimu aj vonku. Pomáha mu pritom vek – staršie rastliny majú hlbšie a silnejšie korene, ktoré lepšie odolávajú chladu a suchu.
Ak chcete dať rozmarínu šancu, vysaďte ho na chránené miesto, ideálne k južnej stene domu, kde má dostatok slnka a kam sa nedostane severný vietor. Pôda by mala byť ľahká a priepustná, pokojne s pridaním piesku či drobného štrku. Prebytočná voda mu škodí viac ako samotný mráz.
Pred zimou rastlinu nezrezávajte – nové výhonky by mohol mráz spáliť. Namiesto toho chráňte korene vrstvou suchého lístia alebo mulču a celú rastlinu zabaľte do svetlej netkanej textílie, ktorá prepúšťa svetlo aj vzduch. Vyhnite sa fóliám a igelitu, tie by mohli spôsobiť hnitie rastliny.
Ak pestujete odolnejšie odrody ako ‘Arp’ alebo ‘Hill Hardy’, máte veľkú výhodu – tieto druhy znesú aj silnejší mráz a pri miernej ochrane dokážu zimu prežiť bez väčšej ujmy.
Rozmarín v kvetináči: ako ho správne prezimovať
Mladé rastlinky a menšie kríčky pestované v nádobách sú citlivejšie na chlad. Keď teplota začne klesať k nule, preneste ich dovnútra. Dôležité však je zvoliť správne miesto – rozmarínu nerobí dobre suchý, prekúrený vzduch bytu. V takých podmienkach rýchlo zhadzuje listy a stráca vôňu.
Najlepším zimným útočiskom je svetlá, chladná a dobre vetraná miestnosť s teplotou okolo 5 až 15 °C. Môže to byť zimná záhrada, nevykurovaná chodba, svetlá garáž alebo schodisko s oknom. Tam rozmarín prežije zimu pokojne, bez väčšej námahy.
Počas zimy zalievajte len mierne, a to iba vtedy, keď nemrzne. Rozmarín síce v zime nerastie, ale ako stálozelená rastlina naďalej odparuje vodu, preto nesmie úplne vyschnúť. Na druhej strane, prebytok vody mu škodí, preto platí: menej je viac. Hnojivo počas zimy nepotrebuje.
Prezimovanie vonku v nádobe
Staršie rastliny v črepníkoch zvládnu zimu aj vonku, ak im vytvoríte izolovaný „zimný domček“. Kvetináč obaľte jutovým vrecovím alebo textíliou, medzery vyplňte suchým lístím či vetvičkami a pod nádobu položte polystyrénovú podložku, aby korene neprechladli od zeme.
Ak je rozmarín umiestnený pri chránenej stene alebo na balkóne, kde nefúka, často zvládne aj teploty do –10 °C. Počas teplejších zimných dní mu doprajte trochu vody, aby zem úplne nevyschla.
Na jar späť na slnko
Keď sa v marci dni predlžujú a mrazy ustupujú, prichádza čas prebudenia rozmarínu. Ak zimoval vo vnútri, začnite ho postupne otužovať – cez deň ho na pár hodín vyneste von, v noci ho opäť schovajte. Týmto spôsobom sa rastlina prispôsobí vonkajším podmienkam bez šoku.
Rastliny, ktoré prežili vonku, môžete „rozbaliť“ a odstrániť ochranné vrstvy, len čo pominú posledné mrazy.
Jar je zároveň ideálnym obdobím na rezanie a tvarovanie rozmarínu. Odstráňte suché, drevnaté konáriky a nechajte priestor novým výhonkom. Takto sa rastlina zmladí, zhustne a bude krajšie rásť.
Výsledok? Bujný, voňavý rozmarín, ktorý sa znovu rozrastie a naplní vašu záhradu či kuchyňu svojou typickou stredomorskou arómou – presne tak, ako ju poznáte z dovolenky pri mori.