Zachráňte sedačku! Jednoduché triky, ako ju dokonale vyčistiť aj bez drahých prípravkov

Sedačka je srdcom každej obývačky – miestom, kde oddychujeme po náročnom dni, sledujeme televíziu, čítame knihy či prijímame návštevy. Práve preto patrí medzi najviac zaťažované kusy nábytku. Postupom času sa na nej usadí prach, omrvinky, chlpy domácich miláčikov a nevyhnú sa jej ani škvrny od jedla či nápojov. Dobrou správou je, že na jej vyčistenie nepotrebujete žiadne špeciálne a drahé prostriedky – vystačíte si s tým, čo už máte doma.
V nasledujúcich riadkoch nájdete osvedčené rady, ako sa starať o látkovú, koženú aj semišovú sedačku tak, aby vyzerala ako nová a vydržala vám dlhé roky.
Skôr než sa pustíte do čistenia, pozrite si štítok
Každá sedačka by mala mať niekde na sebe štítok s čistiacim kódom. Práve ten vám prezradí, aký spôsob údržby je bezpečný. Ak štítok chýba, radšej najskôr vyskúšajte vybraný prostriedok na nenápadnom mieste – napríklad na zadnej strane vankúša. Vyhnete sa tak nechceným fľakom či poškodeniu poťahu.
Čo znamenajú jednotlivé označenia:
- W – je možné použiť čistiace prostriedky na vodnej báze, teda napríklad roztok s mydlom alebo saponátom.
- S – čistenie výlučne nasucho, teda len pomocou prípravkov na báze rozpúšťadiel.
- W/S – kombinovaný spôsob, môžete zvoliť obidve metódy podľa potreby.
- X – žiadna voda ani chémia, iba vysávanie alebo kefovanie.
Pravidelná starostlivosť je základ
Najlepším spôsobom, ako udržať sedačku čistú, je prevencia. Aspoň raz týždenne ju vysajte, ideálne pomocou nástavca na čalúnenie, ktorý zachytí aj drobné častice prachu a zvieraciu srsť. Ak to konštrukcia umožňuje, otáčajte vankúše, aby sa nedeformovali len z jednej strany.
Ak máte doma malé deti alebo zvieratá, je rozumné sedačku chrániť poťahom alebo prehozom, ktorý môžete jednoducho vyprať. A nezabudnite – čím rýchlejšie odstránite škvrnu, tým menšia šanca, že zostane natrvalo.
Ako postupovať pri čistení bežných škvŕn krok za krokom
- Najprv vysajte alebo osušte tekutinu – použite papierovú utierku alebo čistú handričku, ktorá absorbuje prebytočnú tekutinu. Nikdy však škvrnu netrite, aby ste ju nerozšírili.
- Pripravte si jemný čistiaci roztok – zmiešajte čajovú lyžičku saponátu na riad s približne 250 až 500 ml vlažnej vody. Ak chcete odstrániť aj pachy, pridajte trochu octu – v pomere 1 diel octu na 2 diely vody.
- Naneste roztok na škvrnu pomocou handričky – nikdy nelejte roztok priamo na poťah. Jemnými krúživými pohybmi čistite od okraja smerom k stredu.
- Zvyšky prostriedku zotrite vlhkou utierkou – zamedzíte tým usádzaniu prachu a zvyškov čistiacej peny.
- Nechajte sedačku prirodzene vyschnúť – ideálne na vzduchu, prípadne použite ventilátor. Vyhnite sa priamemu slnku alebo fénu s horúcim vzduchom, aby ste látku nepoškodili.
Domáce triky, ktoré naozaj fungujú
Niektoré jednoduché prostriedky z vašej kuchyne dokážu pri čistení zázraky:
- Jedlá sóda – je vynikajúca na pohlcovanie nepríjemných pachov. Posypte ňou suchý povrch sedačky, nechajte pôsobiť asi 30–60 minút a potom ju dôkladne povysávajte.
- Pena na holenie – pomáha odstrániť drobné škvrny na textilných poťahoch. Naneste, nechajte chvíľu pôsobiť a zotrite vlhkou handričkou.
- Destilovaná voda – ak máte doma tvrdú vodu, je lepšie použiť destilovanú, pretože po nej nezostávajú nevzhľadné mapy.
- Ocot s vodou – účinne odstraňuje organické škvrny a neutralizuje zápach. Pozor však, nepoužívajte ho na kožu ani semiš!
Ako sa starať o rôzne typy sedačiek
Nie všetky sedačky sa čistia rovnako. Každý materiál má svoje špecifiká a ak zvolíte nesprávny postup, môžete ho nenávratne poškodiť. Tu je niekoľko overených rád, ako si poradiť s jednotlivými typmi poťahov:
Látková sedačka
Najčastejším typom býva klasický látkový poťah. Takýto materiál zvládne jemný čistiaci roztok z vody a saponátu na riad. Nanášajte ho vždy len na handričku – nie priamo na poťah – a používajte mäkkú handričku či hubku. Povrch by mal zostať len mierne vlhký, nikdy nie premáčaný.
Sedačka z mikrovlákna
Tento moderný materiál je citlivejší na vodu, preto sa čistí výlučne nasucho. Použiť môžete špeciálne čistiace prostriedky s označením „S“, ktoré sú určené na čistenie pomocou rozpúšťadiel. Po zaschnutí sa povrch zvyčajne ešte jemne prečeše mäkkou kefkou.
Kožená sedačka
Koža vyžaduje osobitnú starostlivosť. Na jej čistenie používajte výhradne prípravky určené priamo na kožu – čističe a kondicionéry, ktoré ju nielen zbavia nečistôt, ale aj vyživia a ochránia pred popraskaním. Bežné saponáty či ocot sú pre kožu príliš agresívne a mohli by ju poškodiť.
Semiš a nubuk
Tieto materiály sú veľmi elegantné, no aj mimoriadne chúlostivé. Nikdy ich nečistite vodou – mohli by sa na nich vytvoriť tmavé mapy. Najlepšie urobíte, ak použijete špeciálnu kefku na semiš alebo suchý čistiaci prostriedok. Na oživenie povrchu môžete použiť aj jemnú gumu určenú na semišovú obuv.
Koženka (ekokoža)
Pri ekokoži sa dá vyčistenie zvládnuť aj doma. Stačí teplá mydlová voda a mäkká handrička. Po očistení povrch dosucha utrite a občas ho ošetrite prípravkom proti popraskaniu, ktorý ekokožu zmäkčí a zachová jej pružnosť aj lesk.
Kedy zveriť sedačku odborníkom
Ak má vaša sedačka hlboko zažraté fľaky alebo je z citlivého a svetlého materiálu, určite sa oplatí zveriť ju profesionálom. Odborné čistiace firmy používajú extrakčné a parné čističe, ktoré dokážu nielen odstrániť nečistoty do hĺbky, ale aj oživiť pôvodnú farbu poťahu. Výsledkom je nielen krajší vzhľad, ale aj dlhšia životnosť vášho obľúbeného kusu nábytku.
Udržiavať sedačku čistú nie je žiadna veda – stačí trocha pozornosti a pravidelnej starostlivosti. Ak sa o ňu budete starať priebežne, nebudete musieť riešiť zložité čistenie ani výmenu poťahu. Navyše, čistá sedačka dodá vášmu domovu sviežosť a pocit pohody.