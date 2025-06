Zabudnutý poklad z našich záhrad. Objavte silu uhoriek a naučte sa ich dokonale zavariť

Čerstvé, chrumkavé a lahodne ochutené. Presne také sú domáce zavárané uhorky, ktoré patria k najobľúbenejším slovenským dobrotám a nesmú chýbať v žiadnej špajze. Napriek tomu na ne často zabúdame a nevenujeme im pozornosť, akú by si zaslúžili. Prezradíme vám, ako ich správne zavariť, a zároveň si povieme, prečo by ste uhorky rozhodne nemali podceňovať.

Zaváranie uhoriek ako rodinná tradícia

Zaváranie uhoriek je tradícia, ktorú mnohé rodiny dodnes starostlivo uchovávajú a prenášajú z generácie na generáciu. Dobre pripravené domáce uhorky majú množstvo výhod – sú chutné, výborne sa skladujú, vydržia celú zimu a navyše dokážu skvele doplniť a oživiť každé jedlo. Zároveň poslúžia ako originálny darček, ktorý vždy poteší vašich blízkych.

Ak ste doteraz nemali odvahu pustiť sa do zavárania, nemusíte sa vôbec obávať. Zaváranie zvládne každý, a to aj úplný začiatočník. Budete potrebovať iba základné ingrediencie, trochu času a trpezlivosti, no výsledok vás určite milo prekvapí nielen chuťou, ale aj pozitívnym dopadom na vaše zdravie.

Ak si chcete celý postup zavárania uhoriek pozrieť aj vizuálne, odporúčame vám praktické a prehľadné video na YouTube kanáli Katka My Irish Life, ktoré nájdete na tomto odkaze:

Ako si doma zavariť dokonalé uhorky krok za krokom

Ako zavárať uhorky krok za krokom

Pred samotným zaváraním venujte pozornosť výberu správnych uhoriek. Ideálne sú menšie, pevné a nie príliš vyrastené plody, ktoré zostanú aj po zavarení chrumkavé a svieže. Každú uhorku starostlivo umyte kefkou pod studenou vodou a odstráňte všetky poškodené časti.

Okrem uhoriek sa do zaváracích pohárov pridáva aj cibuľa, mrkva, cesnak, feferónky či dokonca viničný alebo višňový list, ktorý uhorkám dodáva ešte výraznejšiu chuť a chrumkavosť. Mrkvu narežte na kolieska, cibuľu na menšie mesiačiky a všetky ostatné prísady dôkladne očistite.

Dôležitým krokom je sterilizácia pohárov, ktorú môžete vykonať buď klasicky v hrnci s horúcou vodou, alebo v rúre pri teplote asi 100 °C po dobu aspoň 10 minút. Do sterilizovaných pohárov potom uhorky a ostatné ingrediencie pevne natlačte a zalejte pripraveným nálevom tak, aby boli všetky suroviny úplne ponorené.

Tajomstvo dokonalého nálevu

Na tradičný nálev budete potrebovať:

3 litre čistej vody

750 ml kvalitného octu

300 g cukru

120 g soli

zmes korenia (horčičné semienka, celé čierne korenie, nové korenie, bobkový list a klinčeky)

Všetky tieto ingrediencie dôkladne premiešajte a nechajte prejsť varom. Horúcim nálevom zalejte uhorky v pohároch, pevne ich uzatvorte viečkami a následne zavárajte približne 20 minút pri teplote okolo 85 °C. Môžete použiť klasický hrniec, rúru alebo špeciálny elektrický zavárací hrniec.

Po skončení procesu zavárania odporúčame poháre zabaliť do deky alebo uteráka a nechať ich pomaly vychladnúť. Tým zabezpečíte, že uhorky zostanú krásne zelené a perfektne chrumkavé.

Uhorky a ich prekvapujúce účinky na zdravie

Vedeli ste, že klasická šalátová uhorka obsahuje až 95 % vody? Táto zelenina patrí medzi najmenej kalorické potraviny, čo z nej robí ideálneho pomocníka pri chudnutí a hydratácii organizmu. Je bohatá na vitamíny skupiny B, vitamíny A, C a minerálne látky ako draslík, horčík, železo a fosfor. Pravidelná konzumácia uhoriek výrazne podporuje obranyschopnosť tela, detoxikuje ho a udržiava zdravý metabolizmus.

Uhorky majú tiež skvelé účinky na trávenie – obsahujú veľké množstvo vlákniny a enzým erepsín, ktorý pomáha likvidovať škodlivé baktérie, parazity a čistí črevá. Okrem toho posilňujú cievy, zlepšujú zrak a prospievajú zdraviu zubov.

Uhorky ako tajomstvo krásy

Nezabúdajme ani na kozmetické výhody uhoriek. Vďaka vysokému obsahu antioxidantov táto zelenina efektívne bojuje proti starnutiu pokožky. Uhorky pokožku hydratujú, upokojujú, liečia podráždenia, pomáhajú pri akné a vráskach, redukujú opuchy očí a zlepšujú elasticitu pokožky.

Ak vás trápia zápaly ďasien alebo opuchy okolo očí, využite silu uhorkovej šťavy. Tá vám prinesie okamžitú úľavu a zlepšenie.

Zavárané uhorky – univerzálny doplnok vášho jedálnička

Domáce zavárané uhorky sú nielen chutnou zásobou na zimu, ale zároveň aj výborným spôsobom, ako doplniť svoje jedlá o zdravé, lahodné a praktické ingrediencie. Nech už ich použijete do šalátov, ako prílohu k mäsu, do hamburgerov, alebo len tak na večerné zahryznutie, vždy si pochutíte.