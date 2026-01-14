Zabudnutý poklad kuchyne. Pomocník, ktorý telu uľahčí prežiť zimu bez starostí

Zatiaľ čo v letných mesiacoch máme prirodzene tendenciu siahať po ľahkých a sviežich jedlách, v zime sa naše stravovacie potreby menia. Organizmus spotrebuje viac energie na udržanie telesnej teploty a zároveň sa musí vyrovnať s kratšími dňami, menším množstvom slnečného svetla a častejším výskytom vírusových ochorení. Práve v tomto období sa zvyšuje význam potravín, ktoré sú výživovo stabilné a prirodzene dostupné aj v chladných mesiacoch. Jednou z najspoľahlivejších skupín takýchto potravín je koreňová zelenina.
Koreňová zelenina priamo zo záhona: video ako ukážka možností pestovania
Čo presne zaraďujeme medzi koreňovú zeleninu?
Do tejto kategórie patria najmä plodiny, ktoré vytvárajú jedlé korene alebo buľvy:
- mrkva
- petržlen
- zeler
- paštrnák
- kvaka
- čierna reďkev
Tieto druhy zeleniny sú výživovo hodnotné, dobre skladovateľné a môžu zostať dlhodobo čerstvé aj mimo hlavnej sezóny.
Spoľahlivý zdroj komplexných sacharidov, vitamínov a minerálov
Koreňová zelenina poskytuje telu:
Komplexné sacharidy
Tie zabezpečujú postupné a stabilné uvoľňovanie energie, čo je v zime užitočné najmä preto, že pomáha udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi a predchádzať únave.
Vitamíny a minerály
V porovnaní s ovocím, ktoré sa počas skladovania môže postupne ochudobňovať o vitamín C, si koreňová zelenina udržiava obsah živín relatívne stabilný.
Najznámejšie príklady:
- mrkva: bohatá na betakarotén, ktorý sa v tele premieňa na vitamín A
- petržlen: zdroj vitamínu C a draslíka
- paštrnák: obsahuje draslík, vlákninu a vitamín C
- čierna reďkev: obsahuje sírne zlúčeniny, ktoré podporujú trávenie
Vláknina – jeden z najväčších benefitov koreňovej zeleniny
Pri väčšine druhov sa nachádza veľké množstvo nerozpustnej aj rozpustnej vlákniny, ktorá:
- podporuje prirodzené trávenie
- pomáha udržiavať správnu črevnú peristaltiku
- slúži ako prebiotikum, teda výživa pre prospešné črevné baktérie
Vyvážená črevná mikroflóra je dôležitá pre správnu funkciu imunitného systému, čo je v zimnom období obzvlášť významné.
Tuřín, zeler a čierna reďkev: benefity bez preháňania
Tuřín
Má nízky glykemický index, čo znamená, že hladinu cukru v krvi zvyšuje pomalšie, a preto je vhodný pre ľudí, ktorí potrebujú sledovať glykemické výkyvy.
Zeler
Obsahuje aromatické látky a antioxidanty. Podporuje trávenie a je prirodzene nízkokalorický.
Čierna reďkev
Obsahuje látky, ktoré podporujú tvorbu žlče a zlepšujú trávenie tukov. Často sa odporúča pri pocite plnosti alebo pri ľahších tráviacich ťažkostiach.
Tepelná úprava môže zlepšiť využiteľnosť živín
Na rozdiel od niektorých druhov zeleniny, koreňová zelenina netrpí tepelnou úpravou tak výrazne. Naopak:
- pri mrkve sa varením zvyšuje dostupnosť betakaroténu
- tepelná úprava zlepšuje stráviteľnosť väčšiny koreňových druhov
- dusenie či pečenie minimálne ovplyvňuje ich minerálny obsah
Pre zimný jedálniček sú preto vhodné najmä teplé jedlá – polievky, pyré, pečená zelenina, alebo dusené zmesi.
Antioxidačné vlastnosti
Koreňová zelenina obsahuje rôzne antioxidanty (napr. vitamín C, polyfenoly či karotenoidy), ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom. Ten môže byť v zime zvýšený napríklad v dôsledku nedostatku slnka, chladného počasia a vyššieho rizika infekcií.
Ako ju zaradiť do bežného zimného jedálnička
Príprava koreňovej zeleniny je jednoduchá a univerzálna:
- pečenie pri vyšších teplotách zvýrazní sladkastú chuť mrkvy či paštrnáku
- dusenie je vhodné na jemné druhy, napríklad petržlen alebo zeler
- tradičné husté polievky sú výživné a zasýtia
- nastrúhaná čierna reďkev je výborná do šalátov alebo ako príloha k teplým jedlám
Tieto spôsoby prípravy vychádzajú zo skutočných výživových benefitov a sú podporené reálnymi skúsenosťami aj modernými odporúčaniami odborníkov na stravu.