Zabudnutý kúsok Európy, kde turisti takmer neexistujú a naje sa tu za cenu kávy

Ak by ste sa spýtali desiatich ľudí, kam by sa vybrali na najbližšiu dovolenku, je veľmi nepravdepodobné, že by ktokoľvek spomenul Moldavsko. Tento nenápadný štátik východnej Európy sa často stráca v tieni známejších destinácií a mnohým ani len nenapadne, že by mohol byť zaujímavým miestom na výlet. A pritom ide o krajinu, ktorá ako jedna z posledných v Európe odolala masovému turizmu. Vďaka tomu dnes ponúka presne to, čo inde už len ťažko nájdete – pokoj, autentickosť a ceny, nad ktorými ostáva rozum stáť.
Krajina, ktorú akoby svet obišiel
Moldavsko leží jemne skryté medzi Rumunskom a Ukrajinou, v oblasti, kde sa v minulosti pretínali rôzne kultúry a záujmy veľmocí. Dlhé roky bolo súčasťou Sovietskeho zväzu a dodnes je cítiť, že sa nachádza na pomyselnej hranici medzi východom a západom. Aj preto je jeho medzinárodné postavenie trochu komplikované. Nachádza sa tu aj separatistický región Podnestersko – územie s vlastnou proruskou vládou, ktoré však nie je uznané žiadnym členom OSN.
Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa prirodzene zvýšila opatrnosť turistov a počet návštevníkov ešte klesol. V súčasnosti sem zavíta len okolo 140-tisíc ľudí ročne, čo radí Moldavsko na posledné priečky záujmu v rámci Európy.
Paradoxne práve táto „neviditeľnosť“ krajine veľmi prospela. Moldavsko zostalo čisté, neprekomercionalizované a skutočné. Turista tu neprichádza do kulisy, ktorú miestni pripravili pre návštevníkov – ale do každodennej reality, ktorá je úprimná, jednoduchá a príjemne pomalá.
Ako vyzerá Moldavsko? Pozrite si krátke video:
Cenový raj, ktorý vás prekvapí na každom kroku
Pre človeka zo západnej či strednej Európy pôsobia miestne ceny takmer neuveriteľne. V hlavnom meste Kišiňove si v bežnej reštaurácii bez problémov objednáte celé plnohodnotné menu za menej ako 5 eur. Žiadna turistická pasca – jednoducho klasický podnik pre domácich.
Ceny ubytovania sú kapitola sama o sebe. To, čo v inej európskej krajine zaplatíte za jednu noc, tu stačí na mesačný nájom malej izby alebo skromného bytu. Mnohí cestovatelia opisujú, že po prvotnom šoku zistili, že v Moldavsku sa jednoducho žije výrazne lacnejšie.
To isté platí pre všetky bežné služby či potraviny:
- pivo vyjde približne na 2 eurá,
- veľký, sýty trojchodový obed stojí okolo 12 eur,
- suveníry nie sú predražené a ceny potravín ostávajú na veľmi dostupnej úrovni.
Miestni nemajú dôvod turistov zavádzať či navádzať do pascí. Nielen preto, že návštevníkov je málo, ale aj preto, že kultúra tu stále funguje „po starom“ – férovo a úprimne.
Moldavsko – nenápadná vinárska veľmoc
Aj keď Moldavsko ešte nepatrí medzi masovo vyhľadávané turistické destinácie, medzi milovníkmi vína má čoraz lepšie renomé. Tunajší vinohradníci patria k európskej špičke a ich výsledky sú známe po celom svete.
Krajina sa môže pochváliť hneď niekoľkými unikátmi – najznámejším je pivnica Milestii Mici, ktorá je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najväčšia zbierka fľaškového vína na planéte. V jej nesmierne rozsiahlych podzemných chodbách (ktoré pripomínajú menšie mesto) odpočíva viac než 1,5 milióna fliaš.
Za návštevu stoja aj:
- Cricova – rozsiahla vinárska sieť tunelov len 15 km od Kišiňova, kde sa víno skladuje v starých sovietskych podzemných priestoroch,
- Purcari – legendárna vinárska oblasť, ktorá patrí medzi top vinárstva v celom východoeurópskom regióne.
Prehliadka spolu s degustáciou vás vyjde približne na 25 eur, čo je v porovnaní so západoeurópskymi vinárstvami viac než priaznivá cena.
Tichá krása, ktorú netreba upravovať pre turistov
Hoci Moldavsko nemá more ani veľké lyžiarske rezorty, krajina má svoje vlastné čaro. Je to miesto, kde sa zastavil čas – v tom najlepšom zmysle slova.
Krajinu zdobia:
- rozsiahle vinice,
- tiché kopce a zelené údolia,
- malé dedinky s tradičnou architektúrou,
- historické kláštory a pevnosti, ktoré rozprávajú príbehy dávnych storočí.
Mnohí cestovatelia tvrdia, že moldavský vidiek pôsobí rovnako malebne ako známe turistické regióny Chorvátska či Slovinska – len s rozdielom, že po chodníkoch nestretnete davy ľudí, ale skôr stádo kôz alebo miestneho starčeka nesúceho drevo.
Na čo si dať pozor: Podnestersko radšej vynechajte
Aj keď je Moldavsko inak pokojnou a relatívne bezpečnou krajinou, existuje jedno miesto, kam sa turistom neodporúča chodiť – spomínané Podnestersko. Ide o územie so špecifickým politickým režimom, ktoré má vlastné ozbrojené sily a vlastnú administratívu, no nie je uznané žiadnym štátom sveta.
Slovenské aj české ministerstvá zahraničných vecí upozorňujú, že v prípade problémov sú tu konzulárne služby výrazne obmedzené. Preto sa odporúča túto oblasť vynechať a držať sa zvyšku Moldavska, ktorý je pre turistov absolútne bezpečný.
Pre koho je Moldavsko ideálne?
- pre ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť preplneným mestám a plážam,
- pre cestovateľov s obmedzeným rozpočtom,
- pre tých, ktorí chcú spoznať nekomerčnú, „surovú“ Európu,
- pre milovníkov vína a dobrého jedla,
- pre dobrodruhov, ktorí hľadajú niečo úplne nové.
Ak túžite po destinácii, ktorá vás nebude tlačiť do turistických schém a kde sa cítite ako hosť, nie ako zdroj tržieb, Moldavsko je jedno z posledných miest, kde to stále funguje.
Moldavsko: nenápadný európsky klenot, ktorý čaká na objavenie
Predstava, že sa naobedujete za menej ako 5 eur, prenajmete si izbu za cenu, akú v iných krajinách zaplatíte za jednu noc, a zároveň spoznáte krajinu s bohatou históriou, je pre mnohých neodolateľná.
Moldavsko je presne takým miestom – pokojné, cenovo dostupné a prekvapivo krásne. Miestni ľudia sú otvorení a pohostinní, jedlo chutné, víno svetovej úrovne a atmosféra taká, že po pár dňoch máte pocit, akoby ste sa ocitli v krajine, kde sa žije jednoduchšie a pokojnejšie.
Pre cestovateľa, ktorý je ochotný vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, je Moldavsko jednou z najautentickejších destinácií v Európe. A možno práve preto stojí za to tam ísť skôr, než sa na túto krajinu upriami pozornosť celého sveta.