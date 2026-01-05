Zabudnutý írsky sviatok Nollaig na mBan opäť žiari. 6. januára ženy oddychujú a muži preberajú domácnosť

Nollaig na mBan, v preklade Ženské Vianoce, je tradičný zvyk, ktorý sa historicky spájal najmä s juhom Írska, predovšetkým s grófstvami Cork a Kerry. Sviatok pripadá na 6. január, teda na dvanásty deň Vianoc a na kresťanský sviatok Zjavenia Pána (Epiphany).
Aj keď jeho presný vznik nie je v historických záznamoch doložený, odborníci sa zhodujú, že tradícia existovala minimálne od konca 19. storočia, čo potvrdzujú spomienky a miestne zvyklosti zachytené etnografmi.
O čom bol Nollaig na mBan v minulosti
Historicky šlo o neformálny zvyk, pri ktorom sa ženy po skončení vianočných príprav stretávali v domácnostiach či miestnych podnikoch. Podstata spočívala v tom, že si konečne dopriali oddych po náročnom sviatočnom období, počas ktorého tradične zabezpečovali veľkú časť domácich prác.
Najčastejšie išlo o:
- spoločné posedenie pri čaji, koláči či malom občerstvení
- stretnutia v miestnych krčmách alebo kaviarňach
- chvíľu, keď ženy mohli byť samé medzi sebou a venovať sa odpočinku
V niektorých domácnostiach muži počas tohto dňa prevzali bežné činnosti, aby si ženy mohli oddýchnuť. Tento zvyk však nebol plošne zachytený v celom Írsku, ale skôr v konkrétnych komunitách na juhozápade krajiny.
Tradícia takmer zanikla
V prvej polovici 20. storočia sa zvyk oslaboval. Modernizácia spoločnosti, migrácia do miest a zmeny v rodinnom živote spôsobili, že mnohí Íri mimo juhu o Nollaig na mBan ani nevedeli.
Výskumníci uvádzajú, že ešte v 90. rokoch bol sviatok mimo Corku a Kerry pomerne neznámy.
Oživenie v 21. storočí
Za posledných približne 20 rokov sa Nollaig na mBan v Írsku znova dostal do popredia. K jeho návratu prispelo niekoľko faktorov:
- väčší dôraz spoločnosti na rovnosť žien a mužov
- rastúci záujem o írsku kultúru a jazyk
- aktívne pripomínanie sviatku komunitami a kultúrnymi organizáciami
Dnes už ide o sviatok, ktorý sa oslavuje po celom Írsku, hoci v každom regióne trochu inak. Najčastejšie ženy vyrážajú do reštaurácií, barov, organizujú dobročinné podujatia, prednášky či umelecké večery.
Moderný význam: oslavy, podpora a spoločná energia
Nollaig na mBan už nie je o formálnom preberaní domácich prác mužmi, ako sa to kedysi v niektorých regiónoch tradovalo. Súčasná podoba sa zameriava najmä na:
- ocenenie práce žien počas Vianoc
- stretnutia priateliek a rodín
- dobrovoľnícke a charitatívne aktivity
- kultúrne programy, napríklad čítačky poézie či benefičné večery
Inštitúcie ako National Women’s Council využívajú tento deň aj na zvýšenie povedomia o témach, ktoré sa dotýkajú žien – napríklad o domácom násilí či starostlivosti o deti.
Ako vyzerá sviatok dnes
- január je v írskych mestách aj dedinách už bežne spojený s tým, že:
- ženy sa stretávajú na spoločných večeriach a posedeniach
- podniky pripravujú špeciálne večerné programy
- komunitné skupiny organizujú charitatívne akcie
- ide o neformálny sviatok priateľstva, spolupatričnosti a uvoľnenej atmosféry
Tradičné stretnutia pri čaji nahradili moderné večere, výlety, koncerty či spoločenské podujatia. Spoločným menovateľom však zostáva to, že Nollaig na mBan je deň venovaný ženám a ich oceneniu.