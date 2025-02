Zabudnuté poklady z chaty po starých rodičoch môžu mať dnes prekvapivo vysokú cenu

Dlho ste sa k tomu odhodlávali, no konečne prišiel ten moment, keď sa pustíte do veľkého triedenia na chate, v garáži či na pôjde. Vyhrniete si rukávy, upravte si vlasy do praktického uzla a idete na to. Zrazu zistíte, že sa vám tu kopia desaťročia staré predmety, o ktorých ste často ani netušili, že ich stále máte. Veľká väčšina vyzerá ako nepotrebné haraburdy, no vôbec nemusia byť bezcenné!

Niekedy stačí vziať do rúk starý porcelánový tanier alebo čajovú súpravu, ktorá už desaťročia leží nepovšimnutá v prachu na poličke, a možno práve držíte v rukách kus histórie hodný peknej kôpky peňazí. Stačí trocha šťastia alebo dobrého oka na značky.

Starý porcelán za desaťtisíce? Áno, je to možné

Možno tomu neveríte, ale staré kuchynské nádoby, celé porcelánové servisy či originálne kúsky zdobené zlatom sa môžu vyšplhať aj na hodnotu okolo stotisíc korún (v prepočte na eurá to môže byť stále slušná čiastka) – a to rozhodne nie je zanedbateľné. Ak už aj nenájdete hotový poklad za desaťtisíce, zopár stovák alebo tisícov eur môže byť príjemnou odmenou za to, že ich nevyhodíte do kontajnera.

Nie je prekvapením, že práve porcelán, ktorý sa u nás často dedí v rodine, môže časom získať omnoho vyššiu cenu, než by ste čakali. Na Slovensku veľa ľudí ani len netuší, že sa im v povalových škatuliach skrývajú potenciálne cenné talizmany rodinnej histórie. Kto by predsa len vyhadzoval zdanlivo obyčajné hrnčeky, zdedené po babičke? A pritom by mohli byť zberateľskou zaujímavosťou, a teda mať vyššiu hodnotu na trhu.

Ako odhaliť vzácny kúsok? Kľúčom je značka

Majiteľka starožitníctva, hovorí, že najväčšou chybou ľudí je ich nevedomosť o tom, čo doma vlastne majú. Podľa nej práve porcelán s určitými značkami alebo logami porcelánok môže na aukciách či v starožitníctvach dosiahnuť vysoké sumy. Ak navyše narazíte na kompletný jedálenský servis vo výbornom stave, vaša šanca na lukratívny predaj ešte stúpa.

Keď teda pri upratovaní nájdete na spodnej strane tanierov, šálok či misiek nejakú pečiatku, nápis alebo logo, okamžite zbystrite pozornosť. Možno držíte v rukách niečo, čo vám prinesie oveľa viac než len spomienky na vôňu nedeľnej polievky u starých rodičov. Ak sami neviete značku určiť, skúste vyhľadať informácie na internete alebo osloviť starožitníkov – tí vám radi povedia, či sa oplatí kúsok podržať, alebo nie.

Porcelán – istota a investícia do budúcnosti

Medzi najhodnotnejšie patria porcelánové výrobky. Niektorí ľudia dokonca považujú porcelán za výhodnú investíciu, podobne ako zlato či umelecké diela, pretože jeho hodnota je historicky overená a stabilná.

Ak by ste si chceli kúpiť nové produkty, pripravte sa, že aj moderné sady, napríklad obyčajné trio tanierov, vás dokážu vyjsť na stovky eur a ceny môžu pokojne stúpať do tisícov. V porovnaní s tým môžu byť staršie a zberateľsky zaujímavé kúsky ešte vzácnejšie.

Čo sme vypátrali: Konkrétne príklady a ceny

Aby ste mali lepšiu predstavu, aké sumy sa na trhu s porcelánom objavujú, urobil sa menší prieskum. Jeden hlboký tanier na polievku s motívom zelených lístkov a modrou dekoráciou, sa napríklad predáva za okolo 110 eur.

A teraz sa podržte. Nástenný porcelánový tanier je na predaj za neuveriteľných 730 eur. A to hovoríme len o jednom jedinom tanieri, nie o celej sade! Ak si to premietneme do väčšieho rodinného servisu, môže mať podobný súbor zberateľských kúskov vynikajúcu hodnotu, a to pokojne i v tisícoch eur.

Nielen taniere a jedálenské sety, ale aj drobnosti môžu prekvapiť

Okrem samotných tanierov a šálok sa zbierajú aj ďalšie doplnky, ktoré si dnes mnohí ľudia ani nevšímajú. Patria sem napríklad cukorničky, podnosy, dózy na kávu, porcelánové sošky či staré kávové mlynčeky z čias, keď automatické kávovary ešte neexistovali. Môže sa stať, že práve taká drobnosť z povaly alebo z chatovej skrinky má pre zberateľov oveľa vyššiu cenu, než by ste čakali.

Takže čo robiť, keď natrafíte na niečo staré a neobvyklé?

Skontrolujte, či predmet nemá na spodnej alebo zadnej časti značku či pečiatku. Ak áno, pohľadajte ju na internete alebo sa opýtajte starožitníka. Predmet nevyhadzujte dovtedy, kým nezistíte jeho hodnotu. V prípade, že ide o kompletnejší súbor, ešte viac to zvyšuje potenciálnu cenu.

Prečo sa oplatí byť opatrný pri vyhadzovaní?

Stará garáž, pivnica či povala môže skrývať predmety, ktoré sú nielen esteticky a historicky zaujímavé, ale môžu dosahovať aj slušné finančné hodnoty. Porcelán, ktorý bol pred rokmi dostupný len pre majetnejšiu časť spoločnosti, môže byť dnes mimoriadne vzácny. Súčasťou jeho príťažlivosti býva precízna ručná práca, jemné zdobenie a najmä dlhá história, čo z neho robí predmet zberateľskej vášne po celom svete.

Navyše, na trhu sú aj falzifikáty, preto treba pri kúpe a predaji rozlišovať originály od kópií. No ak doma objavíte nečakane staré originálne kusy, môžu sa v aukčných sieňach či starožitníctvach predať za veľmi pekné sumy.

Radšej dvakrát overiť ako raz vyhodiť

Vďaka moderným technológiám dnes nie je problém vyhľadať si značku, zistiť jej príbeh a orientačnú hodnotu. Staré šálky, tanieriky či celé jedálenské sety môžu byť hotovým pokladom, ktorý čaká na svoje znovuobjavenie. Či už ich nakoniec predáte alebo si ich necháte ako zaujímavú rodinnú pamiatku, určite vám poslúži dobrá rada:

Neodpisujte staré veci hneď ako bezcenné.

Poraďte sa s odborníkom, ak si nie ste istí ich pôvodom.

Zvážte možnosť investície – niektoré druhy porcelánu si svoju hodnotu udržiavajú (a niekedy ešte rastie).

V každom prípade stojí za to nestrkať všetko do jedného vreca len preto, že vyzerá staro. Možno práve ten starý tanier, ktorý slúžil generáciám vašej rodiny, vie dobre obohatiť vašu peňaženku (alebo aspoň zaujať ako netradičná rodinná relikvia pri najbližšej oslave).

Takže, ak ste sa práve rozhodli vybehnúť na povalu alebo do garáže a pretlačiť sa pomedzi staré police plné prachu, neváhajte. Z kontajnera sa už cenné kúsky nevyťahujú ľahko. A ako sa hovorí, raz vyhodené, navždy stratené.