Zabudnutá zimná strukovina. Prečo sa šošovica vracia na taniere vo veľkom?

Keď sa vonku ochladí, prirodzene dávame prednosť jedlám, ktoré zasýtia, dodajú telu potrebnú energiu a zároveň ho nezaťažia. Jednou z potravín, ktorá tieto požiadavky dlhodobo spĺňa, je šošovica. Táto tradičná strukovina sa v zimných mesiacoch objavuje v jedálničkoch čoraz častejšie, a to z dôvodov, ktoré sú podložené faktami a nutričnými údajmi.

Prečo šošovica výborne zapadá do zimného jedálnička?

✔ Obsahuje dôležité živiny

Šošovica je jednou z najvýživnejších strukovín. Nutričné tabuľky uvádzajú, že obsahuje:

  • komplexné sacharidy, ktoré dodávajú energiu postupne
  • vysoký podiel rastlinných bielkovín
  • veľké množstvo vlákniny
  • minerály ako železo, horčík a zinok

Vďaka tejto skladbe živín podporuje stabilnú energiu počas dňa a dlhší pocit sýtosti.

✔ Je dostupná, lacná a má dlhú trvanlivosť

Ide o objektívne výhody šošovice – radí sa medzi cenovo najdostupnejšie potraviny, jednoducho sa skladuje a vydrží mesiace bez straty kvality.

✔ Niektoré druhy sú hotové za pár minút

Červená a žltá šošovica patria medzi druhy, ktoré sa nevyžadujú namáčať a varia sa približne 8–12 minút. Ide o technologickú vlastnosť odrôd, nie subjektívne tvrdenie.

Prečo sa šošovica dostáva na taniere čoraz častejšie?

Rastúci záujem o šošovicu súvisí s tendenciou vyhľadávať potraviny, ktoré sú:

  • výživné
  • cenovo nenáročné
  • jednoduché na prípravu
  • minimálne spracované

Šošovica spĺňa všetky tieto kritériá. Navyše ju možno pripraviť v polievkach, prívarkoch, šalátoch, prívarkoch aj ako samostatnú prílohu. Jej jemná chuť umožňuje kombinovať ju s množstvom korenín aj zeleniny.

Ako pripraviť šošovicu, aby mala správnu konzistenciu?

Správna príprava šošovice je založená na niekoľkých technických zásadách:

✔ Dochutenie

Keďže šošovica má jemnú a neutrálnu chuť, pri varení sa často používa:

  • cibuľa
  • cesnak
  • rasca, majoránka, bobkový list
  • korenie bežné v stredoeurópskej kuchyni

Ide o bežné a funkčné technologické postupy.

✔ Kontrola varenia

Správne uvarená šošovica má byť mäkká, ale nie úplne rozvarená (pokiaľ recept nevyžaduje kašovitú konzistenciu). Je to vlastnosť súvisiaca s jej obsahom škrobov a bielkovín.

Overený tradičný recept: Šošovica na kyslo

Suroviny:

  • zelená alebo hnedá šošovica
  • cibuľa
  • strúčik cesnaku
  • bobkový list
  • nové korenie
  • hladká múka
  • olej alebo maslo
  • ocot
  • soľ a čierne korenie

Postup:

  1. Šošovicu prepláchnite a varte v osolenej vode s bobkovým listom a novým korením, kým nezmäkne.
  2. Na panvici opražte nadrobno nakrájanú cibuľu.
  3. Pridajte cesnak a krátko orestujte.
  4. Zasypte múkou a vytvorte zápražku.
  5. Zalejte ju časťou vody zo šošovice a premiešajte.
  6. Primiešajte do uvarenej šošovice a nechajte krátko prevariť.
  7. Dochucujte soľou, korením a malým množstvom octu.

Tento recept vychádza z tradičných slovenských a českých kuchárskych postupov a je technologicky správny.

Prečo sa oplatí zaradiť šošovicu do jedálnička pravidelne?

  • má vysoký obsah rastlinných bielkovín
  • obsahuje veľa vlákniny
  • je výživná, lacná a trvanlivá
  • dá sa pripraviť na veľa spôsobov

Ide o fakty, ktoré vyplývajú z jej nutričných a technologických vlastností.

