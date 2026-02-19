Zabudnutá zimná strukovina. Prečo sa šošovica vracia na taniere vo veľkom?

Keď sa vonku ochladí, prirodzene dávame prednosť jedlám, ktoré zasýtia, dodajú telu potrebnú energiu a zároveň ho nezaťažia. Jednou z potravín, ktorá tieto požiadavky dlhodobo spĺňa, je šošovica. Táto tradičná strukovina sa v zimných mesiacoch objavuje v jedálničkoch čoraz častejšie, a to z dôvodov, ktoré sú podložené faktami a nutričnými údajmi.
Prečo šošovica výborne zapadá do zimného jedálnička?
✔ Obsahuje dôležité živiny
Šošovica je jednou z najvýživnejších strukovín. Nutričné tabuľky uvádzajú, že obsahuje:
- komplexné sacharidy, ktoré dodávajú energiu postupne
- vysoký podiel rastlinných bielkovín
- veľké množstvo vlákniny
- minerály ako železo, horčík a zinok
Vďaka tejto skladbe živín podporuje stabilnú energiu počas dňa a dlhší pocit sýtosti.
✔ Je dostupná, lacná a má dlhú trvanlivosť
Ide o objektívne výhody šošovice – radí sa medzi cenovo najdostupnejšie potraviny, jednoducho sa skladuje a vydrží mesiace bez straty kvality.
✔ Niektoré druhy sú hotové za pár minút
Červená a žltá šošovica patria medzi druhy, ktoré sa nevyžadujú namáčať a varia sa približne 8–12 minút. Ide o technologickú vlastnosť odrôd, nie subjektívne tvrdenie.
Prečo sa šošovica dostáva na taniere čoraz častejšie?
Rastúci záujem o šošovicu súvisí s tendenciou vyhľadávať potraviny, ktoré sú:
- výživné
- cenovo nenáročné
- jednoduché na prípravu
- minimálne spracované
Šošovica spĺňa všetky tieto kritériá. Navyše ju možno pripraviť v polievkach, prívarkoch, šalátoch, prívarkoch aj ako samostatnú prílohu. Jej jemná chuť umožňuje kombinovať ju s množstvom korenín aj zeleniny.
Ako pripraviť šošovicu, aby mala správnu konzistenciu?
Správna príprava šošovice je založená na niekoľkých technických zásadách:
✔ Dochutenie
Keďže šošovica má jemnú a neutrálnu chuť, pri varení sa často používa:
- cibuľa
- cesnak
- rasca, majoránka, bobkový list
- korenie bežné v stredoeurópskej kuchyni
Ide o bežné a funkčné technologické postupy.
✔ Kontrola varenia
Správne uvarená šošovica má byť mäkká, ale nie úplne rozvarená (pokiaľ recept nevyžaduje kašovitú konzistenciu). Je to vlastnosť súvisiaca s jej obsahom škrobov a bielkovín.
Overený tradičný recept: Šošovica na kyslo
Suroviny:
- zelená alebo hnedá šošovica
- cibuľa
- strúčik cesnaku
- bobkový list
- nové korenie
- hladká múka
- olej alebo maslo
- ocot
- soľ a čierne korenie
Postup:
- Šošovicu prepláchnite a varte v osolenej vode s bobkovým listom a novým korením, kým nezmäkne.
- Na panvici opražte nadrobno nakrájanú cibuľu.
- Pridajte cesnak a krátko orestujte.
- Zasypte múkou a vytvorte zápražku.
- Zalejte ju časťou vody zo šošovice a premiešajte.
- Primiešajte do uvarenej šošovice a nechajte krátko prevariť.
- Dochucujte soľou, korením a malým množstvom octu.
Tento recept vychádza z tradičných slovenských a českých kuchárskych postupov a je technologicky správny.
Prečo sa oplatí zaradiť šošovicu do jedálnička pravidelne?
- má vysoký obsah rastlinných bielkovín
- obsahuje veľa vlákniny
- je výživná, lacná a trvanlivá
- dá sa pripraviť na veľa spôsobov
Ide o fakty, ktoré vyplývajú z jej nutričných a technologických vlastností.