Zabudnutá lahôdka „Diplomat". Retro nepečená torta, ktorá chutí luxusne a zvládne ju aj začiatočník

Torta Diplomat Foto: www.shutterstock.com

Existujú dezerty, ktoré si získali obľubu nie zložitými technikami, ale práve svojou jednoduchosťou a istotou, že sa vždy vydaria. Torta Diplomat patrí medzi ne. V rôznych európskych krajinách má tento dezert svoje špecifiká, no základ sa nemení: piškóty, jemný krém a porcia ovocia. Práve táto kombinácia jej dáva sviežu, ľahkú chuť a vďaka odležaniu v chlade aj pevnú, no stále krémovú konzistenciu.

V mnohých domácnostiach ide o klasiku, ktorá sa pripravuje pri rodinných oslavách alebo počas víkendov, keď človek nechce zapínať rúru, no túži po poriadnom zákusku. Moderná verzia Diplomat torty je nepečená, osviežujúca a vďaka želatíne perfektne drží tvar.

Video: Ako vyzerá príprava diplomat krému

Ak si chcete predstaviť konzistenciu tradičného diplomat krému a postup jeho prípravy, môžete si pozrieť orientačné video od kanála A Baking Journey, v ktorom je ukázaná príprava diplomat krému, známeho aj ako crème diplomate:

Čo je torta Diplomat?

Pod názvom Diplomat sa v strednej a východnej Európe často pripravuje nepečený dezert vrstvený z piškót, krému a ovocia. Jej chuť aj vzhľad pripomínajú tzv. charlotte torty, ktoré sa pripravujú podobným spôsobom.

V Taliansku existuje aj iný koláč pod názvom „torta diplomatica“, ktorý kombinuje lístkové cesto a piškótový korpus. Ide však o iný typ dezertu. Nepečená verzia s piškótami, ktorá je populárna v Česku, na Slovensku či v Rumunsku, má vlastné regionálne tradície.

Krém býva najčastejšie vanilkový, jemný a nadýchaný, skombinovaný so šľahačkou. Ovocie zase zabezpečí sviežosť a príjemný kontrast k sladkým vrstvám.

Recept na nepečenú tortu Diplomat

Suroviny

Piškótový základ:

  • 200–250 g piškót
  • mlieko na krátke namáčanie

Vanilkový krém:

  • 500 ml mlieka
  • 3–4 žĺtky
  • 100 g cukru
  • 40 g hladkej múky
  • 10 g vanilkového cukru alebo semienka z vanilkového struku
  • 250 ml smotany na šľahanie
  • 8–10 g želatíny + trocha vody na napučanie

Ovocie podľa chuti:

  • jahody, broskyne, mandarínky, kivi alebo iné mäkké ovocie, ktoré sa dobre vrství

Postup prípravy

  1. Vanilkový krém
    V hrnci ohrejte mlieko s vanilkovým cukrom. V miske vymiešajte žĺtky, cukor a múku do hladkej zmesi. Teplé mlieko prilievajte k žĺtkovej zmesi a premiešajte. Následne všetko vráťte na sporák a za stáleho miešania varte, kým krém nezhustne. Nechajte úplne vychladnúť.
  2. Príprava želatíny
    Želatínu nechajte napučať vo vode. Po napučaní ju rozpustite v malom množstve teplého krému alebo vody a primiešajte do vychladnutého krému.
  3. Spojenie krému so šľahačkou
    Smotanu vyšľahajte dotuha a jemne ju zapracujte do krému. Získate ľahkú, nadýchanú plnku.
  4. Vrstvenie torty
    Pripravte si tortovú formu. Piškóty namáčajte veľmi krátko – stačí krátky dotyk s mliekom. Skladajte ich na dno formy a po stranách. Naneste prvú vrstvu krému a posypte ju ovocím. Pokračujte ďalšími vrstvami: piškóty – krém – ovocie. Vrstvenie ukončite krémom.
  5. Chladenie
    Tortu vložte na niekoľko hodín, najlepšie cez noc, do chladničky, aby správne stuhla a jednotlivé chute sa prepojili.

Užitočné tipy pre čo najlepší výsledok

  • Piškóty nenamáčajte dlho – ak veľmi zmäknú, torta stratí tvar.
  • Ovocie vyberajte čerstvé alebo z odkvapkaného kompótu, aby sa dovnútra nedostalo príliš veľa tekutiny.
  • Trocha citrónovej kôry v kréme dodá dezertu svieži akcent.
  • Piškóty môžete namáčať aj v šťave z kompótu, ak chcete tortu výraznejšie ovocnú.

Nepečená torta Diplomat patrí medzi tie dezerty, ktoré sú jednoduché, no na stole pôsobia slávnostne. Vďaka kombinácii krému, ovocia a piškót je ľahká, osviežujúca a väčšinou chutí aj tým, ktorí neobľubujú príliš sladké zákusky.

