Zabudnutá lahôdka „Diplomat“. Retro nepečená torta, ktorá chutí luxusne a zvládne ju aj začiatočník

Existujú dezerty, ktoré si získali obľubu nie zložitými technikami, ale práve svojou jednoduchosťou a istotou, že sa vždy vydaria. Torta Diplomat patrí medzi ne. V rôznych európskych krajinách má tento dezert svoje špecifiká, no základ sa nemení: piškóty, jemný krém a porcia ovocia. Práve táto kombinácia jej dáva sviežu, ľahkú chuť a vďaka odležaniu v chlade aj pevnú, no stále krémovú konzistenciu.
V mnohých domácnostiach ide o klasiku, ktorá sa pripravuje pri rodinných oslavách alebo počas víkendov, keď človek nechce zapínať rúru, no túži po poriadnom zákusku. Moderná verzia Diplomat torty je nepečená, osviežujúca a vďaka želatíne perfektne drží tvar.
Video: Ako vyzerá príprava diplomat krému
Ak si chcete predstaviť konzistenciu tradičného diplomat krému a postup jeho prípravy, môžete si pozrieť orientačné video od kanála A Baking Journey, v ktorom je ukázaná príprava diplomat krému, známeho aj ako crème diplomate:
Čo je torta Diplomat?
Pod názvom Diplomat sa v strednej a východnej Európe často pripravuje nepečený dezert vrstvený z piškót, krému a ovocia. Jej chuť aj vzhľad pripomínajú tzv. charlotte torty, ktoré sa pripravujú podobným spôsobom.
V Taliansku existuje aj iný koláč pod názvom „torta diplomatica“, ktorý kombinuje lístkové cesto a piškótový korpus. Ide však o iný typ dezertu. Nepečená verzia s piškótami, ktorá je populárna v Česku, na Slovensku či v Rumunsku, má vlastné regionálne tradície.
Krém býva najčastejšie vanilkový, jemný a nadýchaný, skombinovaný so šľahačkou. Ovocie zase zabezpečí sviežosť a príjemný kontrast k sladkým vrstvám.
Recept na nepečenú tortu Diplomat
Suroviny
Piškótový základ:
- 200–250 g piškót
- mlieko na krátke namáčanie
Vanilkový krém:
- 500 ml mlieka
- 3–4 žĺtky
- 100 g cukru
- 40 g hladkej múky
- 10 g vanilkového cukru alebo semienka z vanilkového struku
- 250 ml smotany na šľahanie
- 8–10 g želatíny + trocha vody na napučanie
Ovocie podľa chuti:
- jahody, broskyne, mandarínky, kivi alebo iné mäkké ovocie, ktoré sa dobre vrství
Postup prípravy
- Vanilkový krém
V hrnci ohrejte mlieko s vanilkovým cukrom. V miske vymiešajte žĺtky, cukor a múku do hladkej zmesi. Teplé mlieko prilievajte k žĺtkovej zmesi a premiešajte. Následne všetko vráťte na sporák a za stáleho miešania varte, kým krém nezhustne. Nechajte úplne vychladnúť.
- Príprava želatíny
Želatínu nechajte napučať vo vode. Po napučaní ju rozpustite v malom množstve teplého krému alebo vody a primiešajte do vychladnutého krému.
- Spojenie krému so šľahačkou
Smotanu vyšľahajte dotuha a jemne ju zapracujte do krému. Získate ľahkú, nadýchanú plnku.
- Vrstvenie torty
Pripravte si tortovú formu. Piškóty namáčajte veľmi krátko – stačí krátky dotyk s mliekom. Skladajte ich na dno formy a po stranách. Naneste prvú vrstvu krému a posypte ju ovocím. Pokračujte ďalšími vrstvami: piškóty – krém – ovocie. Vrstvenie ukončite krémom.
- Chladenie
Tortu vložte na niekoľko hodín, najlepšie cez noc, do chladničky, aby správne stuhla a jednotlivé chute sa prepojili.
Užitočné tipy pre čo najlepší výsledok
- Piškóty nenamáčajte dlho – ak veľmi zmäknú, torta stratí tvar.
- Ovocie vyberajte čerstvé alebo z odkvapkaného kompótu, aby sa dovnútra nedostalo príliš veľa tekutiny.
- Trocha citrónovej kôry v kréme dodá dezertu svieži akcent.
- Piškóty môžete namáčať aj v šťave z kompótu, ak chcete tortu výraznejšie ovocnú.
Nepečená torta Diplomat patrí medzi tie dezerty, ktoré sú jednoduché, no na stole pôsobia slávnostne. Vďaka kombinácii krému, ovocia a piškót je ľahká, osviežujúca a väčšinou chutí aj tým, ktorí neobľubujú príliš sladké zákusky.