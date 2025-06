Zabudnutá kráska babičkiných záhrad sa vracia na výslnie. Vrbina bodkovaná by vám rozhodne nemala chýbať

Máte pocit, že vaše záhony potrebujú niečo nové, no zároveň trochu nostalgické? Potom siahnite po vrbine bodkovanej. Možno ju poznáte z detstva – práve táto nenáročná rastlina bývala typickou súčasťou starých babičkovských záhrad. Dnes sa táto odolná trvalka opäť vracia do módy a rozhodne stojí za to, aby ste jej dali šancu aj vo vašich záhonoch.