Zabudnutá izbová klasika našich starých mám sa vracia. Zamilujete si ju nielen preto, že dokáže nahradiť vianočný stromček

Vianočný stromček je pre mnohých symbolom sviatkov a rodinnej pohody. Čoraz viac ľudí si však uvedomuje, že každoročné kupovanie živého stromu, ktorý po pár týždňoch končí vyhodený, nie je práve najudržateľnejšie riešenie. Aj preto sa do popredia opäť dostáva rastlina, ktorú si pamätajú už naše staré mamy – blahočet ztepilý, odborne Araucaria heterophylla.
Hoci sa často označuje ako „izbová jedľa“, z botanického hľadiska nejde o pravú jedľu. Napriek tomu svojím vzhľadom pripomína malý ihličnatý strom a pri správnej starostlivosti môže slúžiť ako dlhodobá alternatíva k vianočnému stromčeku v kvetináči.
Rastlina s dávnou históriou a jasným pôvodom
Blahočet patrí medzi veľmi staré rastlinné druhy – jeho predkovia rástli na Zemi už v období dinosaurov. V minulosti bol rozšírenejší, no vplyvom klimatických zmien sa jeho prirodzený výskyt obmedzil. Dnes rastie endemicky na Norfolkových ostrovoch v Tichom oceáne, kde tvorí typickú súčasť miestnej vegetácie.
V prírode dokáže dorásť do obrovských rozmerov, no v interiéri rastie veľmi pomaly. Práve vďaka tomu je vhodný ako izbová rastlina a pri dobrej starostlivosti dokáže robiť radosť celé roky.
Je blahočet nenáročný? Áno, ale nie bezpodmienečne
Blahočet nepatrí medzi extrémne náročné rastliny, no nemožno ho považovať ani za úplne bezúdržbový. Ak sa zanedbajú jeho základné potreby, reaguje žltnutím alebo opadávaním ihličia.
Základné podmienky pestovania
- Substrát musí byť ľahký, vzdušný a dobre priepustný. Premokrená pôda mu škodí.
- Teplota by mala byť stabilná, ideálne v rozmedzí 15 až 22 °C. Nevyhovuje mu prehriaty byt ani umiestnenie priamo pri radiátore.
- Zalievanie má byť pravidelné, ale mierne. Substrát má byť mierne vlhký, nikdy však rozbahnený. Vhodná je odstáta alebo dažďová voda.
- Vzdušná vlhkosť mu prospieva, preto ocení občasné rosenie, najmä v zime.
- Svetlo by malo byť jasné, ale nepriame. Priame slnko môže spôsobiť poškodenie ihličia.
- Ak rastlina rastie nakrivo, ide o signál, že má málo svetla alebo priestoru a je vhodné ju pootočiť alebo premiestniť.
Blahočet a domáce zvieratá: dôležité upresnenie
Často sa uvádza, že blahočet nie je toxický. Pravda je mierne zložitejšia. Rastlina nepatrí medzi silne jedovaté, no pri okusovaní ihličia alebo vetvičiek môže u mačiek či psov spôsobiť tráviace ťažkosti, napríklad zvracanie alebo hnačku. Preto sa odporúča umiestniť ju mimo dosahu zvierat.
Môže nahradiť vianočný stromček? Áno, ale s rozumom
Blahočet je jedným z mála ihličnanov, ktoré sa dajú pestovať v interiéri, a preto sa často využíva ako živý vianočný stromček v kvetináči. Treba však počítať s jeho obmedzeniami.
Jeho vetvičky nie sú prispôsobené na veľkú záťaž, preto nie je vhodné vešať naň ťažké ozdoby, svetelné reťaze ani sklenené gule. Bez problémov však unesie ľahké dekorácie, ako sú slamenné ozdoby, malé plastové gule, mašličky či prírodné doplnky.
Blahočet tak nie je stromčekom pre milovníkov výrazného zdobenia a každoročných trendov. Ocenia ho skôr minimalisti a ľudia, ktorým záleží na udržateľnosti a ktorým robí radosť predstava, že ich vianočný stromček neskončí po sviatkoch pri kontajneri.
Tradičná rastlina v modernom poňatí
Blahočet štíhly je návratom k izbovým rastlinám, ktoré mali svoje miesto v domácnostiach už pred desaťročiami. Dnes sa k nim vraciame s novým pohľadom – ako k dlhodobému, ekologickejšiemu riešeniu, ktoré môže zdobiť interiér počas celého roka a na Vianoce získať sviatočný charakter.
Ak mu doprajete vhodné podmienky a realistické očakávania, stane sa nielen originálnou vianočnou dekoráciou, ale aj stálou súčasťou vášho domova.