Zabudnite na tabletky. Nápoj z bežnej zeleniny dokáže seniorom znížiť vysoký tlak prirodzene a rýchlo

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) patrí medzi najčastejšie zdravotné problémy dnešnej doby. Často prebieha bez príznakov, no výrazne zvyšuje riziko infarktu a mozgovej príhody. Bežnou liečbou sú lieky, ale odborníci skúmajú aj prírodné spôsoby, ktoré by mohli tlak priaznivo ovplyvniť. Jedným z nich je pravidelná konzumácia šťavy z červenej repy.
Prečo je červená repa zaujímavá
Červená repa patrí medzi zeleninu s vysokým obsahom dusičnanov. Tie sa v tele premieňajú na oxid dusnatý – látku, ktorá pomáha uvoľňovať a rozširovať cievy, čo môže viesť k zníženiu krvného tlaku. Okrem toho obsahuje aj vitamíny, minerály, antioxidanty a vlákninu, ktoré prispievajú k celkovému zdraviu.
Najväčší efekt na tlak sa spája práve s čerstvou šťavou, ktorá je na dusičnany najbohatšia. Repa však môže byť prospešná aj v iných podobách – ako príloha, v šaláte, polievke či smoothie.
Čo potvrdili vedecké štúdie
- Výskum Univerzity v Exeteri (2024) ukázal, že u starších dospelých dokáže pravidelná konzumácia šťavy z červenej repy znížiť hodnoty krvného tlaku. Účinok sa spájal aj so zmenami v ústnej mikroflóre – zvýšilo sa zastúpenie baktérií, ktoré podporujú zdravie ciev.
- Ďalšie klinické štúdie potvrdzujú, že šťava z červenej repy môže krátkodobo zlepšiť cievne funkcie a znížiť systolický aj diastolický tlak, a to najmä u ľudí s hypertenziou alebo u starších osôb.
- Zaznamenané účinky boli v rádoch niekoľkých jednotiek mm Hg (napr. pokles systolického tlaku o 4–10 mm Hg). To síce nie je náhrada liekov, ale môže to byť významný doplnok celkového prístupu k zdraviu.
Ako na to v praxi
Podľa výskumov môže byť prospešné zaradiť denne menšiu dávku šťavy z červenej repy (cca 70–150 ml). Pre lepšiu chuť sa zvykne miešať s inou zeleninou alebo ovocím – napríklad s mrkvou, jablkom alebo citrónom.
Treba však pamätať, že účinky závisia od množstva prijatých dusičnanov, kvality suroviny aj individuálnej reakcie organizmu. Dlhodobý efekt zatiaľ nie je úplne jasne preskúmaný a vedci skúmajú, či pravidelná konzumácia prináša trvalé zlepšenie.
Dôležité upozornenie
- Šťava z červenej repy nie je náhradou liekov na hypertenziu. Pri vyšších hodnotách tlaku je vždy nevyhnutné postupovať podľa odporúčaní lekára.
- Repa môže slúžiť ako doplnkový spôsob starostlivosti o zdravie, spolu s vyváženou stravou, pohybom a obmedzením soli.
- U citlivejších ľudí môže spôsobiť zažívacie ťažkosti alebo zafarbenie moču či stolice – to je však neškodné.
Zhrnutie
Červená repa je zelenina s vysokým obsahom dusičnanov, ktoré sa v tele menia na oxid dusnatý a pomáhajú uvoľňovať cievy. Viaceré štúdie potvrdili, že jej šťava dokáže znížiť krvný tlak, najmä u starších ľudí a u tých, ktorí trpia hypertenziou. Účinok je síce mierny, ale z pohľadu prevencie a podpory zdravia ciev môže byť cenný.
Pravidelná konzumácia repy – či už vo forme šťavy, šalátov alebo polievok – je bezpečná a môže byť vhodným doplnkom zdravého životného štýlu.