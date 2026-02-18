Zabudnite na sáčky cukru ku káve. Nové pravidlá EÚ zmenia bežný život návštevníkov kaviarní aj hotelov

Od roku 2026 začne v Európskej únii platiť nové nariadenie PPWR, ktorého cieľom je obmedziť množstvo obalového odpadu a podporiť širšie využívanie opakovane použiteľných a recyklovateľných obalov. Hoci sa na sociálnych sieťach objavujú tvrdenia, že EÚ „zakazuje sáčky cukru či smotanu ku káve“, realita je miernejšia – nejde o zákaz samotných produktov, ale o obmedzenie určitých typov jednorazových obalov, najmä plastových.
Mnohé gastroprevádzky však budú musieť zmeniť spôsob balenia niektorých potravín, čo sa dotkne aj každodenných situácií, ako je podanie kávy či raňajky v hoteli.
Čo sa podľa PPWR skutočne mení?
Nariadenie PPWR zavádza od roku 2026 postupné obmedzenia a požiadavky na to, aby obaly:
- obsahovali recyklovaný materiál
- boli ľahšie recyklovateľné
- a aby sa znižovalo používanie zbytočných jednorazových obalov, najmä plastových
❗ Kľúčová pravda: EÚ neustanovuje plošný zákaz všetkých minibalení.
Opatrenia sa týkajú najmä neekologických jednorazových plastových obalov. Prevádzky môžu prejsť na papierové, kompostovateľné či iné udržateľné alternatívy.
Čo môže byť obmedzené v praxi:
- jednorazové plastové obaly na malé porcie cukru, smotany, džemov či medu
- niektoré jednorazové plastové balenia v hoteloch (napr. miniatúrne fľaštičky kozmetiky)
- nadbytočné obaly pri ovocí a zelenine
Čo zakázané NIE JE:
- samotný cukor
- smotana
- mini porcie v neplastových alebo ekologických obaloch
- používanie väčších dávkovačov alebo opakovane plniteľných nádob (ak spĺňajú hygienické pravidlá)
Prečo EÚ mení pravidlá? — oficiálne dôvody
Cieľom PPWR je:
- znížiť množstvo obalového odpadu v EÚ
- podporiť recykláciu
- obmedziť plastové obaly, ktoré končia na skládkach alebo v prírode
- motivovať výrobcov používať ekologickejšie obaly
Podľa údajov Európskej komisie pripadá na jedného obyvateľa až 180 kg obalového odpadu ročne, pričom trend rastie.
Kritika a obavy z praxe
Hoci legislatíva smeruje k ekologickým cieľom, reštaurácie a hotely upozorňujú na možné komplikácie.
1. Hygiena pri spoločných nádobách
Ak sa nahradia jednorazové porcie väčšími otvorenými nádobami, prevádzky budú musieť:
- častejšie čistiť dávkovače
- strážiť kontamináciu potravín
- zvyšovať náklady na hygienu
Odborníci upozorňujú, že najmä počas sezóny vírusových ochorení to môže byť výzva.
2. Riziko vyššieho plytvania
Jednorazové porcie mali aj praktickú funkciu – znižovali kazivosť potravín a umožňovali presné dávkovanie.
Pri väčších baleniach môže časť potraviny:
- skaziť sa rýchlejšie
- skončiť v koši
- alebo vyžadovať častejšie dopĺňanie
3. Prevádzkové náklady môžu stúpnuť
Prevádzkovatelia upozorňujú, že PPWR môže viesť k:
- vyšším nákladom za ekologické obaly
- väčšiemu množstvu práce pri údržbe doplnkových nádob
- administratívnym povinnostiam
- prípadnému zdražovaniu služieb
U niektorých potravín (napr. uhorky) sa ukázalo, že bez ochranného obalu sa rýchlejšie kazia, čo môže paradoxne zvýšiť odpad.
Ako to prijíma verejnosť
Časť Európanov vníma zmeny pozitívne – ako krok k menšiemu znečisteniu a zelenšiemu spôsobu života. Iní majú pocit, že regulácie zasahujú príliš hlboko do bežných zvykov a nie sú dostatočne prispôsobené hygienickej realite.
Pre mnohých je ranná káva rituálom, pri ktorom miniatúrny sáčok cukru či smotany jednoducho patrí k zážitku. Preto niektorí vnímajú pripravované obmedzenia ako nepríjemnú komplikáciu.
Pravdivý záver
EÚ nezakazuje cukor ani smotanu ku káve, ani miniporcie ako také.
Obmedzuje iba jednorazové plastové balenia, ktoré budú musieť nahradiť ekologickejšie alternatívy.
Nariadenie PPWR bude zavádzané postupne od roku 2026 a jeho cieľom je znížiť obalový odpad, nie odstrániť samotné produkty z prevádzok.