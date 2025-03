Zabudnite na ocot aj prostriedky na okná. Ako sa starať o okuliare bez rizika poškodenia?

Obdobie jarného upratovania nás často motivuje k tomu, aby sme sa zbavili prachu, mastnoty či rôznych zbytočností. Pri tom všetkom sa však niekedy zabúda na vec, ktorú mnohí z nás používajú denne – okuliare. Práve tie si zaslúžia dôkladnú očistu ešte skôr, než sa pustíte do drhnutia domácnosti. Vďaka starostlivo vyčisteným okuliarom budete nielen lepšie vidieť, ale aj predchádzať nepríjemným ťažkostiam so zrakom. A až ich budete mať dokonale čisté, nezabudnite na jednoduché cviky pre oči, ktoré si popíšeme nižšie.

Kto všetko okuliare nosí

Ľudí, ktorí siahnu po okuliaroch, neustále pribúda. Môže za to digitálna doba, v ktorej veľa času trávime pred obrazovkami. Okuliare korigujú najčastejšie refrakčné chyby (napríklad krátkozrakosť, ďalekozrakosť či astigmatizmus), ale mnohí ich vnímajú aj ako štýlový módny doplnok. Bez ohľadu na dizajn rámov alebo materiál šošoviek sa okuliare časom znečistia. Ak si chcete udržať ostré a pohodlné videnie, treba im venovať pravidelnú údržbu a vedieť, čo je vhodné a čo úplne nevhodné.

Čistenie okuliarov: Ako na to správne

Opláchnutie vodou

Ak sú okuliare len mierne znečistené (bez mastných škvŕn), často stačí jednoduché umytie pod jemným prúdom tečúcej vody. Voda odstráni prach a iné nečistoty, ktoré by pri následnom leštení mohli spôsobiť poškrabanie šošoviek. Použitie saponátu alebo mydlového roztoku

Ak sa na vašich okuliaroch objavili odtlačky prstov, mastné fľaky či zvyšky mejkapu, obyčajná voda nemusí stačiť. Vtedy prichádza na rad saponát na riad (vhodnejšie je zvoliť jemnejší, ktorý nie je príliš koncentrovaný) alebo mydlový roztok. Pri aplikácii stačí malé množstvo čistiaceho prostriedku. Okuliare dôkladne pretrite končekmi prstov, opláchnite ich vodou a osušte jemnou textíliou, ideálne handričkou z mikrovlákna. Špeciálne spreje

Na trhu existujú aj spreje vyvinuté priamo na čistenie skiel a plastových šošoviek, ktoré sú praktickým riešením, najmä keď nemáte prístup k vode. Stačí aplikovať sprej na povrch šošoviek a vyleštiť ich handričkou z mikrovlákna.

Čistenie, o ktorom treba premýšľať: Vlhčené utierky

Optické obchody ponúkajú taktiež vlhčené utierky určené špeciálne na okuliare. Hoci znejú lákavo, ich použitie má svoje riziká. Niektoré môžu obsahovať alkohol alebo iné agresívnejšie chemikálie, ktoré narúšajú povrchové vrstvy šošoviek (hydrofóbne či antireflexné úpravy). Navyše, ak nie sú tieto utierky dostatočne jemné, hrozí poškrabanie. Ak si už vyberiete vlhčené utierky, overte si, že sú určené na citlivý povrch okuliarových šošoviek a neobsahujú zbytočne silné rozpúšťadlá.

Určite sa vyhnite: Octu a prostriedkom na okná

Ocot síce patrí k obľúbeným domácim čističom, ale na okuliare sa podľa odborníkov nehodí. Je to silná kyselina a nikdy presne neviete odhadnúť vhodnú koncentráciu. Môže tak narušiť povrchovú vrstvu, hlavne pri plastových šošovkách alebo šošovkách s povrchovými úpravami (antireflex, hydrofóbna vrstva, filter modrého svetla).

Podobne neodporúčame používať bežné čističe na okná. Obsahujú izopropylalkohol, etanol či čpavok a všetky tieto zložky môžu spôsobiť:

Rozpúšťanie alebo postupnú degradáciu antireflexných vrstiev.

Nerovnomerné poškodenie filtrujúcich vrstiev proti modrému svetlu.

Krehkosť či zakalenie plastových šošoviek.

Ďalšie odporúčania pre oba typy šošoviek

Či už máte šošovky sklenené, alebo plastové, snažte sa dodržiavať tieto zásady:

Šetrné prostriedky : Vyberajte si čistiace spreje, saponáty a handričky, ktoré naozaj neškodia povrchovým úpravám.

: Vyberajte si čistiace spreje, saponáty a handričky, ktoré naozaj neškodia povrchovým úpravám. Jemný kontakt so šošovkami: Veľakrát môže k poškrabaniu dôjsť aj pri používaní nesprávnej tkaniny. Hrubé oblečenie, ktoré máme na sebe (napr. vlnený sveter), nie je vhodné na leštenie.

Bylinky k lepšiemu zdraviu očí

A nakoniec: Nezabudnite na očnú gymnastiku

Správna životospráva je základ aj pre zdravie očí. Pomôže vyvážená strava (vitamíny A, C, E, luteín, zeaxantín, omega-3 mastné kyseliny) či dostatočná hydratácia. Avšak pri sedavom spôsobe života alebo každodennej práci pred obrazovkou môže byť rovnako dôležité zaradiť do denného režimu niekoľko očných cvikov. Častým pozeraním do monitora totiž klesá frekvencia žmurkania, čo môže viesť k podráždeniu, suchým očiam a pocitu únavy.

Odborníci odporúčajú robiť očnú gymnastiku aspoň trikrát denne. Ak si chcete dopriať očiam ešte väčší oddych, pridajte jednu sériu cvikov navyše večer pred spaním. V každom prípade sa zamerajte na nasledujúce kroky, pričom každý cvik zopakujte desaťkrát:

Začnite vedomým žmurkaním

Niekedy zabúdame, aké dôležité je pri pozornom sledovaní obrazovky či pri čítaní jednoducho dostatočne žmurkať. Prekrvením oka a slzného filmu dosiahneme lepšie zvlhčenie. Pohyb hore a dole

Presuňte pohľad čo najviac nahor a potom čo najviac nadol. Ide o jednoduchý, ale účinný cvik pre posilnenie očných svalov. Pohyb doprava, potom doľava

Teraz nechajte oči „precestovať“ vodorovne. Aj týmto si tréningovo precvičíte očné svaly a uvoľníte napätie. Pohľad z kopca: Pravý horný roh – ľavý dolný roh

Predstavte si, že vaše oči idú po diagonále: z pravého horného rohu do ľavého dolného rohu. Opačná diagonála: Ľavý horný roh – pravý dolný roh

Opäť sledujte pomyselnú diagonálnu líniu, ale tentoraz zhora zľava smerom doprava nadol. Kružnica doprava

Jemne gúľajte očami v smere hodinových ručičiek – snažte sa využiť celý rozsah pohybu. Kružnica doľava

Teraz to isté, ale proti smeru hodinových ručičiek. Záverečné žmurkanie

Ukončite svoju sériu tým, že opäť niekoľkokrát vedome zažmurkáte. Vaše oči tak získajú krátku prestávku a zvlhčia sa.

Každý z uvedených cvikov robte desaťkrát za sebou. Ich pravidelné praktizovanie vám môže pomôcť cítiť sa menej unavene, zlepšiť schopnosť sústrediť sa pri práci s počítačom a dlhodobo prospieť zdravšiemu videniu.

Zhrnutie

Čistite pravidelne : Aj nepatrné nečistoty dokážu zhoršiť ostrosť videnia a môžu dráždiť oči.

: Aj nepatrné nečistoty dokážu zhoršiť ostrosť videnia a môžu dráždiť oči. Zvoľte vhodné prostriedky : Vyhnite sa octu a čističom na okná. Namiesto nich siahnite po špeciálnych sprejoch na okuliare alebo jemnom saponáte na riad.

: Vyhnite sa octu a čističom na okná. Namiesto nich siahnite po špeciálnych sprejoch na okuliare alebo jemnom saponáte na riad. Buďte jemní : Okuliare nevystavujte príliš agresívnym chemikáliám a po umytí ich sušte výhradne vhodnou textíliou (ideálne handričkou z mikrovlákna).

: Okuliare nevystavujte príliš agresívnym chemikáliám a po umytí ich sušte výhradne vhodnou textíliou (ideálne handričkou z mikrovlákna). Precvičujte oči: Doprajte im krátky tréning aspoň trikrát denne a nezabúdajte na dostatočné žmurkanie.

Takto sa vám podarí udržať okuliare v čo najlepšom stave a zároveň prispejete k lepšej kondícii svojho zraku. Čistejšie okuliare znamenajú nielen jasnejší pohľad na svet, ale aj menšiu záťaž pre vaše oči, čo sa pozitívne odrazí na ich zdraví a vašom celkovom komforte.

Ak vám pri čítaní tohto článku napadlo, že ste už dlho neboli na odbornej očnej prehliadke, neváhajte a objednajte sa. Pravidelné kontroly u špecialistov sú najlepšou prevenciou zbytočných komplikácií a predčasného zhoršovania zraku. Správne zvolené a udržiavané okuliare vám totiž môžu slúžiť dlhé roky.