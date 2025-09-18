Zabudnite na lacné tekvice! Toto sú jesenné trendy 2025, ktoré urobia z vášho domova oázu útulnosti

Jeseň je ročné obdobie, ktoré vnáša do domovov hrejivú atmosféru. Typické sú zemité odtiene, prírodné materiály a doplnky, ktoré odrážajú meniacu sa prírodu vonku. Rok 2025 prináša do interiérových dekorácií dôraz na prirodzenosť, jednoduchosť a jemnejšie farebné kombinácie, ktoré pôsobia elegantne a útulne zároveň.
Tlmené farby namiesto krikľavých odtieňov
Tradičná jeseň bývala spojená so sýto oranžovou, výrazne rezavou a červenou farbou. Tento rok však dizajnéri odporúčajú skôr miernejšie tóny, ktoré pôsobia prirodzenejšie a dlhodobo udržateľne.
Video inšpirácia: Sabia Home
Pre ďalšiu vizuálnu inšpiráciu si pozri ukážky jesennej výzdoby v tomto videu z kanála Sabia Home
Do popredia sa dostávajú:
- tehlová
- olivovo zelená
- čokoládová hnedá
- horčicová žltá
- burgundská vínová
Obľubu si získavajú aj odtiene drahokamov – smaragdová, tmavomodrá či slivková. Tie sa odporúča používať najmä ako doplnkové akcenty, aby nepôsobili príliš dominantne.
Prírodné materiály ako základ
Rok 2025 pokračuje v trende návratu k prírode. V interiéroch dominujú drevo, kameň, vlna, bavlna, ľan či zamat. Tieto materiály dodávajú priestoru hrejivý charakter a prirodzený vzhľad.
Doplniť ich možno kovovými detailmi – mosadz, meď alebo chróm v malých množstvách pridajú jemný lesk a eleganciu.
Dekorácie: menej, ale kvalitnejšie
Namiesto množstva lacných dekorácií sa tento rok kladie dôraz na kvalitné, originálne a premyslené doplnky. Jedna keramická váza s vetvičkami, ručne maľovaný tanier alebo textil s príbehom dokážu zaujať viac než desiatky sériovo vyrábaných ozdôb.
Veľmi obľúbené sú aj vintage kúsky – starožitné lampy, drevené truhlice, vyšívané vankúše či dekorovanie starými knihami. Tieto prvky prinášajú do interiéru osobitosť a autenticitu.
Organické tvary a útulná atmosféra
Výrazným trendom sú mäkké krivky a organické tvary namiesto ostrých moderných línií. Platí to pri nábytku aj pri doplnkoch, ako sú vázy, lampy či svietniky. Vďaka nim pôsobí interiér harmonickejšie a príjemnejšie na každodenné bývanie.
Zhrnutie
Jesenné trendy 2025 nestavajú na preplnených a krikľavých dekoráciách, ale na prírodných farbách, materiáloch a jednoduchosti. Oplatí sa investovať do kvalitných doplnkov, ktoré majú trvalú hodnotu a možno ich kombinovať aj mimo jesenného obdobia.
Ak chcete, aby váš domov pôsobil útulne a moderne zároveň, stavte na tlmené farby, prírodné materiály a doplnky s osobným príbehom.