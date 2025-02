Zabudnite na kupovaný zázvor. Dopestujte si ho doma, bude silnejší a zvládnete to aj vy

Zázvor (ďumbier) je jednou z najobľúbenejších surovín nielen počas jesene a zimy. Ide o vytrvalú bylinu, ktorá dokáže narásť až do výšky približne 90 cm. Najviac sa využíva jej podzemná časť nazývaná podzemok, niekedy označovaný aj ako „podzemná stonka“. Tento podzemok je charakteristický príjemne pikantnou chuťou, ktorú oceníte pri dochucovaní rôznych jedál, pri výrobe sirupov či čajov, a rovnako je cennou zložkou mnohých domácich receptov proti nachladnutiu.

Prečo je zázvor taký prospešný?

Zázvor má množstvo pozitívnych účinkov na ľudský organizmus. Vďaka jeho konzumácii môžete získať napríklad tieto benefity:

Posilnenie imunitného systému – pomáha vášmu telu lepšie sa brániť voči vírusom a baktériám. Silné antioxidačné účinky – prispieva k ochrane buniek pred škodlivými voľnými radikálmi. Antibakteriálne a protizápalové pôsobenie – môže pomôcť pri rôznych zápaloch a zároveň spomaliť rast nežiaducich mikroorganizmov. Uľahčenie trávenia – podporuje správne fungovanie tráviaceho traktu a napomáha rýchlejšiemu spracovaniu jedla. Podpora kardiovaskulárneho systému – môže prispieť k udržaniu optimálnej činnosti srdca a ciev.

Ďalej je zázvor bohatým zdrojom vitamínov A, B, C a E. Nájdeme v ňom tiež minerály ako sodík, horčík, vápnik, železo či draslík. Jeho súčasťou je aj škrob a ďalšie prospešné látky, ktoré z neho robia takmer nenahraditeľného pomocníka nielen počas chrípkovej sezóny.

Odkiaľ zázvor pochádza a prečo ho radšej pestovať doma?

Pôvod zázvoru sa najčastejšie spája s Čínou a Indiou. Jednou z jeho nevýhod je, že nedokáže odolávať mrazom, čo znamená, že v našich podmienkach potrebuje ochranu pred chladom. Hoci ho môžete sadiť aj v záhrade, pred zimou je nutné ho vždy premiestniť do tepla – do domu alebo do zimnej záhrady. Práve preto sa najviac odporúča pestovať zázvor v kvetináčoch.

Domáce pestovanie má veľa výhod:

Sami si kontrolujete kvalitu pôdy a hnojiva, takže zázvor je bez nežiaducich chemikálií.

Rastlinu máte pod neustálym dohľadom a môžete ju pestovať podľa potreby buď v interiéri, alebo v exteriéri.

Vlastnoručne vypestovaný zázvor je neraz silnejší, aromatickejší a čerstvý podzemok je ľahko dostupný presne vtedy, keď ho potrebujete.

Ako začať s pestovaním zázvoru krok za krokom

Kúpa čerstvého podzemku

Najprv si zadovážte čerstvý a zdravý kúsok zázvoru z obchodu. Vyberajte taký, ktorý je dostatočne pevný, nemá známky plesne alebo vysušenia a ideálne obsahuje niekoľko malých „očí“ (vyvíjajúcich sa púčikov). Výber vhodnej nádoby a substrátu

Na pestovanie je vhodný plytký, širší kvetináč či miska s kvalitným kompostom alebo iným organickým hnojivom. Takáto pôda zabezpečí dostatok živín a zároveň dobrú priepustnosť pre vodu. Zasadenie podzemku

Položte kúsky zázvoru na povrch zeminy tak, aby jednotlivé očká smerovali nahor. Následne ich jemne zasypte vrstvou kompostu, ale dbajte na to, aby boli očká aspoň čiastočne odkryté. Mierne pritlačte pôdu okolo a dôkladne polejte, no nepreháňajte to s množstvom vody – zázvor nemá rád premokrenie. Čakanie na výhonky

Pri správnej teplote a zálievke sa asi po šiestich týždňoch objavia prvé výhonky. Keď už má rastlinka jasné a silné stonky, presaďte ju do nového, trocha väčšieho kvetináča s čerstvým kompostom. Dôležité je, aby časť stonky vyčnievala nad povrchom, kým zvyšok podzemku zostane pod vrstvou pôdy. Starostlivosť, zálievka a stanovište

Zázvor obľubuje polotieň a teplo – príliš prudké slnko mu môže uškodiť, rovnako ako chlad či prievan. Zalievajte pravidelne, no striedmo. Ak sa vo vode začne tvoriť stojatá voda, podzemok môže začať hniť.

Tip: Ak pestujete zázvor vonku, sledujte predpoveď počasia. Pri poklese teplôt pod 10 °C ho radšej presuňte do interiéru.

Zber a ďalšie pestovanie

Keď váš zázvor dostatočne vyrastie a podzemky sa zväčšia, môžete pristúpiť k zberu. Celý podzemok jemne vyberte z pôdy. Buď ho použijete celý, alebo odkrojte len časť, ktorú potrebujete. Ak plánujete zvyšok opäť zasadiť, nechajte odkrojené miesto pár dní „zahojovať sa“ na vzduchu, aby sa rezná plocha zacelila a nebola náchylná na infekcie.

Potom podzemok opäť vložte do plytkej misky či kvetináča so substrátom a postupujte rovnako ako pri prvom sadení. Pokiaľ mu vytvoríte vhodné podmienky a teplé prostredie, zázvor dokážete pestovať a obnovovať skoro po celý rok.

Prečo dať prednosť domácemu zázvoru?

Intenzívnejšia chuť a aróma: Domáca rastlina je často výraznejšia a aromatickejšia, čo oceníte v kuchyni aj pri príprave domácich liečivých zmesí.

Domáca rastlina je často výraznejšia a aromatickejšia, čo oceníte v kuchyni aj pri príprave domácich liečivých zmesí. Kontrola nad kvalitou: Máte istotu, že ste nepoužili žiadne škodlivé chemikálie ani nevhodné hnojivá.

Máte istotu, že ste nepoužili žiadne škodlivé chemikálie ani nevhodné hnojivá. Praktické riešenie: Pestovanie v interiéri šetrí čas aj peniaze, pretože nemusíte neustále kupovať nový podzemok, stačí si ho doma rozmnožovať.

Pestovanie v interiéri šetrí čas aj peniaze, pretože nemusíte neustále kupovať nový podzemok, stačí si ho doma rozmnožovať. Vždy po ruke: Kedykoľvek potrebujete kúsok zázvoru do čaju či na varenie, jednoducho ho vykopete a je čerstvý.

Záver

Pestovanie zázvoru v domácich podmienkach je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí chcú mať istotu čerstvej, kvalitnej a ešte intenzívnejšej suroviny. Nemusíte sa báť, že by to bolo príliš zložité – pri troche trpezlivosti dokáže zázvor vyrásť prakticky v akomkoľvek byte či dome, ak ho chránite pred mrazom a dodržiavate základné pravidlá starostlivosti.

Ak teda premýšľate, či sa vám oplatí kupovať zázvor v obchode, vyskúšajte najprv ten domáci. Vaša peňaženka vám poďakuje a výsledná rastlina môže byť až trikrát silnejšia, než tá kupovaná. Navyše získate cennú skúsenosť s pestovaním, ktorá vám môže otvoriť dvere k ďalším bylinkám či liečivým rastlinám.