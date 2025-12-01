Zabudnite na klasické vianočné vence. Tento rok vynikne na dverách oveľa pôsobivejšia dekorácia, ktorú si ľudia zamilovali

Vianočné dekorácie nepatria len do obývačky či kuchyne – mnohí z nás si radi skrášlia aj vchod do domu alebo bytu. Najčastejšie končia na dverách vianočné vence, no ak si chcete tento rok vyrobiť niečo iné, veľmi peknou alternatívou je krátka girlanda z prírodných vetvičiek. Je jednoduchá, tradičná a pôsobí mimoriadne prirodzene.
Pre tých, čo predsa len chcú veniec: inšpirácia vo videu
Prečo girlanda?
Vence aj girlandy patria vo viacerých európskych krajinách medzi bežnú vianočnú výzdobu. Obe dekorácie sa dlhodobo vyrábajú z vždyzelených rastlín, ktoré sa v zimnom období používajú ako symbol trvácnosti a života. Girlanda je však praktická v tom, že na dvere nepôsobí tak masívne a dá sa jednoducho prispôsobiť šírke vchodu.
Aké farby sú pre vianočnú dekoráciu typické?
Ihličnaté vetvičky v zelenej farbe sú najčastejším základom vianočných dekorácií v Európe. Zimné obdobie je spojené s tmou a útlmom prírody, a práve rastliny, ktoré zostávajú zelené aj v chlade, sa tradične používajú ako symbol odolnosti a životnej sily.
Najpoužívanejšou doplnkovou farbou je červená – používa sa najmä preto, že sa prirodzene objavuje na bobuliach zimných rastlín, ako sú šípky alebo plody cesmíny. Biela sa do dekorácií pridáva ako pripomienka zimy a snehu.
Zlatá a strieborná sú populárne moderné doplnky, pretože pôsobia slávnostne. V súčasnej výzdobe patria medzi najčastejšie farby, no nie sú späté s jednou konkrétnou históriou či symbolom. Ide skôr o estetickú voľbu.
Girlanda nemusí byť dlhá – menšia verzia na dvere je praktická
Pri slove girlanda si mnohí predstavia dlhé reťaze zdobiace zábradlie či okná. No aj krátka verzia uchytená na úzkej tyči dokáže vytvoriť veľmi elegantný efekt. Ak je pevne pripevnená, vydrží bez problémov celé sviatky – samozrejme, jej trvácnosť závisí od čerstvosti vetvičiek a poveternostných podmienok.
Pri zdobení sa môžete držať minimalizmu alebo využiť prírodné materiály. Drobné šišky, malé jablká, bobule, kúsky imela či usušené ovocie sú vhodné dekorácie, ktoré dobre znášajú chlad. Vyhnúť by ste sa mali papierovým ozdobám – vlhko by ich rýchlo poškodilo.
Ako vyrobiť vianočnú girlandu: praktický a jednoduchý návod
- Pripravte si vetvičky.
Zo silnejších konárov odstrihnite kratšie kusy, ktoré sa dobre viažu. Čím ich budete mať viac, tým bude girlanda hustejšia.
- Odmerajte šírku dverí.
Girlanda by nemala zasahovať do priestoru, kde sa dvere zatvárajú. Tyč, ktorú použijete ako základ, by mala mať dĺžku presne podľa nameraného priestoru.
- Naväzujte vetvičky od stredu.
Postupujte postupne do oboch strán, aby bola dekorácia symetrická. V strede nechajte miesto pre mašľu.
- Dozdobte podľa potreby.
Na stred uviažte stuhu a následne pridajte šišky, bobule alebo ďalšie prírodné dekorácie. Upevnite ich dostatočne pevne, aby odolali vetru a dažďu.
- Girlandu pripevnite na dvere.
Použiť môžete obojstrannú lepiacu pásku určenú do exteriéru. Alternatívou je zavesenie zhora na háčik, no pevné uchytenie na viacerých miestach býva stabilnejšie.
Rovnakým spôsobom si môžete vyrobiť aj girlandu na vonkajší parapet. Dekorácie v jednotnom štýle dodajú domu prirodzený a harmonický sviatočný vzhľad.