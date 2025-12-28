Zabudnite na fish and chips. Yorkshire ako centrum modernej britskej gastronómie

Yorkshire patrí v posledných rokoch medzi najvýraznejšie gastronomické regióny Spojeného kráľovstva. Sever Anglicka, ktorý bol dlho spájaný najmä s tradičnou vidieckou kuchyňou, dnes priťahuje pozornosť gurmánov vďaka reštauráciám oceneným michelinskými hviezdami, dôrazu na lokálne suroviny a silnému prepojeniu gastronómie s krajinou.
Významnú úlohu v tomto vývoji zohráva oblasť Howardianských vrchov a priľahlé regióny North Yorkshire a North York Moors, kde moderná kuchyňa prirodzene nadväzuje na poľnohospodárstvo, chov hospodárskych zvierat a sezónnosť miestnych zdrojov.
Mýse v Hovinghame: sezónnosť a regionálne suroviny
Jednou z reštaurácií, ktoré reprezentujú súčasnú podobu yorkshirskej gastronómie, je Mýse v dedine Hovingham. Podnik je držiteľom jednej michelinskej hviezdy a je známy prácou so sezónnymi surovinami pochádzajúcimi z regiónu Yorkshire.
Kuchyňa reštaurácie je založená na produktoch miestnych farmárov, regionálnom mäse, zelenine a bylinkách z okolia. Bežnou súčasťou kuchárskeho prístupu je aj konzervovanie a fermentovanie surovín, čo umožňuje pracovať s lokálnymi produktmi počas celého roka.
Degustačné menu sa pravidelne obmieňa v závislosti od ročného obdobia a dostupnosti surovín, čo zodpovedá súčasným trendom v modernej britskej gastronómii.
Swinton Park: gastronómia prepojená s panstvom
Významným bodom na gastronomickej mape regiónu je Swinton Park, historické panstvo nachádzajúce sa neďaleko mestečka Masham. Hotel leží na rozsiahlom pozemku, ktorý zahŕňa lesy, poľnohospodársku pôdu a záhrady.
Reštaurácie v areáli Swinton Parku využívajú časť surovín z vlastnej zeleninovej záhrady a z hospodárstva panstva. Pestovanie zeleniny a byliniek je navrhnuté s dôrazom na udržateľnosť a rozmanitosť plodín. Tento model prepojenia gastronómie s vlastným poľnohospodárskym zázemím patrí medzi rastúce trendy v britskej reštauračnej scéne.
The Star Inn at Harome a tradícia severoanglického hostinca
V oblasti North York Moors sa nachádza The Star Inn at Harome, historický hostinec pochádzajúci zo 14. storočia, ktorý má jednu michelinskú hviezdu.
Kuchyňa tohto podniku vychádza z tradičných britských receptov a kladie dôraz na sezónne suroviny z regiónu, vrátane mäsa, rýb a zveriny. Po požiari v roku 2021 bol hostinec kompletne obnovený a zachoval si historický charakter vrátane dreveného nábytku spájaného s tradičnou severoanglickou rezbárskou výrobou známou pod označením Mouseman.
Black Swan at Oldstead: udržateľnosť a vlastná farma
Medzi najznámejšie reštaurácie v Yorkshire patrí Black Swan at Oldstead, ktorá je držiteľom jednej michelinskej hviezdy a zároveň zelenej michelinskej hviezdy za udržateľné postupy.
Reštaurácia je známa tým, že využíva suroviny z vlastnej farmy a záhrad, kde sa pestuje zelenina, bylinky a chovajú hospodárske zvieratá. Konzervovanie a fermentovanie slúži na spracovanie sezónnych prebytkov a umožňuje kuchyni pracovať s lokálnymi surovinami počas celého roka.
Malton: tradičné trhové mesto Yorkshire
Gastronomickú mapu regiónu dopĺňa mestečko Malton, ktoré má dlhú tradíciu ako trhové centrum. Obchodovanie s potravinami a hospodárskymi zvieratami tu prebieha už stáročia a dnes je Malton známy farmárskymi trhmi, remeselnými výrobkami a lokálnymi potravinami.
Mesto slúži ako prirodzené zázemie pre reštaurácie v širšom okolí a zároveň ako miesto, kde návštevníci môžu spoznať regionálne produkty priamo od výrobcov.
Yorkshire ako gastronomická destinácia
Yorkshire sa v súčasnosti radí medzi najvýznamnejšie kulinárske regióny Spojeného kráľovstva. Kombinácia michelinských reštaurácií, dôrazu na lokálne suroviny, udržateľného hospodárenia a úzkeho prepojenia kuchyne s krajinou robí z tohto regiónu atraktívnu destináciu pre domácich aj zahraničných návštevníkov.
Moderná yorkshirská gastronómia stojí na reálnych základoch – poľnohospodárstve, chove zvierat a sezónnosti – a práve vďaka tomu si získava čoraz väčšie medzinárodné uznanie.