Zabudnite na exotické superpotraviny, táto vitamínová bomba rastie priamo vo vašej záhrade

Zabudnite na predražené superpotraviny z opačného konca sveta a vyskúšajte radšej niečo, čo vám môže rásť priamo pred domom. Mnohí záhradkári síce túto rastlinu mylne považujú za burinu, v skutočnosti je však žerušnica chlpatá (Cardamine hirsuta) nečakaným pokladom plným vitamínov a prospešných látok. Jej chuť pripomína klasickú žeruchu, a dokonca práve teraz, na prelome zimy a jari, rastie najhojnejšie.

Nenápadná, ale výnimočne cenná

Ak ste sa doposiaľ so žerušnicou chlpatou nestretli, je to možno tým, že túto drobnú rastlinku záhradkári často bez váhania vytrhávajú a vyhadzujú s presvedčením, že ide o burinu. Rastie totiž na najrôznejších miestach – v záhonoch, na trávnikoch, v parkoch či dokonca v štrbinách medzi chodníkmi. Málokto tuší, že tak prichádza o skutočne pestrú zásobáreň dôležitých živín, ktorá vás môže podporiť nielen v rámci zdravého stravovania, ale aj pri ochrane pred bežnými ochoreniami.

Ako ju spoznať?

Žerušnica chlpatá patrí do čeľade kapustovitých (brukvovitých). Už na prvý pohľad ju môžete rozpoznať podľa drobných bielych kvetov, ktoré sa objavujú skoro na jar (vo februári a marci). Rastlina vytvára pri zemi ružicu listov a z nej neskôr vyrastajú stonky s dĺžkou približne 10 až 30 cm. Na listoch a stonkách sa nachádzajú jemné chĺpky, vďaka ktorým dostala žerušnica aj svoj prívlastok „srstnatá“. Hoci môže pôsobiť nenápadne, v ekosystéme zohráva významnú rolu, pretože včelám a iným opeľovačom poskytuje včasný zdroj nektáru a peľu práve v období, keď väčšina rastlín ešte nekvitne.

Skvelý doplnok v kuchyni

Vďaka jemne pikantnej chuti, ktorá pripomína žeruchu alebo reďkovku, je žerušnica chlpatá výborným ochucovadlom do šalátov, bylinkových tvarohov, sendvičov či dokonca do smoothies. Ak ju chcete konzumovať, najlepšie je zbierať mladé lístky a kvety. Tie môžete pridať do rôznych jedál, čím obohatíte nielen ich chuť, ale aj nutričnú hodnotu. V žerušnici sa totiž nachádza:

Vitamín C , prospešný na posilnenie imunitného systému.

, prospešný na posilnenie imunitného systému. Vitamín K , dôležitý pre správnu zrážanlivosť krvi.

, dôležitý pre správnu zrážanlivosť krvi. Kyselina listová (vitamín B9) , významná pre optimálnu tvorbu červených krviniek.

, významná pre optimálnu tvorbu červených krviniek. Minerálne látky (draslík, vápnik, horčík a železo) podporujúce celkové zdravie.

(draslík, vápnik, horčík a železo) podporujúce celkové zdravie. Vláknina , ktorá prispieva k správnemu tráveniu.

, ktorá prispieva k správnemu tráveniu. Glukozinoláty a flavonoidy, prírodné látky s antioxidačnými a protizápalovými účinkami.

Ak vás zaujímajú aj iné jedlé kvety, môžete nájsť viaceré odporúčania a tipy vo viacerých videách či článkoch na internete. Žerušnica chlpatá medzi ne rozhodne patrí a ľahko si ju zapamätáte vďaka bielym kvetom a príjemnej, korenistej chuti.

V domácnosti aj v liečivých receptoch

Okrem kuchynského využitia môžete zo žerušnice chlpatej pripraviť aj čaj, ktorý sa oplatí mať poruke najmä v chrípkovom období. Sušená rastlina obsahuje vysoké množstvo vitamínu C, takže môže pomôcť pri prechladnutí a podpore imunity. Taktiež napomáha pri nepríjemnostiach s trávením alebo pri nadúvaní.

V ľudovom liečiteľstve sa táto bylinka uplatnila aj na vonkajšie použitie. Vďaka antiseptickým a protizápalovým vlastnostiam môžu čerstvé rozdrvené listy urýchliť hojenie drobných rán či odrenín. Ak vás trápi podráždená pokožka či menší ekzém, môže vám pomôcť kúpeľ z výluhu žerušnice – stačí ju zaliať vriacou vodou, nechať chvíľu lúhovať a po vychladnutí pridať do vody, v ktorej si umyjete postihnuté miesto.

Prečo ju nevyhadzovať?

Aj keď by sa mohlo zdať, že ide len o obťažujúcu burinu, žerušnica chlpatá si zaslúži miesto vo vašej záhrade i v kuchyni. Popri starostlivosti o opeľovače a biodiverzitu vám prinesie množstvo zdraviu prospešných látok bez toho, aby ste museli investovať do drahých superpotravín z druhého konca sveta. S trochou pozornosti a vedomostí sa tak z tejto nenápadnej rastlinky môže stať nenahraditeľný spojenec na vašom tanieri aj v domácej lekárničke.

Ak teda v najbližšom čase zbadáte vo svojich záhonoch, parkoch či chodníkoch drobné biele kvietky s jemnými chĺpkami, dobre si ich prezrite. Možno ste práve objavili žerušnicu chlpatú, rastlinu plnú výživy a vitamínov, ktorú vám príroda ponúka úplne zadarmo. Stačí ju ochutnať a presvedčiť sa na vlastnej koži, že aj bežné „buriny“ môžu mať miesto v našom jedálničku.