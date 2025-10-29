Zabudnite na bežné izbové rastliny. Francúzski vedci vytvorili „superrastlinu“, ktorá sľubuje čistejší vzduch

Predstavte si rastlinu, ktorá nie je len dekoráciou, ale dokáže reálne zlepšiť kvalitu vzduchu v domácnosti. Práve to je cieľ nového biotechnologického projektu, za ktorým stojí skupina vedcov z Francúzska. Vyvinuli upravenú izbovú rastlinu, ktorá by mohla pomáhať zachytávať a rozkladať nebezpečné látky, ktoré bežne dýchame.
Rastlina, ktorá pomáha čistiť vzduch
Základom výskumu sa stala obľúbená izbová rastlina, ktorá sa často pestuje pre svoju nenáročnosť a schopnosť rásť aj v tieni. Vedci ju geneticky prispôsobili tak, aby dokázala efektívnejšie neutralizovať prchavé organické zlúčeniny – látky, ktoré sa do ovzdušia uvoľňujú z čistiacich prostriedkov, farieb, nábytku, kobercov či plastov.
Medzi najnebezpečnejšie z nich patria formaldehyd, toluén, xylén a benzén. Ich dlhodobé vdychovanie môže spôsobovať podráždenie slizníc, únavu, bolesti hlavy a v extrémnych prípadoch aj vážnejšie zdravotné problémy. Nový druh rastliny má tieto látky pohlcovať a premieňať na neškodné zložky, čím pomáha zlepšiť kvalitu ovzdušia v interiéri.
Výsledky sú zatiaľ len z laboratórií
V laboratórnych podmienkach sa ukázalo, že geneticky upravená rastlina dokáže tieto škodliviny rozkladať niekoľkonásobne rýchlejšie než jej bežná podoba. Treba však dodať, že ide o merania vykonané v malých uzavretých priestoroch, nie v reálnych domácnostiach.
Odborníci preto upozorňujú, že aj keď ide o prelomovú technológiu, rastlina zatiaľ nemôže plnohodnotne nahradiť čističku vzduchu. Môže však byť zaujímavým doplnkom, ktorý zlepší kvalitu prostredia prirodzeným spôsobom – bez elektriny a hluku.
Jednoduchá starostlivosť
Nový typ rastliny je nenáročný. Vyhovuje jej rozptýlené svetlo, bežná izbová teplota a mierna zálievka – stačí ju poliať raz či dvakrát mesačne. Pôda, v ktorej rastie, obsahuje prospešné mikroorganizmy, ktoré s ňou spolupracujú a pomáhajú rozkladať toxíny. Aby zostal tento systém aktívny, odporúča sa raz mesačne postriekať substrát špeciálnym roztokom s baktériami.
Dostupnosť a cena
Rastlina sa zatiaľ nachádza len v testovacej fáze. Záujemcovia sa môžu zapísať na zoznam čakateľov, pričom predbežná cena by sa mala pohybovať okolo 160 eur. Výrobcovia pripravujú aj lacnejšiu verziu s podobnými vlastnosťami, ktorá by mala byť dostupná neskôr.
Príroda ako riešenie budúcnosti
Vedci, ktorí sa zaoberajú kvalitou vzduchu v interiéroch, považujú túto novinku za zaujímavý krok správnym smerom. Rastliny síce nezvládnu odstrániť všetky nečistoty tak efektívne ako špičkové prístroje, no ponúkajú ekologickú a estetickú alternatívu.
Projekt ukazuje, že aj drobná úprava prírody môže priniesť veľký prínos – a možno už čoskoro budú naše domácnosti dýchať čistejší vzduch práve vďaka rastlinám, ktoré spájajú krásu s funkčnosťou.