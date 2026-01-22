Za túto potravinu môžete v zahraničí skončiť vo väzení. Na Slovensku a v Česku však patrí k tradíciám, a právom

Mak je u nás tradičnou surovinou a v slovenskej aj českej kuchyni má nezastupiteľné miesto. Mnohé krajiny však jeho pestovanie či držanie prísne kontrolujú, pretože maková rastlina obsahuje opiátové alkaloidy. Samotné makové semienka sú pritom bezpečné, plné minerálov, zdravých tukov a vlákniny. Napriek tomu ho jeme menej, ako by sme mohli – a najmä ženy po päťdesiatke môžu z maku výrazne profitovať.
Prečo je mak niekde zakázaný a u nás nie?
Rozdiel spočíva v tom, aký druh maku sa pestuje.
Potravinársky vs. priemyselný mak
- Potravinársky mak, ktorý sa pestuje na Slovensku a v Česku, má nízky obsah opiátových alkaloidov. Semienka sú bezpečné, pretože alkaloidy sa nachádzajú najmä v makoviciach a stonkách, nie vnútri semien.
- Priemyselné odrody maku, pestované v niektorých krajinách, obsahujú naopak vysoké množstvá alkaloidov (napr. morfínu). Preto sú tam rastliny a makovice často pod kontrolou, aby sa predišlo ich zneužitiu.
V niektorých štátoch (napr. niektoré krajiny Blízkeho východu) je zakázané dovážať makové semienka, pretože legislatíva nerozlišuje medzi potravinárskymi a priemyselnými odrodami. Nejde však o trest za „jedenie maku“, ale o prísne pravidlá pre rastliny obsahujúce opioidné látky.
Je potravinársky mak bezpečný?
Áno. Odborné kontrolné systémy zabezpečujú, že mak, ktorý sa dostáva k zákazníkovi, obsahuje len stopové, zdravotne neškodné množstvá alkaloidov.
- Semienka alkaloidy prirodzene neobsahujú, môžu byť len povrchovo kontaminované pri zbere.
- Pre potraviny sú stanovené limity, ktoré naše potravinárske odrody spĺňajú.
Ak chcete mať istotu kvality, oplatí sa kontrolovať pôvod. Slovenský a český mak patrí medzi najlepšie na svete práve vďaka prísnym normám pestovania a spracovania.
Nutričné hodnoty: čo ponúka 100 g maku?
Mak je kaloricky bohatšia potravina (približne 2100 kJ na 100 g), no používame ho v malých množstvách. Zato je výnimočný svojou koncentráciou živín:
Tuky
- Okolo 40–45 g tukov, prevažne nenasýtené mastné kyseliny (linolová a olejová), ktoré sú prospešné pre srdce.
Bielkoviny
- Približne 18–20 g, čo je porovnateľné s niektorými druhmi chudého mäsa.
Vápnik
- Asi 1400 mg na 100 g, čo je výrazne viac ako v mlieku.
- Treba však dodať, že vstrebateľnosť vápnika z maku je nižšia, keďže obsahuje aj látky, ktoré vstrebávanie znižujú.
Horčík, fosfor, draslík, mangán
- Mak je bohatým zdrojom horčíka, ktorý podporuje nervový systém a svaly.
- Obsahuje aj významné množstvá fosforu a draslíka, pričom draslík má dôležitú úlohu pre srdce a reguláciu krvného tlaku.
- Mangán podporuje metabolizmus a zdravie kostí.
Prečo by sme mak mali jesť pravidelne?
1. Podpora kostí a zubov
Mak môže prirodzene doplniť príjem vápnika, čo je dôležité najmä pre ľudí po päťdesiatke. Nemá nahradiť lekársku liečbu osteoporózy, no ako súčasť stravy môže byť veľmi užitočný.
2. Kardiovaskulárne zdravie
Vďaka nenasýteným tukom a fytosterolom prispieva k udržiavaniu zdravého cholesterolu a celkovej kondície srdca a ciev.
3. Antioxidanty
Mak obsahuje polyfenoly, ktoré pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a tlmia zápalové procesy v tele.
4. Podpora kvality vlasov a nechtov
Vápnik a minerály obsiahnuté v maku podporujú nielen zdravie zvnútra, ale môžu priaznivo ovplyvniť aj vzhľad.
Pravda o maku bez mýtov
- Potravinársky mak nie je droga.
- Je bezpečný na konzumáciu, ak pochádza z kontrolovaného zdroja.
- Obsahuje množstvo živín, ktoré môžu podporiť zdravie.
- Prísne zákazy v niektorých krajinách sa týkajú celých rastlín alebo priemyselných odrôd, nie bežného jedlého maku.