Za socializmu išlo o luxus, dnes toto pečivo vzbudzuje znechutenie. Len málo ľudí ho kúpi

Žĺtkové venčeky patria medzi tradičné cukrárske výrobky, ktoré majú v českej aj slovenskej kuchyni dlhú históriu. Ide o zákusok z odpaľovaného cesta plnený žĺtkovým alebo vanilkovým krémom, ktorý bol bežnou súčasťou ponuky cukrární najmä v druhej polovici 20. storočia. V období socializmu, keď bol výber sladkostí obmedzenejší než dnes, sa takéto zákusky často spájali so slávnostnými príležitosťami a návštevami cukrární.
Video s postupom na venčeky
V minulosti neboli cukrárske výrobky dostupné v takom množstve a rozmanitosti ako v súčasnosti. Práve preto mali klasické dezerty, medzi ktoré patrili aj žĺtkové venčeky, pre mnohých ľudí vyššiu hodnotu a boli vnímané ako niečo výnimočné. Nešlo však o luxus v zmysle nedostupnosti, ale skôr o sladkosť, ktorú si rodiny dopriavali menej často než dnes.
Zmena chutí a širšia ponuka dezertov
V súčasnosti je situácia odlišná. Ponuka cukrární sa výrazne rozšírila a zahŕňa moderné tortičky, ľahké krémové dezerty, zahraničné zákusky aj alternatívne sladkosti s nižším obsahom cukru. Spotrebiteľské preferencie sa postupne menia a časť ľudí dnes uprednostňuje menej sladké alebo vizuálne modernejšie dezerty.
To však neznamená, že by žĺtkové venčeky stratili svoje miesto úplne. Stále sa objavujú v mnohých tradičných cukrárňach a pekárňach a majú stabilnú skupinu priaznivcov, ktorí oceňujú ich chuť, sýtosť a spojenie s tradičnou cukrárskou výrobou. Ich obľúbenosť je dnes skôr otázkou osobnej chuti než všeobecného trendu.
Prečo sú žĺtkové venčeky špecifické
Základom žĺtkových venčekov je odpaľované cesto, ktoré sa pripravuje z vody, masla, múky a vajec. Po upečení má ľahkú, dutú štruktúru, vďaka ktorej je vhodné na plnenie krémom. Tradičný žĺtkový krém obsahuje žĺtky, cukor, maslo a často aj vanilku, čo mu dodáva výraznú chuť a krémovú konzistenciu.
Vyšší obsah cukru a tuku je pre tento zákusok typický a zodpovedá receptom, ktoré sa používali v cukrárňach desaťročia. Práve tento aspekt môže byť dôvodom, prečo niektorí ľudia dnes siahajú po iných druhoch dezertov, zatiaľ čo iní ho považujú za neoddeliteľnú súčasť tradičnej cukrárčiny.
Podľa skúseností cukrárov je pri príprave kľúčové správne vypracovanie odpaľovaného cesta a jemne vyšľahaný krém, ktorý nepôsobí príliš ťažko. Ak sa dodrží správny postup, výsledkom je vyvážený zákusok s typickou chuťou.
Recept na tradičné žĺtkové venčeky
Suroviny
Na cesto:
- 125 ml vody
- 80 g masla
- 2 vajcia
- 75 g hladkej múky
- štipka soli
Na krém:
- 4 žĺtky
- 100 g kryštálového cukru
- 100 g masla
- 1 lyžica vanilkového cukru
Na dokončenie:
- približne 50 g čokolády alebo práškový cukor
Postup
V hrnci sa privedie k varu voda s maslom a soľou. Do vriacej zmesi sa prisype múka a za stáleho miešania sa vytvorí hladké cesto, ktoré sa začne odlepovať od stien nádoby. Po krátkom vychladnutí sa do cesta postupne zapracujú vajcia.
Hotové cesto sa pomocou cukrárskeho vrecka tvaruje do venčekov na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečú sa v rúre vyhriatej na 200 °C približne 20 minút, kým nezískajú zlatistú farbu.
Krém sa pripraví vyšľahaním žĺtkov s cukrom nad parou do svetlej peny, ktorá sa po vychladnutí spojí so zmäknutým maslom a vanilkovým cukrom. Vychladnuté venčeky sa rozrežú, naplnia krémom a podľa chuti sa dozdobia čokoládou alebo posypú práškovým cukrom.
Tradičný zákusok, ktorý má stále svoje miesto
Žĺtkové venčeky dnes nepredstavujú masový trend, no zostávajú stabilnou súčasťou tradičnej cukrárskej ponuky. Ich význam spočíva najmä v zachovaní cukrárskeho dedičstva a klasických receptúr, ktoré sa pripravujú už celé generácie. Pre mnohých ľudí sú spojené so spomienkami na detstvo, pre iných predstavujú poctivý zákusok, ktorý si nevyžaduje moderné úpravy, aby si zachoval svoju hodnotu.