Za odstránenie starého pňa pýtali stovky eur. Skúsený dedko nám ukázal trik, ktorý nestojí ani cent a zvládnete ho sami

Starý peň v záhrade dokáže poriadne znepríjemniť život. Prekáža pri kosení, kazí vzhľad pozemku a často bráni ďalším úpravám záhrady. Keď sa však začnete zaujímať o profesionálne odstránenie, môžete ostať nemilo prekvapení – niektoré firmy si za túto službu účtujú aj 300 až 400 eur, najmä ak ide o väčší alebo hlboko zakorenený peň.
Dobrá správa je, že existujú jednoduché domáce postupy, ktoré zvládne takmer každý. Nepotrebujete drahé stroje, chémiu ani špeciálne zručnosti. Stačí trochu trpezlivosti a veci, ktoré máte bežne doma.
Základom je správna príprava
Ak sa rozhodnete ísť cestou „urob si sám“, príprava hrá kľúčovú úlohu. Na najjednoduchší a zároveň ekologický postup budete potrebovať:
- elektrickú vŕtačku
- kuchynskú soľ
- vodu
- trochu času
Najskôr do pňa vyvŕtajte viacero otvorov. Ideálne je rozmiestniť ich vo vzdialenosti približne 10 až 15 centimetrov od seba. Čím hlbšie diery vyvŕtate, tým lepšie – soľ sa tak dostane hlbšie do dreva a proces bude účinnejší.
Soľ ako nenápadný, ale účinný pomocník
Do každého vyvŕtaného otvoru nasypte jednu polievkovú lyžicu kuchynskej soli a následne pridajte asi pol šálky vody, aby sa soľ rozpustila. Tento krok je dôležitý, pretože rozpustená soľ začne postupne odčerpávať vlhkosť z dreva.
Celý postup zopakujte približne raz za dva týždne. Drevo bude časom čoraz suchšie, začne mäknúť a rozkladať sa. Peň sa tak postupne stane krehkým a jeho odstránenie bude otázkou krátkeho času – často ho už len rozbijete alebo ľahko vyberiete zo zeme.
Ďalšie možnosti, ak chcete ísť rýchlejšie
Ak vám metóda so soľou nevyhovuje alebo chcete proces urýchliť, existujú aj ďalšie riešenia.
Vypaľovanie pňa
Počkajte, kým drevo poriadne preschne. Následne povrch pňa narežte do tvaru lúčov, aby oheň lepšie prenikal dovnútra. Použite podpaľovač a peň zapáľte. Tento postup si vyžaduje opatrnosť a dohľad, no dokáže byť veľmi účinný. Po niekoľkých hodinách zostane len popol a zvyšky koreňov.
Kompostovanie – najšetrnejšia cesta
Ak sa nechcete hrať s ohňom, môžete peň nechať rozložiť samotnou prírodou. Povrch pňa narežte motorovou pílou alebo sekerou, aby sa doň dostala vlhkosť a mikroorganizmy. Potom ho zasypte kompostom, lístím alebo iným organickým materiálom. V záhradkárstvach kúpite aj urýchľovače kompostu, ktoré rozklad ešte viac podporia.
Jednoduché riešenie, ktoré šetrí peniaze aj nervy
Vďaka tomuto nenápadnému triku sme sa starého pňa zbavili bez zbytočných výdavkov, bez techniky a bez námahy. Stačilo trochu času a správny postup.
Ak vás v záhrade trápi peň po starom strome, určite sa oplatí vyskúšať niektorú z týchto metód. Ušetríte stovky eur, nepoškodíte záhradu a navyše zvolíte riešenie, ktoré je šetrné k prírode.
Niekedy totiž naozaj platí, že tie najlepšie rady neprichádzajú od drahých firiem, ale od ľudí, ktorí majú so záhradou skúsenosti na celý život.