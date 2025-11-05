Za odstránenie starého pňa chceli stovky €. trik starého pána, ktorý funguje za pár minút a zadarmo

Mnohí záhradkári to poznajú – po výrube stromu zostane v zemi tvrdohlavý peň, ktorý prekáža pri kosení, sadbe či celkovej úprave záhrady. Keď sa však obrátite na odborníkov, môžete ostať v šoku: niektoré firmy si za odstránenie jedného pňa účtujú aj 300 až 400 eur. No ako ukázal jeden starší pán z dediny, ide to aj bez bagra, bez chémie a úplne zadarmo – stačí trochu šikovnosti a bežné veci, ktoré máte doma.
Príprava – základ úspechu
Predtým, než sa do práce pustíte, uistite sa, že máte poruke vŕtačku, kuchynskú soľ a trochu vody. To je všetko. Žiadne špeciálne nástroje ani drahé prípravky.
Začnite tým, že do pňa vyvŕtate niekoľko dier – približne každých 10 až 15 centimetrov. Snažte sa, aby boli dostatočne hlboké, ideálne niekoľko centimetrov pod povrch, aby sa soľ mohla dostať do vnútra dreva.
Soľ ako prírodný “ničiteľ” dreva
Do každého otvoru nasypte jednu lyžicu soli a zalejte ju pol šálky vody, aby sa soľ rozpustila a začala pôsobiť. Počas nasledujúcich týždňov soľ pomaly vysaje z dreva vlhkosť, čím spôsobí, že peň začne postupne vysychať, praskať a rozpadávať sa.
Celý proces urýchlite, ak postup zopakujete po dvoch týždňoch. Po niekoľkých mesiacoch sa peň rozloží natoľko, že ho budete môcť ľahko odstrániť lopatou či sekerou.
Iné spôsoby, ktoré tiež fungujú
Ak vám soľná metóda nesedí alebo chcete výsledok rýchlejšie, existujú aj iné overené možnosti:
Vypálenie pňa
Nechajte peň najprv vyschnúť a potom do jeho povrchu narežte žliabky v tvare lúčov. Tie pokropte podpaľovačom alebo petrolejom a zapáľte. Oheň nechajte pôsobiť pomaly – niekoľko hodín. Drevo sa rozpadne na popol a z pôvodného pňa ostane len dutina, ktorú môžete zasypať zeminou.
Kompostovanie pňa
Tí, ktorí preferujú ekologické riešenia, môžu peň nechať rozložiť prirodzene. Pomocou sekery alebo motorovej píly doň urobte zárezy a nasypte naň kompost alebo zvyšky trávy, lístia či hnoja. Pridajte aj urýchľovač kompostu, ktorý kúpite v každom záhradkárstve. Mikroorganizmy sa postarajú o zvyšok – drevo sa rozloží na humus a stane sa súčasťou pôdy.
Dedkov trik, ktorý funguje
„Kedysi sa nič nevyhadzovalo, všetko sa využilo. Aj peň,“ spomína starý pán, ktorý túto metódu používa už roky. Podľa neho stačí trochu trpezlivosti a nemusíte platiť ani cent. On sám takto odstránil niekoľko pňov za jedno leto – bez bagra, bez hluku, bez námahy.
Šetrné aj pre prírodu
Nezáleží na tom, či si vyberiete soľ, oheň alebo kompost – všetky metódy sú lacné, jednoduché a šetrné k životnému prostrediu. Vyhnete sa tak používaniu chemikálií, ktoré by mohli poškodiť pôdu či rastliny v okolí.
Ak máte v záhrade peň, ktorý vám zavadzia, nebojte sa pustiť do práce sami.
Vďaka týmto trikom môžete ušetriť stovky eur a zároveň sa naučiť niečo, čo by vám závidel aj profesionálny záhradník.