Za legendárnym alpským knedlíkom netreba cestovať do Rakúska. Slávny germknödel si pripravíte aj doma

Hoci mnohí spájajú germknödel s prestávkou na obed v rakúskych lyžiarskych strediskách, jeho pôvod je pevne zakorenený v kuchyni nemecky hovoriacich regiónov – najmä v Rakúsku a Bavorsku. Ide o kysnutý sladký knedlík, ktorý sa tradične plní slivkovým lekvárom a podáva poliaty rozpusteným maslom alebo vanilkovou omáčkou, pričom povrch sa zvyčajne posype mletým makom a cukrom.
To, že sa stal ikonou alpských lyžiarskych bufetov, je dané jeho výživnou hodnotou – sladké cesto dobre zasýti a doplní energiu po fyzickej námahe. Napriek tomu, že si ho mnohí vychutnávajú práve na horách, neexistuje dôvod nepripraviť si túto pochúťku aj doma. Jeho príprava je veľmi podobná našim pareným či kysnutým knedlíkom.
Čo robí germknödel jedinečným?
Na rozdiel od slovenských či českých kysnutých ovocných knedlíkov je germknödel:
- vždy len jeden kus na porciu, nie viac menších kusov
- varený v pare, nie vo vode
- plnený výlučne lekvárom, ak chceme zachovať tradičnú verziu
- servírovaný s makovým posypom, ktorý je jedným z jeho najdôležitejších znakov
Varianty s iným ovocím existujú, ale už nejde o pôvodný germknödel – skôr o moderné domáce úpravy. Rovnako aj vanilková omáčka je obľúbená verzia najmä v Rakúsku, aj keď pôvodne sa často podával len s maslom, makom a cukrom.
Recept na tradičný rakúsky germknödel
Tento recept zodpovedá typickému spôsobu prípravy, ako sa germknödel robí v Rakúsku a Bavorsku.
Čas prípravy:
✓ približne 60 minút + kysnutie (asi 90 minút)
Suroviny na 4 veľké knedlíky
Kysnuté cesto
- 500 g polohrubej múky
- 250 ml vlažného mlieka
- 20 g droždia
- 1 vajce
- 1 lyžica cukru
- štipka soli
- trochu oleja
Plnka
- 200 g slivkových lekvárov
Vanilková omáčka (rakúsky štýl)
- 600 ml mlieka
- 1 balík vanilkového pudingu
- 2–3 lyžice cukru
- vanilkový struk (nie je povinný)
Na dokončenie
- mletý mak
- práškový cukor
Postup prípravy
1. Kvások a cesto
Z vlažného mlieka, cukru a droždia pripravte kvások. Keď sa na povrchu objaví pena, zmiešajte ho s múkou, soľou a vajíčkom. Vypracujte hladké cesto, nechajte prikryté kysnúť približne hodinu.
2. Tvarovanie knedlíkov
Vykysnuté cesto rozdeľte na štyri rovnaké časti. Každý diel rozvaľkajte, do stredu dajte lekvár a cesto pevne uzavrite. Spoj musí byť dokonale utiahnutý, aby pri varení nevytiekla náplň.
Nechajte ešte približne 10 minút odpočívať.
3. Varenie v pare
Knedlíky položte na pařáček alebo sitko potreté olejom.
Voda sa nesmie dotýkať dna sitka.
Varte 15–20 minút pod pokrievkou.
4. Vanilková omáčka
Časť mlieka zmiešajte s pudingovým práškom a cukrom.
Zvyšné mlieko priveďte k varu a vmiešajte pudingovú zmes. Krátko povarte. Voliteľne pridajte semienka z vanilkového struku.
5. Servírovanie
Na tanier nalejte omáčku, položte do nej horúci knedlík a posypte makom s práškovým cukrom – takto sa germknödel podáva v Rakúsku najčastejšie.