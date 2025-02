Za lahodnou chuťou kešu sa skrýva nečakané tajomstvo. Strom, ktorý získal titul najjedovatejšej rastliny roka 2025

Kešu oriešky sú už dlho obľúbené pre svoju jemnú maslovú chuť a priaznivé výživové hodnoty. Lenže paradoxom je, že tieto „oriešky“ pochádzajú z rastliny zvanej ledvinovník západný (Anacardium occidentale), ktorá získala titul Najjedovatejšia rastlina roka 2025. Ako je vôbec možné, že strom obsahujúci silné toxíny môže plodiť niečo také lahodné a prospievajúce ľudskému organizmu?

Keď sa zdravé stretáva s toxickým

V diskusiách o zdravej strave sa človek často stretne s protichodnými názormi. Niektoré potraviny sa v jednej debate vychvaľujú do nebies, v ďalšej sa zas označujú za potenciálne nebezpečné. Kešu je toho dokonalým príkladom. V rámci vitariánskej (raw) stravy patria k vyhľadávaným surovinám, pretože obsahujú množstvo živín a aj v tepelne neupravenej podobe chutia fantasticky. Na druhej strane ich „materský“ strom – ledvinovník západný – nedávno nemecká botanická záhrada Wandsbek v Hamburgu „ocenila“ ako najtoxickejšiu rastlinu roka 2025.

Mnohí sa preto pýtajú: Kde je pravda a čo robiť, ak milujete kešu oriešky, ale zároveň nechcete riskovať kontakt s jedovatou rastlinou?

Prečo sa kešu nepredávajú v škrupine?

Možno ste si všimli, že na trhu narazíte na rôzne orechy aj so škrupinou (vlašské, lieskovce či pistácie), no kešu vo svojej pôvodnej škrupine prakticky nikdy nevidíte. Dôvod je jednoduchý, ale podstatný: v škrupine kešu sa nachádza vysoko toxická látka zvaná kardol. Pri kontakte s ňou môže dôjsť k vážnym kolikám alebo k silným alergickým kožným reakciám, ktoré sa niekedy prirovnávajú až k popáleninám druhého stupňa. Preto sa ľudia, ktorí kešu oriešky zbierajú a lúpajú, musia chrániť špeciálnym ochranným odevom.

Aby toho nebolo málo, kešu oriešky obsahujú aj histamín, ktorý môže spôsobiť problémy osobám s histamínovou intoleranciou. To však neznamená, že by sme sa mali kešu ako takých úplne vzdať. V bežnom obchode sa totiž predávajú až po tepelnej úprave a po úplnom odstránení škrupiny, ktorá je najbohatšia na spomínaný jedovatý kardol. V takejto podobe je konzumácia kešu prakticky bezpečná – samozrejme za predpokladu, že nemáte individuálne zdravotné obmedzenia.

Čo je kešu jablko a prečo ho u nás nevidíme

Kešu oriešky sa rodia na tzv. „kešu jablkách“, čo je zaujímavé ovocie, ktoré vyrastá priamo z kvetu ledvinovníka západného. Pomerne veľká časť ľudí ani netuší, že to, čomu hovoríme „oriešok“, v skutočnosti nie je pravý plod, ale skryté semeno na spodnej časti dužinatého „jablka“. To „jablko“ je mäkký, falošný plod, ktorý môže pripomínať buď jablko, alebo menšiu papriku – podľa toho, komu sa na čo viac podobá.

V krajinách pôvodu (Brazília, India či iné časti Latinskej Ameriky, Afriky alebo Ázie) sa však toto „jablko“ využíva rôzne, napríklad na prípravu džúsov, marmelád alebo dokonca miestnych tradičných likérov. Do obchodov v Európe sa zvyčajne nedováža, pretože je veľmi chúlostivé na prepravu a rýchlo podlieha skaze.

Kto a prečo vyhlasuje najjedovatejšiu rastlinu roka

V Nemecku funguje už 21 rokov jedinečná súťaž, v ktorej špeciálna botanická záhrada Wandsbek v Hamburgu vyhlasuje „najjedovatejšiu rastlinu roka“. Hlasovať môže verejnosť, ktorá sama navrhuje kandidátov. Cieľom nie je vyvolať strach z prírody, ale upozorniť na to, že rastliny obsahujú toxíny na svoju ochranu – neútočia na ľudí ani na zvieratá samy od seba. Je však užitočné vedieť, ktoré rastliny môžu byť nebezpečné a ako sa podľa toho správať. Ledvinovník západný je len jedným príkladom z mnohých, hoci u neho sa negatívne účinky spájajú priamo s plodmi, ktoré ľudia vo veľkom konzumujú.

Mimochodom, v predchádzajúcich rokoch tento nelichotivý titul získali napríklad aj zemiaky (v roku 2022). Tie bežne jeme bez obáv, no naučili sme sa nejesť ich zelené časti či klíčky, pretože obsahujú toxické glykoalkaloidy. V praxi to znamená len toľko, že pri manipulácii a spracovaní treba vedieť, čo si môžeme dovoliť, aby sme neohrozili svoje zdravie.

Prečo je dobré poznať „jedovatú“ stránku kešu

Spomínaný kardol je hlavným dôvodom, prečo kešu nenájdete na pultoch so škrupinou. Po procese zberu sa oriešky ošúpu a spracujú – najčastejšie pražením alebo naparením, čím sa väčšina toxínov zničí. Až potom sa môžu predávať ako potravina. Zároveň sa tak znižuje aj riziko alergických reakcií.

Dôležité je pochopiť, že v čerstvých alebo nedostatočne spracovaných kešu by sa ešte mohla nachádzať nežiaduca dávka kardolu, ktorá môže vyvolať vážne zdravotné komplikácie. To je dôvod, prečo sa neodporúča kupovať kešu v neoverených zdrojoch, kde si nemôžete byť istí procesom spracovania. Keď však kupujete kešu od dôveryhodných predajcov, môžete sa na ich bezpečnosť vo veľkej miere spoľahnúť.

Zdravotné benefity, ktoré sa oplatí poznať

Kešu sú nielen chutné, ale navyše obsahujú množstvo živín. Napriek možným rizikám pri nesprávnom spracovaní sú hotovou výživovou bombou vtedy, keď sa k vám dostanú v tepelne upravenej a zdraviu neškodnej podobe. Za zmienku stojí predovšetkým:

Kvalitné tuky

Ide o tzv. nenásytené mastné kyseliny, dôležité pre správne fungovanie kardiovaskulárneho systému. Bielkoviny a vláknina

Bielkoviny sú nevyhnutné pre stavbu svalov a regeneráciu organizmu, zatiaľ čo vláknina prispieva k lepšiemu tráveniu. Minerály

Kešu poskytujú hlavne horčík, ktorý pomáha pri prenose nervových vzruchov, meď dôležitú pre tvorbu červených krviniek a zinok, potrebný pre imunitný systém. Vitamíny skupiny B

Tieto vitamíny prispievajú k správnej funkcii nervovej sústavy, podpore metabolizmu a pomáhajú pri boji proti únave. Histamínová intolerancia

Ak patríte k ľuďom s touto diagnózou, mali by ste príjem kešu radšej obmedziť alebo sa poradiť s odborníkom, pretože kešu obsahujú istú hladinu histamínu.

Užitočné rady pri konzumácii a nákupe

Kontrolujte pôvod : Kešu z overeného zdroja alebo s certifikátmi kvality vám zaručia, že prešli bezpečným procesom spracovania.

: Kešu z overeného zdroja alebo s certifikátmi kvality vám zaručia, že prešli bezpečným procesom spracovania. Nenahrádzajte nimi všetko : Hoci sú kešu výživné, stále ide o koncentrovaný zdroj kalórií s relatívne vysokým obsahom tuku. Vhodné je kombinovať ich s inými orechmi a semenami a dbať na primerané množstvo.

: Hoci sú kešu výživné, stále ide o koncentrovaný zdroj kalórií s relatívne vysokým obsahom tuku. Vhodné je kombinovať ich s inými orechmi a semenami a dbať na primerané množstvo. Skladovanie : Aby sa zachovala čerstvosť a zabránilo žltnutiu, skladujte ich na suchom a chladnom mieste. Po otvorení balenia ich môžete presypať do vzduchotesnej nádoby a uložiť do chladničky.

: Aby sa zachovala čerstvosť a zabránilo žltnutiu, skladujte ich na suchom a chladnom mieste. Po otvorení balenia ich môžete presypať do vzduchotesnej nádoby a uložiť do chladničky. Varte a tvorte: Kešu oriešky sú výborné do omáčok (napríklad do vegánskej verzie smotanových omáčok), rôznych dezertov, smoothies či na ochutenie šalátov. Ich využitie v kuchyni je naozaj pestré.

Zhrnutie: Nebezpečenstvo, ktoré netreba preceňovať ani podceňovať

Ledvinovník západný si zaslúžil titul Najjedovatejšia rastlina roka 2025 práve pre silný jed kardol, ktorý obsahuje škrupina kešu. To ale neznamená, že by sme mali prestať konzumovať tieto výživné a chutné orechy. Stačí vedieť, čo kupujeme – v obchodoch sú totiž k dispozícii už tepelne spracované kešu, pri ktorých je riziko otravy zanedbateľné. Pokiaľ dodržíte zásady správneho skladovania a nebudete sa spoliehať na neoverené zdroje, môžete si na kešu bez obáv pochutiť.

Ako vidno, rastliny dokážu ukrývať fascinujúce protiklady. To, čo je na jednej strane toxické, nám na strane druhej môže prinášať dôležité nutričné látky. Dôležitá je miera poznania, rešpekt k prírodným procesom a zodpovednosť pri spracovaní i konzumácii. A presne to je odkaz tejto nemeckej súťaže o najjedovatejšiu rastlinu – namiesto strachu by sme si mali odniesť vedomie, že pochopením rastlín a ich jedovatých látok môžeme získať bezpečné zdroje jedla, akými sú aj tak milované kešu oriešky.