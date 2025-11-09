Z pár surovín vznikne domáci bujón do mrazničky. Skutočný zázrak pre telo!

Urobte si doma výborný zeleninovo-bylinkový bujón, ktorý využijete po celý rok.
Stačí pár čerstvých surovín a výsledkom sú aromatické kocky plné chuti aj výživných látok.
Tento recept spája bylinky, ktoré sa v slovenskej kuchyni používajú menej často, no v tejto kombinácii vytvoria úžasnú chuť aj vôňu.
Mrazené bylinkové kocky plné energie
Chcete vidieť, ako príprava vyzerá krok za krokom? Pozrite si krátke video s českými titulkami:
Ako si pripraviť domáci bujón do mrazničky
Na prípravu budete potrebovať:
- hrsť umytej bazalky (bez stoniek),
- rovnaké množstvo pažítky a koriandra (odrežte hrubšie časti stoniek),
- 4 strúčiky cesnaku,
- jeden stonkový zeler alebo kúsok zelerovej buľvy,
- voliteľne aj inú koreňovú zeleninu podľa chuti.
Všetko vložte do kuchynského sekáčika a rozmixujte na hustú bylinkovú pastu. Potom pridajte šťavu z polovice citróna a trochu oleja.
Autorka videa One day One recipe odporúča olej zo semien hrozna, ale pokojne môžete použiť aj olivový či slnečnicový.
Zmes ešte raz krátko rozmixujte, aby bola hladká, a naplňte ňou formu na ľad. Uložte do mrazničky.
Na druhý deň môžete zmrznuté kocky vybrať, vložiť do uzatvárateľného vrecka a nechať v mrazničke, kým ich budete potrebovať – alebo ich jednoducho nechajte priamo vo forme.
Tieto kocky sa výborne hodia do polievok, omáčok, k mäsu aj k dusenej zelenine. Aj keď ide o menej tradičnú kombináciu byliniek, veľmi rýchlo si nájde svoje miesto vo vašej kuchyni.
Prečo práve olej zo semien hrozna?
Tento olej je skutočným pokladom – obsahuje omega-6 mastné kyseliny, vitamíny E, C a D, ale aj množstvo antioxidantov, ktoré podporujú zdravie srdca, pokožky a imunitného systému.
V špecializovaných obchodoch nájdete hroznový olej určený na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Tak ako pri olivovom oleji, aj tu platí, že najkvalitnejší je lisovaný za studena – bez použitia chemikálií, vďaka čomu si zachová všetky prospešné látky v nezmenenej podobe.
Tento jednoduchý recept je dôkazom, že zdravie môže ísť ruka v ruke s chuťou – a navyše si ho môžete pripraviť vopred a mať ho vždy po ruke v mrazničke.